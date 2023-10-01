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移民專頁／去年增百萬 4600萬移民創新高

編譯陳韻涵、俞仲慈
去年全美移民人數成長近100萬人，總人數締造歷史新高，略多於4600萬人；來自印度、中國和委內瑞拉的新移民激增。圖為紐約曼哈頓街頭的人潮。(美聯社)
去年全美移民人數成長近100萬人，總人數締造歷史新高，略多於4600萬人；來自印度、中國和委內瑞拉的新移民激增。圖為紐約曼哈頓街頭的人潮。(美聯社)

人口普查局數據顯示，全美移民人數再次增加，去年成長近100萬人，總人數締造歷史新高，略多於4600萬人。 

★中印移民激增擁高技能

據統計，疫情後期來自印度、中國和委內瑞拉的新移民人數激增，其中印度移民約有13萬人，一年內增加5%；中國移民約8萬6000人，增加4%；委內瑞拉移民約12萬2000人，增加22%。

而且來自印度和中國的新移民多是擁有高技能的勞工及其家人，並持有兩國常用的就學和投資等合法簽證入境。

布魯金斯研究院(Brookings Institution)人口統計學者佛雷(William Frey)表示，「外國出生的人口增長，去年的成長幅度比過去四年加總還多」。 

這項調查包含合法與非法來美的移民，佛雷表示，去年來自拉丁美洲與亞洲的移民人數增加最多，許多去年初來乍到的移民大多具備大學學歷。

去年移民人口增加對總人口而言並不多，但考量前總統川普政府的排外政策與新冠肺炎疫情影響，創紀錄的移民人口成長仍然顯著。 

外國出生的移民人口在2017年幾乎持平，去年成長近14%。專家表示，移民人數增長與移民措施逐步重啟息息相關，例如簽證與難民申請審查都在疫情期間暫停。 

此外，拜登政府接納來自阿富汗、烏克蘭等地數萬難民，移民當局則疲於應對從中南美洲湧入的大量無證客。

★委國移民多為擺脫困境

佛雷表示，「過去認為來美的移民未具備高階工作技能且需要政府協助，與此次調查的對象不盡相符，許多新來的移民受過良好教育，且能對就業市場做出貢獻」。 

至於來自委內瑞拉的入境者，則多半是為擺脫政治和經濟困境，徒步穿越哥倫比亞和巴拿馬叢林，來到美國邊境申請庇護，並在申請期間以「準合法身分」在國內生活。

★佛州新增20萬移民最多 

不過華府智庫「移民政策研究所」(MPI)移民政策計畫副主任格拉特(Julia Gelatt)表示，由於無證移民申請數量創歷史新高，尤其佛羅里達州、德州、加州和紐約州的申請案，可能需要等候數年之久，才能排進移民法庭審理。

人口普查局一年一度的「美國社區調查」(ACS)數據顯示，若依各州情況細分，佛羅里達州是移民人數增加最多的地區，其次為喬治亞州；佛州去年新增超過20萬名外國出生者，人數為喬州的逾兩倍。

移民 疫情 印度

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