娛樂／演唱會新趨勢 明星VR到你家

饒舌歌手提潘嘗試以新技術演出。（取材自提潘Instagram）

虛擬實境（virtual realuty，簡稱VR ）演唱會在新冠肺炎疫情 之後出現，很快成為顛覆傳統演唱會的一股清流，歌迷不僅可以「邀請歌手到自己的眼前」，主辦單位也能透過更多技術和特效，讓演唱會的體驗更加豐富。

饒舌歌手提潘（T-Pain）以「買杯酒請妳」（Buy U a Drank）和「調酒師」（Bartender）等當紅曲目擄獲歌迷的心，擅長利用數位調音auto-tune的創作歌手習慣在成千上萬觀眾前表演。

某日，勇於嘗試新科技的提潘一反常態，在加州 庫爾富市（Culver City）一間工作室的綠幕前，面對攝影機和劇組人員演出，透過VR耳機錄製VR演唱會，直接在歌迷耳邊唱歌。

本名納札（Faheem Rashad Najm）的提潘接受「有線電視新聞網」（CNN）訪問時不諱言表示，「我絕對是更習慣大舞台，在綠幕前載歌載舞不免有些尷尬」。

饒舌歌手提潘。（取材自提潘臉書）

提潘表示，他通常會觀察聽眾與粉絲的回應和反饋，做出表演上的調整與變化。

提潘對於新技術與新興數位表現機會躍躍欲試，他最具代表性的作品與創作風格，便是將曲調、歌聲透過auto-tune技術，將嘻哈（hip-hop）樂曲風格揉合饒舌（R&B）及電子節奏等元素，讓不同曲風在唯美衝突的碰撞之下，展現出性感、浪漫的微妙變化。

Auto-tune技術是Antares Audio Technologies研發的聲音頻率修正軟體，可自動調整人聲音準的協調性，也可校準樂器和設備，或改變錄音的內容。不過，auto-tune特效讓提潘遭受兩極評價，支持他的粉絲覺得他是具有歌唱與創作實力的「音樂魔法師」，而反對者則批評提潘耍太多技術花招，喪失音樂本色。

總部位於洛杉磯的沉浸式娛樂平台「AmazeVR」 2022年與嘻哈歌手梅根希史塔里昂（Megan Thee Stallion）合作，舉辦全球首場VR巡迴演唱會，廣獲好評。AmazeVR之後與提潘接洽合作時，提潘早已準備好嘗試這項酷炫新玩意兒。

自詡為科技宅的提潘透露，他在家也會使用VR工具和3D軟體，研究新東西是他個人的休閒嗜好。提潘說：「粉絲與明星的距離愈來愈近，還能享受不同的視覺角度，觀賞各種型態的表演，AmazeVR簡直就是把我放到你家客廳裡了。」

後製繁瑣 不能剪接

AmazeVR成立於2015年，過去4年內籌資超過5000萬元，且在蘋果（Apple）發布頭戴式裝置「Vision Pro」之後，獲得大筆資金挹注。

AmazeVR副總裁、生產部主任金慶國（Kyung Kuk Kim）表示：「VR是一個非常大的轉變，這是一種新型媒介，人們尚未習慣，但它非常強大，能讓人身歷其境。」

VR演唱會的製作過程繁複，從選擇編排歌曲、視覺效果、腳本，到服裝、編舞、走位等細節，製作單位都要與歌手及其團隊密切討論。錄製演唱會時，則要出動8K數位攝影機、攝影吊臂等設備，錄製工程通常控制在12小時內完成，以達成本效益。

金慶國表示，AmazeVR自行開發人工智慧（AI）軟體，能在影音後製過程中加快3D動畫渲染等工作處理效率，與虛幻引擎（Unreal Engine）等開發程式平台結合，便能同時設計虛擬舞台、燈光和特殊效果。

影音後期製作一般需要花費6周至8周的時間，AmazeVR預計今秋推出提潘的VR演唱會。

AmazeVR創意總監德瑞克（Lance Drake）表示：「最大的技術挑戰在於如何從攝影機的視角，呈現出觀眾想看的表演內容，觀眾可以自由選擇觀賞角度，他們可以仔細端倪表演環境、歌手的臉部甚至鞋子的細節。」

VR演唱會雖然是預錄，但實際表演無法剪接。德瑞克說：「就只有一次機會，必須完美，歌手必需將攝影機當成觀眾，注視著攝影機，載歌載舞盡情表演，仿佛現場有觀眾一般。」

「AmazeVR」 2022年與嘻哈歌手梅根希史塔里昂合作的全球首場VR巡迴演唱會，廣獲好評。（取材自AmazeVR臉書）

單人體驗→親友共享

對於VR演唱會能否滿足粉絲對於現場表演的渴望與要求，西班牙巴塞隆納大學（University of Barcelona）臨床心理學系特聘研究員史萊特（Mel Slater）認為可以。

史萊特自1990年代以來，便持續研究VR世界和人類大腦之間的關係。他在YouTube看到英國搖滾團隊「險峻海峽」（Dire Straits）一段1983年的演唱會表演時表示：「我很想參加那場演唱會，促使我產生透過VR重現『險峻海峽』表演的動機。」

史萊特擔任巴塞隆納大學的「神經科學、技術與虛擬環境研究室」主任，他想測試VR演唱會的可能性，包括人們在什麼環境內會有身臨其境的感覺，以及如何將過往的2D表演影片轉換成3D影片等。

史萊特說：「我起初認為這是一項非常單純的研究，邀請人們來觀看演唱會，我們研究團隊在旁觀察，人們只需要享受演唱會的過程即。雖然測試結果並不符合研究團隊的預期，我認為那是很好的學習機會。」

虛擬實境技術讓藝術表演有更多可能，圖為女孩配戴虛擬實境眼鏡，在戶外拉小提琴，但目光所及的場域設定自由。（Getty Images）

研究過程發現，許多女性受試者在觀看VR演唱會時，感覺身體不適。史萊特說：「受試者會擔心周遭的人群，這群人的目光讓他們覺得不舒服。但我們研究團隊沒有盯著受試者看，或讓他們感覺不舒服。」AmazeVR的VR演唱會則是單人體驗，沒有消費者以外的觀眾會出現。

史萊特認為，這種錯覺對於VR演唱會來說不啻是個好徵兆。他說：「VR演唱會讓人產生強烈的臨場感，一種身臨其境的錯覺。此外，我們根據觀察結果，設計另一種環境，人們可以和認識的家人或朋友一起參加演唱會，他們周遭的人群會是熟悉的面孔。」

史萊特表示，置入親友共同參加演唱會的模型仍有進步空間，但「我有預感，這是從根本上改善使用者體驗的契機」。

2D演唱會影片轉換成3D影片，以及直接拍攝3D影片之間，仍存在明顯的技術落差，但史萊特認為，真正的棘手挑戰是如何讓大腦相信這一切真的就發生在你面前。

他說：「我們看電視、看電影，看到的一切都非常真實，但我們知道電影裡的人看不到我們，VR表演有時候會看起來奇怪，因為大腦的某些部分會告訴你，這是影片而已。」