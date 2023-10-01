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旅遊／訪巴黎莫內花園 一圓彩色睡蓮夢

原志
依偎在垂柳旁的水園小綠橋。(作者提供)
依偎在垂柳旁的水園小綠橋。(作者提供)

三年前的法國之行，對巴黎的建築和博物館留下了極其深刻美好的印象。時隔三年再訪巴黎，除了再看那幾個如雷貫耳的博物館如凡爾賽宮、羅浮宮、奧賽博物館、協和廣場、凱旋門、艾菲爾鐵塔外，印象派繪畫大師莫內的花園是我們此行的重點遊覽目標。

清晨的艾菲爾鐵塔。(作者提供)
清晨的艾菲爾鐵塔。(作者提供)
凡爾賽花園一角。(作者提供)
凡爾賽花園一角。(作者提供)

也許是由於疫情被困在家將近三年了，歐洲各國旅遊景點都是人山人海，羅浮宮和其他博物館也不例外。

我們在羅浮宮主要看歷史悠久的希臘和古埃及展廳，以及羅浮宮三件寶，蒙娜麗莎畫像、斷臂維納斯和無頭勝利女神雕像。

協和廣場上的方尖碑。(作者提供)
協和廣場上的方尖碑。(作者提供)

緊挨著橘園美術館的協和廣場也是非常值得徜徉流連的地方。我上次到巴黎時由於廣場被圍起來裝修，沒能好好體驗它的寬闊，壯美和莊嚴，這次正好彌補一下。協和廣場是法國最大的廣場，也是巴黎著名的地標。廣場由雕塑和噴泉環繞，廣場上還有另外八座雕像，代表法國八座主要城市。廣場中間高高聳立的方尖碑則來自19世紀埃及政府的饋贈。

協和廣場最為驚心動魄之處就在方尖碑所處之位置，那兒曾經是令人聞風喪膽的斷頭台，光是1794年夏天一個月內，就處死了1300多人。1793年1月21日法國國王路易十六率先被處決於此，同樣在這裡上斷頭台的還有他的皇后。沒錯，就是那個臨上斷頭台前不小心踩了劊子手的腳，說了一句「對不起，您知道，我不是故意的」。 被稱頌為具有高貴的修養而流傳至今，時年38歲的瑪麗.安東妮皇后。

在雨果故居博物館聽退休老師講雨果的小說。(作者提供)
在雨果故居博物館聽退休老師講雨果的小說。(作者提供)

第二天、第三天，我們遊覽了更多的名勝古蹟，艾菲爾鐵塔、凡爾賽宮、榮軍院、羅丹博物館、奧賽博物館、巴黎聖母院遺址和雨果故居，還有花神咖啡館。除了榮軍院和雨果故居遊客不多，其他幾處景點都是熙熙攘攘，摩肩接踵，尤其凡爾賽宮。

榮軍院。(作者提供)
榮軍院。(作者提供)

從金碧輝煌的凡爾賽宮出來，我們坐上出租車直奔莊嚴肅穆的榮軍院。榮軍院就是由建造凡爾賽宮的路易十四國王下令建造的，院中有法蘭西軍事博物館，是法國第五大吸引觀眾最多的博物館。榮軍院裡的榮譽庭院擺放著70座精美的銅鑄古典戰砲，每一座戰砲都雕刻著精美的圖案，令人感嘆這是一個熱愛藝術講究審美到極致的國度。

榮軍院裡的拿破崙棺槨。(作者提供)
榮軍院裡的拿破崙棺槨。(作者提供)

榮軍院也是拿破崙的安息地。榮軍院裡有一個莊嚴精緻的聖路易教堂，還有一個圓頂教堂，兩個教堂巧妙地背靠背連在一起。圓頂教堂內有很多珍貴的雕塑伴隨著安息在裡頭的一眾著名軍事人物。拿破崙精緻堅固的大理石棺槨就置放在圓頂教堂一樓大廳中間，觀眾可以從二樓迴廊往下瞻仰。這個布局極像南京中山陵。

我們的巴黎之行最令人期待的就是造訪莫內的花園。莫內的花園在巴黎西北邊80多公里一個叫吉維尼(Giverny)的小鎮，現在也叫莫內小鎮，坐火車大約一個半小時。1883年莫內就是坐火車經過吉維尼小鎮時被其優美的風光吸引，而舉家搬到這兒居住。他最開始租房子住，直到1890年攢夠了錢才買下房子。然後在房子前面挖池塘種睡蓮，據說，莫內喜愛睡蓮是因為他最愛的第一任妻子卡米爾喜歡睡蓮。

粉牆綠窗爬滿青藤的莫內故居小樓。(作者提供)
粉牆綠窗爬滿青藤的莫內故居小樓。(作者提供)

莫內的故居是一棟粉牆綠窗爬滿青藤的二層小樓。儘管我們搭了最早的一班火車，到達的時候小樓裡裡外外早已擠滿了遊客，花園裡每條小道也是遊人如織。我們分別參觀了他的客廳、餐廳、寢室、起居室和廚房，看到客廳裡掛滿了他最著名的代表作複製品，還有一屋子日本浮世繪版畫。

參觀了他居住的小樓再去欣賞他的園子。莫內的園子分為花園和水園兩部分。花園裡種滿了一千多種採自世界各地的花卉，初看似乎雜亂無章，但正因為這種無序的混種，使得花圃裡任何時候都有不同的鮮花綻放。

從花園的台階下去，經過一段曲徑通幽的地道，眼前豁然開朗、心曠神怡，那令人心心念念的水園就在腳下。水園背靠山坡，山坡上樹木蔥蘢，山坡下水光瀲灩。水園比我想像的要大很多，根本不是一般家門口的水塘，而是像個小湖泊，清澈的水面如明鏡般映照出環繞水園的山光樹影。

水園裡的莫內睡蓮畫。(作者提供)
水園裡的莫內睡蓮畫。(作者提供)

那水面上飄浮著開著白、粉、黃、紫等各種顏色的睡蓮花，每種顏色的睡蓮花自成一群，各自靜靜地臥在水面，恰如莫內所形容，是一群可愛的精靈。它們任由陽光親吻、微風撫摸、天氣變化、季節更迭，始終嫻靜地保持著美麗的容顏，只讓光和影傳遞出靈動的色彩和深刻的印象。

水園兩邊各有一座在莫內畫作中常見的綠色小橋，一座依偎在垂柳旁，另一座掩映在紫藤花下。鬱鬱蔥蔥的林木、低垂的柳樹、茂密的翠竹，各種奇花異草的身影盡映水中，與美麗的睡蓮，在迷離的光影重疊交相輝映下，構成了一幅幅美得如夢似幻，美得賞心悅目的畫面。

睡蓮花、小綠橋、光和影，莫內一生的最愛。由此，他給後世留下了最美的花園，最美的睡蓮印象畫。

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