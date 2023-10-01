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星座／10月1日至10月7日 獅子座 順風順水 水瓶座 誠實以對

科技紫微網

牡羊座  3月21日~4月19日

總運指數：★★★★☆

本周你會獲得「良好心態」這枚致勝法寶，哪怕會遇到一些讓人感到懊惱的麻煩事，你也能順利克服過去，最終為生活留下精彩。

幸運色彩：鉑金灰

速配星座：天蠍座

貴人星座：摩羯座

金牛座  4月20日~5月20日

總運指數：★★★☆☆

過去一直想做的事情本周可望初見雛形，只要你再多投入些心力上去，努力去完善這些事情，那麼它們就會呈現出你要的局面。

幸運色彩：珍珠白

速配星座：天秤座

貴人星座：雙魚座

雙子座  5月21日~6月21日

總運指數：★★☆☆☆

為他人作嫁的悲劇將在本周頻繁上演。你希望受到心儀對象、公司高層的矚目，遺憾的是遲遲拿不出行動。你總是將內心的好想法都告訴別人，往往就會被小人所偷用。

幸運色彩：香檳金

速配星座：牡羊座

貴人星座：雙子座

巨蟹座  6月22日~7月22日

總運指數：★★★☆☆

過去被擱置的事情，本周可以重新處理。你將能以新的視角去看待那些曾經很棘手的問題，並且快速找到解決方法。

幸運色彩：森林綠

速配星座：雙子座

貴人星座：獅子座

獅子座  7月23日~8月22日

總運指數：★★★★★

這一周可以用完美形容，不僅是你對人對事要求完美，還有就是經過你手的事情通常也能趨於完美。

幸運色彩：丁香紫

速配星座：牡羊座

貴人星座：天蠍座

處女座  8月23日~9月22日

總運指數：★★★☆☆

等待是你這週最常見的狀態，然而這是上天在磨練你的耐性。所以，當戀人約會遲到、上司遲遲不確定方案、乘車排隊時，不要有太多的抱怨。

幸運色彩：玉米黃

速配星座：射手座

貴人星座：摩羯座

天秤座  9月23日~10月23日

總運指數：★★☆☆☆

好運本周不會在你這裡多停留，你能抓到的東西十分有限。所以，不管是建立戀愛關係還是實現職業理想，暫時都應該把目標定在最實際的位置。

幸運色彩：瑪瑙紅

速配星座：獅子座

貴人星座：雙魚座

天蠍座  10月24日~11月21日

總運指數：★★★★☆

與戀人偶爾會鬥嘴，使戀情變得不那麼圓滿；工作會因為你積極的態度呈現明朗的態勢，有時還能得到上司的嘉獎；理財上可得助力，但對自己的管理仍不可大意。

幸運色彩：玉米黃

速配星座：金牛座

貴人星座：巨蟹座

射手座  11月22日~12月20日

總運指數：★★☆☆☆

這周情緒有點低落，一些不喜歡處理的事務偏偏在這周找上門來，想趕都趕不走。逃避完全沒有用，只有跟它面對面開戰，並找有經驗者幫忙，才能讓你不再懷抱畏懼的去處理它。

幸運色彩：玫瑰紅

速配星座：處女座

貴人星座：天秤座

摩羯座  12月21日~1月20日

總運指數：★★★☆☆

這是展開新篇章的一周。只有將那些舊情人、陳舊回憶拋諸腦後，你才能做到真正的重新開始，並在新的領域、新環境中結識好運。

幸運色彩：石榴紅

速配星座：獅子座

貴人星座：天蠍座

水瓶座  1月21日~2月19日

總運指數：★☆☆☆☆

謊言易被拆穿的一周。過去編織的謊話將面臨被揭穿的尷尬局面，若你還試圖繼續用謊言蒙騙他人，只會被毫不留情地戳穿。不想把自己逼入窘境，就應該誠實以待。

幸運色彩：瑪瑙藍

速配星座：天蠍座

貴人星座：摩羯座

雙魚座  2月20日~3月20日

總運指數：★★★★☆

事業可推動你桃花運的一週。事業進展平穩，與客戶、同行接觸的機會增多，因為工作關係可結識到情投意合的異性。

幸運色彩：玫瑰紅

速配星座：巨蟹座

貴人星座：摩羯座

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