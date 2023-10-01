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封面故事／1發子彈 甘迺迪遇刺再翻案？

記者顏伶如
前總統甘迺迪1963年在達拉斯遇刺60年後，特勤局幹員藍狄斯（站在車上右後方，正轉身查看右肩）聲稱子彈不只一發。（美聯社檔案照）
前總統甘迺迪1963年在達拉斯遇刺60年後，特勤局幹員藍狄斯（站在車上右後方，正轉身查看右肩）聲稱子彈不只一發。（美聯社檔案照）

前總統甘迺迪(John F. Kennedy)1963年在德州達拉斯遇刺時，特勤局(Secret Service)幹員藍狄斯(Paul Landis)距離甘迺迪只有幾呎。事發60年後，現年88歲的藍狄斯終於打破沉默，即將出版回憶錄「最後的目擊者」(The Final Witness)並接受紐約時報專訪。藍狄斯聲稱子彈不只一發的說法，與美國政府調查報告「一顆子彈」結論不同，這件美國現代史上最扣人心弦之一的未解懸案，官方結論可能遭到推翻。

甘迺迪1962年演說。 (Getty Images)
甘迺迪1962年演說。 (Getty Images)

當年探員 回憶錄說真相

藍狄斯說，只想把自己當天看到的真相說出來，說明當時自己做出哪些行動，其他則留待世人自行做出結論。藍狄斯上個月在克利夫蘭接受訪問時說，人生走到現在，已經不再追求特定目的，「我只覺得時間過去夠久了，必須把我的故事講出來」。他強調，從來不相信有關甘迺迪遇刺的陰謀論，現在出面也不是要倡議新的陰謀論。

1963年，甘迺迪家族成員在華盛頓特區參加甘迺迪的葬禮。 左起：參議員愛德華甘迺...
1963年，甘迺迪家族成員在華盛頓特區參加甘迺迪的葬禮。 左起：參議員愛德華甘迺迪、卡洛琳甘迺迪（6 歲）、賈桂琳甘迺迪（1929 - 1994 年）、司法部長羅伯甘迺迪和舉手向父親喪禮隊伍致敬的小約翰甘迺迪（1960 - 1999 年）（3 歲）。 （Getty Images）

官方調查 被諷「神奇子彈」

1963年11月22日，甘迺迪在達拉斯遭到槍手狙擊身亡。負責調查甘迺迪遇刺的「華倫委員會」(Warren Commission)調查報告結論指出，槍手朝甘迺迪搭乘禮車發射的一顆子彈，不僅擊中甘迺迪背部，從甘迺迪喉部穿出之後，還讓同車的德州州長康納利(John B. Connally Jr.)身上留下多處槍傷，包括背部、胸部、手腕及大腿。調查報告「一顆子彈」的推論引發輿論質疑，遭諷為「神奇子彈理論」(magic bullet theory)。

康納利中槍後被送到帕克蘭德紀念醫院(Parkland Memorial Hospital)，調查人員在擔架上找到一顆子彈，因此研判急救人員搶救康納利時，子彈從他身體掉落。

從來不曾被「華倫委員會」約談的藍狄斯說，子彈其實就是他找到的，不是在醫院找到子彈，而是在總統禮車上找到，子彈卡在甘迺迪座位後方。他說，總統車隊抵達醫院時，看到甘迺迪座位有子彈便動手拿下，以免被人帶走當作紀念品。藍狄斯說，接下來他進到醫院裡，把子彈放在甘迺迪躺著的擔架上；當時可能多個擔架一起被推動，子彈受到震動而改變位置。

德州 華倫 紐約時報

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