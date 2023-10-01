封面故事／他九死一生 他榮耀一身

2017年5月，位於波士頓的甘迺迪總統圖書館為美國第35任總統誕生100周年舉辦的展覽上，一名婦女看著當年遭到襲擊的PT-109船上的旗幟。（Getty Images）

• PT-157出海營救甘迺迪等人的時候，船上居然有位戰地記者隨行。幾天之後，紐約時報以「座船遭日軍驅逐艦切成兩半，(老)甘迺迪之子是太平洋英雄」為標題，大幅報導年輕甘迺迪如何帶領手下歷經九死一生終於獲救的英勇事蹟，其他報紙也紛紛跟進。

老甘迺迪充分運用他的媒體關係和影響力，將這起失敗的攔截行動渲染成舉國皆知的英雄故事，後來甚至出版成書，為約翰日後進軍政壇打下基礎。但所有報導都把榮耀聚焦在甘迺迪一人身上，忽略了桑姆和全體艇員，以及兩名島嶼斥候的功勞。

• 魚雷艇隊上長官事後推薦頒發銀星勳章(Silver Star)給甘迺迪，但被改敘為較低等的海軍暨陸戰隊勳章(Navy and Marine Corps Medal)，桑姆和羅斯兩位少尉也同時獲頒此項榮譽。甘迺迪另外因負傷獲而頒紫心勳章(Purple Heart)。

• 經過一個月的療養後，甘迺迪奉命接掌PT-59號魚雷艇，在兩次登陸作戰中，擔任登陸艇的屏衛，還成功救起40餘名落海的陸戰隊員。但背傷持續困擾著甘迺迪，令他幾乎無法長時間執行海上勤務。1943年11月18日，在醫官的強烈建議下，甘迺迪被解除艇長職務，住進土拉吉島上的野戰醫院，可是健康情形仍無起色。該年年底，甘迺迪被後送回美國本土展開長達一年的療養。1945年3月1日，甘迺迪由於健康問題，以上尉官階自海軍光榮退役(Honorable Discharge)。

• 桑姆少尉脫險後，獲得晉升並出任PT-587艇長；甘迺迪和他的友誼一直延續到戰後。1946年桑姆因車禍意外喪生，甘迺迪是四名扶靈人之一。

• 海軍當局事後並未追究1943年8月1日深夜那場攔截行動失敗或PT-109沉沒的責任，但數十年來不斷有聲音質疑，甘迺迪身為艇長，當時又站在駕駛艙，應當為沒有能夠及時發現「天霧號」以及後來的撞船負起最大責任。事實上，甘迺迪也曾不止一次表示，自己要為兩名部下的犧牲負責。

同樣出身魚雷艇部隊的海軍史學家包克萊上校(Capt. Robert Bulkley)在1962年出版的著作中，批評這場戰役為「魚雷艇所參與過最混亂、最沒有效益的行動。八艘快艇 向敵人總共發射30枚魚雷，我方損失一艘魚雷艇，唯一的戰果是給『天霧號』船身添了一道刮痕。」

• 庫瑪那繼續為澳洲 海軍擔任海岸守望員，直到二戰結束；期間他還救起了兩名跳傘落海的美軍飛行員。甘迺迪還駐紮在倫多瓦島上時，曾數度去探視嘎薩和庫瑪那兩人，每次都會帶些香菸罐頭之類的「商品」和他們交換，因為當地島民的習俗不接受餽贈。

1961年甘迺迪邀請嘎薩和庫瑪那到華府參加他的總統就職典禮。兩人興高采烈地來到了所羅門群島首都荷尼阿拉(Honiara)機場，準備搭機前往美國，不料卻被當地政府官員攔下，指責他們的寒酸穿著和彆腳英語，有失國家顏面，然後硬搶走了兩人手上的邀請函，改由兩名內閣部長代為出席。

2002年，甘迺迪的侄兒麥克斯(Max Kennedy，羅勃·甘迺迪之子)加入由國家地理學會(National Geographic Society)資助的打撈PT-109遠征團隊，順便拜訪了嘎薩和庫瑪那兩人，送上代表甘迺迪家族的正式感謝信函，以及已故總統的半身雕像。

2005年，嘎薩過世。

美國海軍兩棲突擊艦貝里琉號於2007年訪問所羅門群島，艦長羅德斯上校(Capt. Ed Rhoades)代表美國政府致贈庫瑪那一面美國國旗，正式感謝他60年前為美國海軍所做的貢獻。

2014年8月2日，庫瑪那以93歲高齡辭世。

• 1951年，麻州聯邦眾議員 甘迺迪指示幕僚找尋當年「天霧號」艦長花見弘平少佐的下落，而且居然找到了。隔年9月15日，甘迺迪寫了一封措辭誠懇的信函給花見，表達祝福之意，並希望美日兩國和平永存。花見回信表示感謝，並期待甘迺迪下次訪問日本時能見上一面。可惜這場會面一直未能實現。

後來花見也投身政壇，1954年當選家鄉福島縣鹽川市議員，8年後當選市長。

1960年，甘迺迪競選總統期間，接見了當年「天霧號」艦上軍官之一的小野官富士夫，並收下由「天霧號」全體軍官共同署名的賀卡，預祝他順利當選。

時間快轉到21世紀，甘迺迪的長女卡洛琳(Caroline Kennedy)於2013年被歐巴馬總統任命為美國駐日大使。2015年3月5日，在東京的一場「約翰甘迺迪生平與傳奇」的展覽上，卡洛琳和花見艦長的遺孀首度會面。

• 甘迺迪退役後，做了一段短暫時間的記者，便背負著家族使命投身政壇。1946年底當選聯邦眾議員，8年後挑戰參議院席次成功。1960年擊敗共和黨籍對手尼克森(Richard Nixon)，當選美國第35屆總統。

1963年11月22日，甘迺迪總統於德州達拉斯市遇刺，享年僅46歲。