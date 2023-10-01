旅遊／追著野生動物跑 南非4國大獵奇

南非克留格爾國家公園內的長頸鹿。(作者提供)

欣賞非洲野生動物一直是我嚮往的旅遊，去年十月疫情稍緩，我和外子即飛往南非 履行已拖延兩年的旅遊，果然是驚喜連連，盡興而歸。

非洲大陸中央有撒哈拉沙漠橫貫，沙漠以北稱北非，文化與北臨的地中海文化息息相關，歷史複雜曲折；沙漠以南則分中非、東非、西非和南非，野生動物遍布，是原汁原味的非洲土著文化。

照片 非洲史瓦帝尼國的中華民國大使館。(作者提供)

這次，我們拜訪南非幾個國家，包括南非共和國(South Africa)、辛巴威 (Zimbabwe)、波札那(Botswana)以及史瓦帝尼(Eswatini)，其中史瓦帝尼國境四周被南非包圍，是個飛地國家，也是唯一與中華民國 有邦交的非洲國家。全世界有中華民國大使館的國家屈指可數，在史瓦帝尼看到古色古香的大使館建築，外圍牆上還鑲嵌著青天白日徽章，讓人感動莫名。

南非克留格爾國家公園內的角馬。(作者提供)

克留格爾國家公園 尋5霸

克留格爾國家公園 (Kruger National Park)是南非共和國的第一個國家公園，位於其國境的西北角，叢林密布，可以觀賞到各式各樣的野生動物。

我們乘飛機抵達南非第一大城約翰尼斯堡(Johannesburg)，然後開車前往克留格爾國家公園。途中，有一處高速公路休息站稱「Alzu Petroport」，後面大草原是一座農場，飼養了許多犀牛、斑馬、駝鳥、非洲野牛(Buffalo)、伊蘭羚羊(Eland)等動物。從休閒站高處，無需刻意尋找，即可一覽無遺地觀賞到這些非洲獨特的動物。如果怕風怕冷，還可以坐在室內邊喝咖啡邊觀賞，非常愜意舒適。

克留格爾國家公園面積極大，近2萬平方公里，共有九個入口，我們投宿於西南方入口處的Nkambeni Safari營區。營區內有餐廳、社交廳、花園以及一棟棟獨立的帳篷屋，設施俱備。帳篷屋內有浴廁、冷氣、沙發、床鋪、輕紗蚊帳等，樣樣俱全，舒適溫馨，但又不失野外特色。

營區後院隔著鐵絲網牆外即為國家公園，閒暇時，可以去觀看牆外小水塘內泡澡的河馬母子。不過，河馬大部分時間都浸在水裡，只露出大鼻孔在水面上呼吸，通常要等到傍晚天涼後，才會冒出水面走回家睡覺，所以要有守株待兔的耐心才能看得到。

野生動物通常一大早或黃昏時刻才會出來找食物，想要看到動物就得配合牠們的吃食時刻。導覽員開著敞篷卡車，載著我們在叢林內橫衝直撞，四處找尋動物，全車人張大眼睛觀望，一看到隱藏於樹叢後的動物，馬上通知司機轉向追趕，人人血脈賁張、亢奮無比。

靠近後，車子熄火，導覽員三令五申要我們靜靜觀賞不許出聲，否則驚嚇到動物，後果難料。很多動物對車子的入侵似乎司空見慣，毫無戒備，徑自吃著食物，對我們完全視若無睹，讓我們盡情觀賞，驚喜異常。

非洲有號稱「五霸(Big 5)」的動物，牠們是獅子、野牛、犀牛、大象和花豹 (Leopard)，名稱來自於早期歐洲人在非洲狩獵，這五種動物最危險也最難狩獵，因此獵到的人咸認是無上光榮和勇猛。

我們在克留格爾國家公園內，除了看到五霸動物，還有長頸鹿、斑馬、疣豬(Warthog)、 角馬(Wildebeest)、黑斑羚羊 (Impala)、鱷魚、扭角林羚(Kudu)、珠雞(Guineafowl)、刺雞(Spurfowl)、犀鳥(Hornbill)、烏龜等許多珍禽異獸，種類豐富。

南非赫盧赫盧韋公園內的犀牛。(作者提供)

赫盧赫盧韋公園 逗弄獵豹

南非另一處野生動物保護區為赫盧赫盧韋公園(Hluluwe-Umfolozi Park)，是歷史上最早開放給遊客遊賞野生動物的保護區。裡面的野生動物與克留格爾國家公園內差不多，如果在克留格爾國家公園內遺憾沒看到，在此處另有機會看到這些動物。譬如，我們在克留格爾國家公園內只遠遠看到犀牛在水沼裡打滾，若隱若現，在此處我們就清清楚楚地近距離看到好幾頭犀牛。

非洲野生貓科動物保護區內的獰貓，長相猙獰凶暴。(作者提供)

南非有些觀光 旅館和飯店附設有野生動物保護區，我們參觀赫盧赫盧韋公園時，投宿在Emdoneni Hotel，旁邊就有一座非洲野生貓科動物保護區 (Emdoneni Lodge with Cheetah Project)， 非常值得一訪，不僅見識到從未見過或聽過的貓科動物，還能近距離與獵豹(Cheetah)拍照，非常難得。

保護區內飼有獰貓(Caracal)、藪貓(Serval)和獵豹，前二者我們從不認識，是生平第一次聽到和見到，增長不少知識。獰貓和藪貓的體型與家貓類似，長相卻凶暴猙獰，一見就令人生畏，也極難馴養。參觀獰貓和藪貓時，解說員頻頻舉手示意我們後退，不准離鐵籠太近，唯恐我們遭到攻擊。

非洲獵豹易於馴養可當家庭寵物。(作者提供)

然而，參觀巨大獵豹時，卻讓我們輕裝無防地進入鐵籠，還與兩隻獵豹近身拍照。

鐵籠內，飼養員不時開玩笑地拉扯獵豹的尾巴，獵豹只乖乖地躺著任其逗弄，喉頭偶爾發出低吼聲，我們聽了寒毛直豎，飼養員卻安慰我們，那是牠高興放鬆的聲音，不必害怕。難怪新聞報導，阿拉伯富家公子喜歡飼養獵豹為寵物，藉此炫富和譁世取寵。近距離參觀獵豹，緊急刺激，終生難忘。

南非博爾德斯海灘的非洲企鵝。(作者提供)

博爾德斯 近距離看企鵝

企鵝是喜寒厭熱的海鳥，通常生活於南極的寒冷地帶，在北半球除了南美洲的科隆群島(Galapagos Islands)有少數企鵝外，只有南半球才有企鵝，因此對住在北半球的我們，是屬於難得一見的稀奇海鳥。企鵝走路姿態猶如穿著黑禮服的紳士，可愛逗趣，一直是我喜愛觀賞的動物。

南非開普敦西南角的博爾德斯海灘 (Boulders Beach)氣候溫和，卻棲息有三千隻以上的非洲企鵝(African Penguin)，而且交通方便，風景優美，不用長途跋涉到南極即可近距離觀賞，難能可貴。

我們拜訪時，原本聒噪的企鵝們一動也不動，靜靜地站在沙灘上曬太陽，並未下海泡水享受低溫或捕獵食物，我感覺奇怪，細讀旁邊的解說牌後，才恍然大悟。原來這些企鵝正處脫毛期，羽毛暫時喪失油脂無法漂浮水面，只好待在岸上等著脫毛完成。脫毛期間，企鵝無法下水捕獵魚類，相當於在節食期間，難怪牠們都站著不動，也不亂叫，就是為了要減少能量的消耗。

解說牌還描述，企鵝脫毛期間無法下水散熱，因此主要靠眼眶附近的粉紅色腺體將體內血液溫度降低。我原本還驚嘆全身非白即黑的企鵝，眼眶附近竟有一小片漂亮的粉紅色，像藝術家神來之筆獨特美麗。看完解說才茅塞頓開，不禁感嘆大千世界真是奇妙無比。

維多利亞瀑布萬馬奔騰的雄偉水勢。(作者提供)

維多利亞瀑布 氣勢宏大

維多利亞瀑布(Victoria Falls) 與北美的尼加拉瀑布(Niagara Falls)和南美的伊瓜蘇瀑布(Iguazu Falls)，同稱世界三大著名瀑布，位於非洲內陸贊比亞國(Zambia)及辛巴威國(Zimbabwe) 的兩國國界上。

我們大老遠跑來非洲，當然要把瀑布上下左右全方位觀察清楚，因此分別從海陸空三方面進行：先在瀑布上游遊船，感受贊比西河(Zambezi River) 舒緩流水的寧靜；然後徒步於瀑布斷層區，近距離觀賞驚濤駭浪、萬馬奔騰的水勢；最後登上直升機從空中俯瞰全景，瞭解瀑布形成的地理情況。

最先發現維多利亞瀑布的歐洲人，是一位蘇格蘭傳教士兼探險家李文斯頓(David Livingstone)。他是一位令人欽佩的人道主義者，在非洲探險期間，他竭盡所能出版許多文章，描述非洲販賣奴隸的悲慘，期望喚醒人類的良知，終止非洲的奴隸交易。

他的文章對英國民間廢奴輿論的影響甚巨，終於促使英國議會在1833年立法廢除非洲的奴隸交易。維多利亞瀑布國家公園內，矗立著一尊遠遠凝望著維多利亞瀑布的李文斯頓雕像，受人景仰。

非洲禿鷹群在地面爭啄搶食。(作者提供)

非洲禿鷹 大地清道夫

維多利亞瀑布附近有一家觀光旅館名為Victoria Falls Safari Lodge，其餐廳後院即為禿鷹保護區，我們特別開車去吃中餐拜訪。

中午時刻，飼養員往空中丟撒生肉塊，上百隻禿鷹聞腥而至，用迅雷不及掩耳的速度從空中俯衝而下，翅膀拍得噗噗作響，停在離我們咫尺之遙的地上，爭先恐後搶啄肉塊，瞬息間，肉塊消失殆盡，場面壯觀震撼。

解說員告訴我們，禿鷹並非眾人想像的那麼惹人厭惡，牠們其實是地球上最盡職的清道夫，若無禿鷹幫忙清理地球上的動物屍體，地球表面恐怕早布滿了無數腐臭屍骸，而由此滋生出來的許多意想不到的細菌和病毒，對人類和環境更加不利。

飼養員解釋，保護區之所以要保護禿鷹，因為偷獵者往往用毒藥毒殺野生動物，取走人類視為珍貴的器官後，即棄動物屍體於不顧。禿鷹啄食中毒身亡的動物屍骸，跟著中毒而亡，非洲禿鷹數量因此大幅減少，嚴重影響到周遭環境。人類的貪婪是所有罪惡的起源，地球上其他動物也難逃其害。

保護區故意一天只餵食禿鷹一餐，不讓牠們完全飽足，避免禿鷹喪失其獵食的本能，真是煞費苦心。

波扎那喬貝國家公園內的大象群。(作者提供)

喬貝國家公園 象群行軍

喬貝國家公園(Chobe National Park)位於波札那(Botswana)國境內，我們參觀維多利亞瀑布後，就近驅車去拜訪。喬貝國家公園有世界上最多的大象群，在其他野生動物園，我們只能偶爾遇到兩三隻大象，喬貝國家公園內則是成群結隊的象群在溪邊遊戲。

我們正聚精會神觀賞溪邊大象群戲水時，突然一陣地動山搖，轟隆轟隆聲漸漸靠近，驚得我們四處張望，原來另一群大象正從山坡樹叢踏步往我們的方向移動，此時此刻，我們才深深體會象群步行的驚天動地。

我們靜靜地瞧著象群緩緩邁步通過卡車，成年象都會刻意把自己擋在車子與小象之間，經過車邊時還會稍稍加快腳步，有靈有性。其中一隻大象似乎有點惱怒被卡車干擾，靠近車時輕輕用長鼻碰觸一下，彷彿警告我們別擋路，緊張刺激但完全無害。

在非洲旅遊，除了國家公園內開車追尋野生動物，讓人熱血沸騰外，平日生活中也不斷有各種小驚奇。

住進國家公園內的旅館，只見非洲女服務員把行李往頭頂一放，垂下雙手，然後婀娜多姿地前進，輕鬆愉快地把我的行李「頂」到了房間門口，看得我嘖嘖稱奇。

投宿在山坡邊一棟大旅館，清晨，拉開窗簾，驚訝發現三、四隻小猴在窗外鐵絲網牆上。小猴臉龐黝黑，拖著長長尾巴，一身灰絲絨般皮毛，追逐嬉戲蹦跳走鋼絲，調皮搗蛋模樣，惹人莞爾，牠們打鬧嬉戲一陣，隨即沒入後面草叢中，窗外重歸寧靜，未曾留下任何痕跡。

在國家公園營區，清晨，徒步穿過叢林密布的花園往餐廳走去，剛深吸一口氣享受新鮮空氣，突然感覺一雙骨溜溜眼睛盯著我，躡手躡腳慢慢趨近，一頭黑斑羚羊一動也不動地與我四目相對，然後，閃電般轉身飛奔而去。

走在泥土小徑上，腳邊突然有一團黑色小圓球不停滾動，低頭一瞧，原來是導遊先前告訴我們的糞金龜(Dung Beetle)。導遊解釋，糞金龜二度消化野生動物留在地面上的糞便，對環境衛生極有助益。非洲車輛在路上見到滾動圓球的糞金龜，都要停車讓路，我自然也停步禮讓，盯著圓球被小金龜推進草叢為止。

史瓦帝尼國境內有一座世界第二大的磐石山西比比(Sibebe)，我們特別去拜訪。登山健行時，一隻狀如駝鳥的鴯鶓鳥(Elm)緊跟著我們，一會兒跑前，一會兒跑後，忽跑忽停，似乎在跟我們玩耍，偶爾還歪頭盯著我們瞧，表情好奇逗趣。

到非洲欣賞野生動物，與野獸們赤裸裸面對面，既緊張又興奮，終生難忘。我個人認為此生必要體驗一次，才不枉在地球活了一輩子。

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