稅務漫談／ERC詐騙多 國稅局提前叫停

國稅局於9月14日突然宣布:停止受理「員工留任稅收抵免」。國稅局過去三個月收到的60萬份ERC申請中,99%不符合申請資格,需立案稽查審計。(美聯社)

國稅局 於2023年9月14日突然宣布:停止受理「員工留任稅收抵免」(Employee Retention Credit,簡稱ERC)申請。提前15個月讓這個備受爭議、欺詐充斥的聯邦資金援助項目「壽終正寢」。

拜登總統於2020年3月27日簽署的「新冠援助法案」(The Coronavirus Aid, Relief, & Economic Security Act ,簡稱CARES),首次為雇主提供「員工留任稅收抵免」(ERC)。

ERC是一種可退還的稅收抵免,適用於2020年3月13日至2021年12月31日期間因新冠疫情而在停工期間繼續支付員工工資並且總收入大幅下降的企業。

根據國稅局的統計,自2020年3月底已受理了360萬份ERC申請,但隨著時間的推移,從去年以來大量ERC「加工廠」(Mills)湧現,他(她)們從郵箱、網站 、電視、收音機、報紙雜誌中「狂轟亂炸」,刊登不實廣告,招募那些根本不符合申請資格的中小企業,使這個申請項目完全變質被濫用,成為一小撮欺詐團夥斂財的工具(國稅局長丹尼爾(Daniel Werfel)稱這些別有用心的人為「Promoter」)。讓國稅局吃驚的是,過去三個月收到的60萬份ERC申請中,99%不符合申請資格,需立案稽查審計。

因此在國稅局上報ERC「加工廠」藏汙納垢的現況後,國會毅然批准將此申請案提前「下架」。

國稅局對於近期提交申請的中小企業依然網開一面,允許它們主動撤回申請,並警告它們如不撤回申請,等待它們的將是被稽查審計(用丹尼爾的話說:ERC Audits : Be Prepared)。

鑑於ERC「加工廠」的瘋狂挑釁,財政部負責人同時懇請國會迅速授權國稅局統籌規畫(Regulate)整頓(Compliance)報稅 人組織(Paid Prepares),拜登政府已將此項建議(Proposals)納入 2024年施政「綠皮書」(Greenbook)中。

截止2023年7月31日,國稅局刑事偵查署(Criminal Investigation Division)已對252起總值超過28億元的ERC申請立案,其中15起已遭起訴,六起已被定罪,入獄刑期平均 為21個月。

對一小撮「害群之馬」的監管立法之爭由來已久。2013年,三名獨立的代理報稅人挑戰國稅局發布法規的權力,而地方法院同意他們的申訴,2014年,哥倫比亞特區上訴法院駁回了國稅局的上訴,確認了地方法院的裁決,為「害群之馬 」的肆意妄為大開綠燈。

拜登政府和財政部一直有意加大國稅局對代理報稅人的監管力度,但共和黨懼怕國稅局權力「加身」,會加大對富人(包括大企業)的查稅力度,對授權國稅局監理報稅人組織一直採取消極抵制的態度。

在本次國稅局、財政部與國會召開的記者會期間,四位現任及前任國稅局長一直呼籲國會加強立法,對這些遍撒廣告的行騙之徒嚴懲不貸。

丹尼爾對這些不擇手段的斂財者(Unscrupulous Promoters)深惡痛絕,因為他(她)們利用人的貪欲以達到行騙的目的(This aggressive promotion by ERC mills is falsely raising hopes for many and slow down legitimate claims from businesses)。

丹尼爾希望國稅局的這次「急剎」給那些不明真相的中小企業敲響警鐘,遠離騙子。(We hope this moratorium will send a strong signal to anyone using these promoters that they are putting themselves at risk),投奔可信賴的專業報稅人。(We want businesses to step back and talk to a trusted tax professional, not a promoter out looking to take a big chunk of a refund)。

(作者為註冊會計師)

ERC是什麼?

國稅局(IRS)6月間即發出警示,提醒企業提防涉及「員工留任稅收抵免」(Employee Retention Credit,簡稱ERC)的誤導性宣傳,一些詐騙集團 企圖利用業主的ERC申請牟利,或盜取納稅人信息。

ERC是由聯邦政府在2020年推出的稅收措施,旨在鼓勵符合條件的雇主在新冠疫情期間保留員工。這項措施允許符合條件的雇主,減免雇用員工期間支付的部分工資稅,但此抵免的計算方式較為複雜,取決於受經濟環境影響的季度內支付的工資金額和雇主的員工數量。

在國稅局先前公布的「12條骯髒騙術」的清單中,「員工留任稅收抵免申請」排名首位,成為詐騙分子透過廣告吸引不符合條件的企業,指導他們申請與該抵免相關的大額退稅。但事實上是為了收集和盜用納稅人的個資,或賺取申請費用。

國稅局已加強這類抵免的審計和刑事調查工作,並對提出不當申領的納稅人採取後續行動。任何不當申領員工留任稅收抵免的企業,須退還抵免額。

一些需要特別留意的詐騙訊號包括:主動提及「簡易申請流程」的陌生電話或廣告;詐騙集團在幾分鐘內就確定企業是否符合抵免資格;稱申請抵免額需要支付大筆預付費用;另,對企業本身的稅務狀態沒有任何討論之前,詐騙集團就聲稱被推銷的企業符合申請資格,故意遺漏關鍵細節,稱雇主都符合申請資格。

(記者趙健)