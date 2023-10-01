新聞眼／社區野火風險？ 這網站可查

輸入地址或郵遞區號就能在Genasys Protect網站看到自己家附近的防火區與避難規畫。（取自Genasys Protect網站）

加州 森林暨消防廳（California Department of Forestry and Fire Protection）2022年更新了「加州野火風險區域圖」（Wildfire Hazard Severity Zone），想知道自家社區的風險隨時都可上網查詢，網址為osfm.fire.ca.gov/divisions/community-wildfire-preparedness-and-mitigation/wildfire-preparedness/fire-hazard-severity-zones/。

加州野火風險區域圖。（取自加州森林暨消防廳網站）

消防廳依照「氣候變遷 」、「火災發生頻率」、「火災前例」、「餘燼飛散度」與「預估火焰觸及區」（estimated flame length）等變數，將加州各地的山火 風險分為「一般」、「中等」、「高」與「非常高」，地圖上以黃、橙、紅區分。不過，聯邦屬地與自有防火規畫的縣市不在其內。

至於自家社區的防火區（fire hazard zone）該如何查詢，可上Genasys Protect查詢（protect.genasys.com/search），並下載App就能及時接收獲防火局的避難指示。

與野火風險圖一樣，部分縣市自有防火計畫，因此不在加州森林消防廳的負責範圍內，居民必須另外接收縣府的火災通知與避難指示。