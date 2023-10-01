理財百科／過早移轉財產 他們悲劇了

在華人 傳統觀念裡，將財產傳承給子女被視為理所當然的事，但由於美國法律的獨特性，轉移到子女名下的財產也可能變成他人所有。專業人士建議，在處理子女繼承問題時，需充分考慮各類潛在風險，以確保家庭財富長遠穩健的積累。

泛宇集團在洛杉磯舉辦講座，集團創始人胡正國分享美國遺產繼承方面法律和流程，提醒華人提前進行遺產規畫，避免風險敞口。

胡正國指出，許多華人父母認為，反正財產最終都歸孩子所有，不如盡早開始財產轉移，不僅可以讓孩子早點感受到父母的愛，還可以節省遺產稅。「這種想法實際上存在著很大的風險。」胡正國說，首先，子女對大額財產的管理能力可能並不成熟，財產被「花掉、敗掉、告掉（因法律問題被剝奪） 」的風險非常高。

此外，美國因受基督教傳統影響，其遺產繼承的法律框架偏向配偶。在沒有特殊分配安排的情況下，遺產優先由配偶繼承，若配偶已過世，才會順位由子女繼承。而只有當亡者沒有配偶或子女時，遺產才會分配給父母。而在亞洲國家則不同，財產所有人無特別指定的情況下，遺產分配的對象通常包含所有直系親屬，除配偶外，父母和子女也可按人頭分配。許多華人父母在做財產傳承決定時，常因忽略中西方財產分配制度的差異，導致發生一系列問題。

胡正國舉例說，波士頓有一對夫妻原本坐擁十幾棟房產，但聽信別人關於「申請白卡 （Medi-Cal）領取政府救濟」的建議後，將名下所有房產轉移至女兒名下，希望可以兼得「魚與熊掌」。但天有不測風雲，女兒結婚後英年早逝，所有房產依法全部由女婿繼承。一夕之間，這對夫妻不僅要承受喪女之痛，還真的變成不得不依賴「白卡」生活的人。其實此類例子並不罕見，都是因過早將財產轉移給子女造成的悲劇。

那麼，如何確保遺產分配符合心願？生前信託（Living Trust，又稱家庭信託、可更改信託）是一個很好的方式，讓財產所有人可以按照意願分配財產。一方面，設置生前信託可以避開「財產驗證」（Probate），此流程不僅導致資產須被凍結最多兩年的時間，還會花費大筆手續費，且資產明細將被徹底公開。

另一方面，作為信託所有人，即便離世，財產依然可以按本人生前意願分配，如在信託中設置對子女的激勵約束機制，如考取常春藤 的獎勵，遇到法律問題的懲處等。