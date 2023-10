美國現象／家譜旅行 為何成新潮流？

每個家譜旅行的人,會前往他們知之甚少但與祖先相關聯的土地,實踐「追尋祖先的腳步」旅程。(美聯社)

我記得今年暑假和一位墨西哥 裔朋友Hellen聊天,她說關於去其他國家旅行,在她三歲後除了美國,哪裡都不能去。

乍聽之下,我以為她說的不能去是因為經濟,所以順口說,是啊,旅行真的花錢又耗時費力,避免自己說太多旅行的好處。只見她聽了搖搖頭說不是,因為她受限於「DACA」(童年抵達者暫緩驅逐)法律,以至於她住在美國20多年,卻無法有正式身分,而她非常想「回家」。那個「回家」是——回到她的出生地,她的原始根源,她的墨西哥人身分的家。

「我與美國建立關係20年了,我仍然無法確定哪座城市可以稱為我的家。但我已經接受了這樣模稜兩可的情況。對我來說,家並不存在於一處。然而無法再踏入墨西哥的我,就像生命少了一塊最重要的部分。」Hellen充滿感嘆說著。

後來我們一起聊《可可夜總會》(Coco)這部描述墨西哥亡靈節意義和探索自我的電影,我很慶幸自己也喜歡這部電影,讓那個當下,我感覺自己離她並不遙遠,覺得能理解她。而我知道,會有那麼一天,Hellen會踏上和Coco的男主角Miguel一樣,一段去完整她的家族歷史和生命藍圖的尋根旅行。

Hellen並不是唯一想體驗「回家」的人。事實上與Hellen一樣的旅人,正成為美國新興的「家譜旅行者」。

尋根之旅 世界性產業

「家譜旅行」(Genealogy tourism)也稱為根源旅遊、祖先之旅(Ancestral travel)、祖先朝聖(Ancestral Pilgrimage)、DNA 旅行或家庭遺產旅行(Family Heritage journeys)等名稱,是一種使旅行者更接近其根源的旅行。

每個家譜旅行的人,會前往他們知之甚少但與祖先相關聯的土地,實踐「追尋祖先的腳步」旅程 ——祖父母或父母的出生地或長大的國家—— 並與這些地方重新建立關係。這會帶給旅行者一種深刻的情感體驗,讓文化沉浸感與旅行者自己的家庭遺產結合在一起。

家譜旅行也是一個世界性的產業。它在歷史上某個時期經歷過「大規模移民 」(Mass migration),並因此擁有龐大全球僑民社區的國家中,更為蓬勃發展。例如家譜旅行在愛爾蘭很盛行,有記錄的家譜旅遊在2000年達到頂峰,當時有超過10萬名家譜旅行者前往該島(愛爾蘭旅遊局於2004年停止記錄家譜遊客人數,目前的人數未知);大規模的遷徙事件,例如淘金熱、銀熱潮、跨大西洋遷徙、中國的城鎮化……等,都是大批人從一個地理區域遷移到另一個地理區域的歷史。

世界上移民人數最多的美國,現有人口中移民人數就超過4500萬人,占美國人口的13.6%。其中,最多人由墨西哥移民而來。直至今日,美墨邊界依舊瀰漫著困惑和混亂,美國境內也依然有許多像Hellen一樣想回家卻只能等待的人。

這些曾經因各種原因遷徙的人,是移民、難民、也是浪跡天涯的旅人;每一次的移動,都是在重新劃定界線。這個界線不只是身體上的自我從一地遷徙到另一地,按圖索驥的移動;另一個意識上的自我,也將會踏上一段未知的冒險 ——在家鄉和海外、在原生文化和爾後習得的新文化之間,不斷碰撞、矛盾、衝突、協調……最後融合,成為一個「新」的自己。

移民到美國三年的我,經常因跨越兩個不同的世界,而有對自己身分認知重新大洗牌,常有被分割成兩半的感覺——從思想、情感、知識、文化、氣質、穿著打扮、休閒娛樂……等各方面,有時我愈想念台灣,就愈覺得融不進美國;但愈接近美國,就愈怕自己會忘記台灣。更不用說,在美國,有更多背景更多元,以致感受被分割成三半、四半…或更多的人,像是不同族裔的美國移民、跨種族、跨國身分的被領養者。

這也是為什麼離開家鄉的人,都會患上一種病,叫做「文化喪親之痛」(Cultural Bereavement)。這是用於描述因社會結構、文化價值觀和文化身分的喪失,而離鄉背井的個人或群體的悲傷經歷。

1990年代的網路科技進步、以及家譜研究網站的出現,無疑成為人們可以在線存檔和訪問大量歷史記錄的最大利器。(美聯社)

第一次讀到一位有移民背景的詩人露比.考爾(Rupi Kaur)的詩集《太陽和她的花朵》(The Sun and Her Flowers)時,我感覺既欣喜又如釋重負,有種難以言喻的——自由。

他們無法理解失去家園的滋味

冒著再也找不到家的風險

將你的整個生活

分隔在兩片土地之間

成為兩個國家之間的橋梁

〈移民〉 — 露比.考爾(Rupi Kaur)

they have no idea what it’s like

to lose home at the risk of

never finding home again

to have your entire life

split between two lands and

become the bridge between two countries

〈immigrant〉 — rupi kaur

這像是一個看起來像我們的人(的感受),整理了一系列充滿力量的話語,這些話語表達了我的感受,以及我在移民後的自己和周圍移民朋友身上看到的一切。

後來我才知道,「你來自哪裡?」對於美國人的意義,不只是常見的基本問候,更多是一段家和身世的追尋。對一些移民來說,能「更了解祖先的地方」,就足以成為他們前往體驗這片土地、文化和美食的理由。對過去嬰兒潮世代的人來說,這是一生必做的事之一,是會列在遺願清單上的旅行;對千禧一代來說,這是自我發現、療癒代際關係,也是完整自我的重要線索。

改編電視劇 掀起熱潮

回溯家譜旅行在美國的歷史,可以自1950年代說起。美國在1945年至1966年間以「文化外交」為其因應冷戰時期的策略之一,因此會與各國交流文化,歐洲各國也會透過各種遺產之旅來吸引美國遊客。這種現象在當時就被稱為「尋根」。

爾後,1976年,根據艾利斯.哈利(Alex Haley)獲得普立茲獎的小說,隔年改編成迷你電視劇《根:一個美國家庭的傳奇》(Roots: The Saga of an American Family),在美國電視ABC播出時,更席捲整個美國,成為電視歷史上收視最高的節目。有超過1.3億的美國人在觀看此節目。故事描述18世紀的昆塔.金特(Kunta Kinte)在青少年時期被俘虜,並賣到美國為奴隸,以及他的後代的故事。

當時,昆塔的故事引發了一場文化革命——人們購買各種紀念品、以電影中的人物名字為孩子命名——還激發了全球人們對家譜學的興趣。此後的40多年,依舊鼓勵許多非裔美國人挖掘那個過去是、現在仍然是的身分問題和非洲血統。

不過當時,因家譜學還未像現在這麼興盛。在《Roots》播出時,只有29%的受訪美國人表示他們對家族史「非常感興趣」。但在過去30、40年間,表示對家族史「非常感興趣」的美國人數量從29%躍升至87%,這個數字幾乎翻了一倍。

這樣的成長可以歸功於1990年代的網路科技進步,以及像是Ancestry.com家譜研究網站的出現,無疑成為人們可以在線存檔和訪問大量歷史紀錄的最大利器。這讓數以千萬計的人們可以輕鬆的在線探索他們的家庭歷史。Ancestry更從一個小型的家譜研究網站,發展成擁有超過200萬客戶,以及超過1000萬人的DNA紀錄的上市公司,成為世界上最大的網站之一。

霍根認為嬰兒潮一代的退休,讓他們有更多的空閒時間去探索過去 。這表明家譜旅行的激增,除了網路的出現,在一定程度上,也是對改變我們生活的一些大規模的社會變革的回應。 (Jackie Hogan《Roots Quest: Inside America's Genealogy Boom》)

回到影視作品部分,在《Roots》之後,也陸續出現許多與家譜有關的電視節目,像是《家譜路演》(Genealogy Roadshow)、《美國面孔》(Faces of America)、《你以為你是誰?》(Who Do You Think You Are?)和《尋找你的根源》(Finding Your Roots)等。

近期有關家譜旅行的電影,還有Netflix上的《尋》(Found)。雖然觀看過程會有些心碎,但卻是能在看完後,對自我追尋和親情渴望,有更寬廣理解的一部紀錄片。故事描述三名在中國一胎化政策下,由美國家庭跨國收養長大的女孩Chloe、Sadie和Lily的故事。

家譜研究 互聯網助攻

社會學和人類學家傑基.霍根(Jackie Hogan)在她於2019年出版的書《尋根:探秘美國家譜熱潮》(Roots Quest: Inside America's Genealogy Boom)深入研究家譜熱潮,探索更多「為什麼我們對家族史如此感興趣?」霍根認為嬰兒潮一代的退休,讓他們有更多的空閒時間去探索過去 。這表明家譜旅行的激增,除了互聯網的出現,在一定程度上,也是對改變我們生活的一些大規模的社會變革的回應。

無論以何種形式,美國人都癡迷於家譜研究。家庭歷史甚至在美國人心中,被描述為僅次於園藝的重要愛好活動;也是網路上,繼「色情」之後的第二大活動。

