封面故事／總統出任務 約翰甘迺迪 敗戰的英雄

1943年，甘迺迪(右)在索羅門群島出任109號魚雷艇艇長，他帥氣地坐在魚雷艇內。（Getty Images）

英年早逝的約翰·甘迺迪(John F. Kennedy)總統留給世人年輕瀟灑的印象，而且在通俗媒體的渲染下，他的風流韻事至今仍為人所津津樂道。其實，甘迺迪在二戰時期曾服役於危險性極高的海軍魚雷艇部隊，多次參加實際戰鬥，也遭遇過艦艇被撞沉的九死一生經歷，並因此獲頒勳章，是個不折不扣的戰鬥英雄。

1937 年，甘迺迪的父親(右)出使倫敦，他與妻子(右二)以及九個孩子中的八個在倫敦合影。左起：愛德華、珍妮、羅伯特、派翠西亞、尤尼斯、凱瑟琳、羅斯瑪麗和後來成為美國第35任總統的約翰·F·甘迺迪。 （Getty Images）

甘迺迪終身為健康問題所苦。他嬰兒時期曾感染猩紅熱，童年時期氣喘開始發作。1934年，在康乃狄克州一所私立寄宿高中就讀時，甘迺迪還因病被送到耶魯醫院急診，當時醫師懷疑是罹患白血症。該年6月，他被轉送到明尼蘇達州的妙佑診所(Mayo Clinic，前譯馬友診所)，才確診是結腸潰瘍。後來進入普林斯頓大學，才當了兩個月新鮮人，就因為腸胃問題而休學。

1943年，甘迺迪(右)在索羅門群島出任109號魚雷艇艇長，與成員合影。（Getty Images／國家檔案館）

父用關係 進入海軍

雖然多病，甘迺迪卻不體弱，仍然熱衷於多項體育活動，游泳、美式足球 、甚至操舟，樣樣都來。休學期間，甘迺迪健康情況稍有好轉，就趁著在亞利桑納州家族別墅避冬的機會，到當地一處牧場打工當牛仔。1936年秋天，甘迺迪復學進入哈佛大學，並加入美式足球隊。但大二時，因為背部受傷而不得不退出球場。這個背痛問題也成為日後困擾他一生的健康問題之一。

1938年，甘迺迪正在麻州哈佛大學就讀。 （Getty Images）

1940年夏天，甘迺迪自哈佛畢業，戰火已在歐洲大陸蔓延。他申請進入陸軍候選軍官學校(U.S. Army's Officer Candidate School)，體檢時卻因為種種健康問題被打了回票，並被判定為4-F體位，亦即「不適合服役」。

甘迺迪的父親、曾任美國駐英大使的老約瑟夫·甘迺迪(Joseph Kennedy Sr.)，不得不買通波士頓 的一名醫師幫兒子出具一份健康合格證明，並拜託老友，曾任駐英武官的海軍上校寇克(Allan Goodrich Kirk)，幫二兒子在海軍情報處安排了一份工作。寇克上校當時是海軍情報處處長。

甘迺迪擔任海軍少尉時，與一名丹麥駐美女記者英嘉·阿瓦德(Inga Arvad)過從甚密，傳出緋聞。傳希特勒也很喜歡她。 (Getty Images)

緋聞女友 疑是間諜

珍珠港事件前夕，甘迺迪終於如願以償，獲得海軍少尉任官，在海軍情報處負責翻譯電文。這段期間，這位波士頓政治世家的二公子和一名丹麥駐美女記者英嘉·阿瓦德(Inga Arvad)過從甚密，傳出緋聞。由於美國政府早就懷疑阿瓦德其實是納粹德國間諜，所以立刻棒打鴛鴦，將甘迺迪轉調到南卡羅來納州辦公室。1942年7月27日，甘迺迪獲准進入芝加哥的海軍後備軍官訓練班(Naval Reserve Officers Training School)受訓。

兩個月後，甘迺迪結訓，在父親安排下，前往紐約市接受魚雷艇部隊招募官巴克利(John Bulkeley)少校面談。巴克利是個宣傳高手，在他的操作下，魚雷艇隊被塑造成美國海軍中最具英雄主義色彩的特種單位。視死如歸的年輕艇長，駕駛著僅50噸重的魚雷快艇，以40節(47哩)高速衝向敵人的艨艟巨艦，在短短幾千碼或甚至更近的距離向敵人發射魚雷，然後掉轉船頭，憑藉著優異的操舟技術，逃離敵艦火炮和飛機的追擊。然而，魚雷艇在實際海戰中創下的戰果非常有限，但巴克利營造出來的形象卻對銷售戰爭債券的大有助益。

巴克利起初還對老甘迺迪強調，如果他覺得約翰不具備成為一名魚雷艇長的條件，他會毫不猶豫將他刷掉。但他一見到約翰本人，年輕英俊的外型、口才便給的談吐，加上哈佛的顯赫學歷和無數帆船比賽的得獎紀錄，活生生就是魚雷艇隊最佳代言人的寫照，立刻同意甘迺迪入隊，並安排前往羅德島的魚雷艇中隊訓練中心(Motor Torpedo Boat Squadron Training Center)受訓。

甘迺迪自海軍預備軍官訓練班結業照。（甘迺迪總統圖書館）

1942年12月，甘迺迪以優異成績結業，晉升為中尉，並留校擔任教官。一個多月後，甘迺迪被分發至第14魚雷艇中隊，擔任101號魚雷艇(PT-101)艇長，派駐巴拿馬運河區。

這一艘PT-105正在海上航行。美國海軍在二戰時的機動魚雷艇，體積小、速度快，PT艇中隊被日本人戲稱為「蚊子艦隊」和「魔鬼船」，因其勇敢而受到讚譽。（取自維基百科共享資源）

甘迺迪家族原本的盤算是讓約翰進入一個曝光率高、但是遠離戰火的單位，二公子卻一心一意只想上前線。甘迺迪動用家族人脈，親自致書時任參議院海軍事務委員會的麻州參議員華許(David Walsh)，請求轉調至南太平洋戰區。1943年2月23日，甘迺迪如願收到派令，調任第2魚雷艇中隊，立刻前往索羅門群島(Solomon Islands)報到。在橫越太平洋途中，甘迺迪所搭乘的「羅尚博號運兵艦」(USS Rochambeau)遭遇日軍空襲，船長當場殉職；甘迺迪臨時充當彈藥兵，幫艦上的高射炮搬運砲彈。年輕的甘迺迪終於見識到戰爭的血腥場面。