娛樂／捲性侵2導演 新片兩樣情

伍迪艾倫（左二）9月4日因新片「致命一擊」出席第80屆威尼斯影展。 （Getty Images）

87歲的美國名導伍迪艾倫（Woody Allen）和90歲的羅曼波蘭斯基（Roman Polanski）今年不約而同都在威尼斯影展 推出新作，由於兩人都曾捲入性侵 醜聞，在會場引來不少女性團體的抗議聲，但兩人的作品在外界評價卻天差地別。

伍迪艾倫的新片「幸運一擊」（Coup de chance）早前在威尼斯影展舉行全球首映禮，平素深居簡出的他，難得大駕光臨水城，帶著家人和劇組一同走上紅毯。

這些年來，因為遭養女指控性侵的緣故——雖然司法調查未起訴，但伍迪艾倫還是成了好萊塢敬而遠之的問題人物，願意與他合作的美國演員越來越少，肯為其投資的電影公司更是鳳毛麟角。他的上一部作品，是2020年的「里夫金的電影節」（Rifkin's Festival）至今都未能在美國正式上映，再之前的作品是2019年的喜劇片「雨天・紐約」（A Rainy Day in New York，又譯「紐約的一個雨天」），最終也沒能在美上映。

「幸運一擊」主要於法國發行，圖為法文版電影海報。（取材自IMDb）

伍迪艾倫全法語片 好評鼓掌數分鐘

「幸運一擊」正好是伍迪艾倫的第50部導演作品，也是他第一部完全用法語拍攝的長片，由璐德拉格（Lou de Laâge）、尼爾斯施內德（Niels Schneider）、梅爾維爾珀波（Melvil Poupaud）、瓦萊麗勒梅西埃（Valérie Lemercier）等法國演員挑大樑，全程在巴黎拍攝，投資方和發行公司也都來自法國，已確定將於9月27日在法國上映。

就在伍迪艾倫踏上威尼斯影展紅地毯的同時，不遠處出現十幾位年輕女性，高喊各種口號，並集體脫衣進行抗議，但幾分鐘之後就被當地警方引導帶離。在放映廳內，情形卻截然不同。電影放映之前就有觀眾以熱烈掌聲迎接這位電影大師，影片放映結束後，全場觀眾更是起立鼓掌喝彩，掌聲持續四、五分鐘，讓導演本人激動不已，甚至一度熱淚盈眶。

隨後，影評文章相繼出爐，「幸運一擊」贏得了不少英美影評人的肯定，甚至有評論說這是他繼「藍色茉莉」（Blue Jasmine）以來的最佳作品；目前，影評蒐集網站「爛番茄」上收錄了九篇影評，新鮮度為78%。

「幸運一擊」的故事背景，原本設定在伍迪艾倫一生摯愛的故鄉紐約，但因為實在無法找到美國投資的關係，只好把故事整個搬到了巴黎。在被問到這個問題時，艾倫表示：「以紐約為背景的電影故事，我現成的就有一個好點子，已經都想好了。如果有人願意站出來，願意給我投資，並且同意我那些苛刻的條件——劇本寫什麼，他們不能管；找誰來演，他們也不能干涉……他們只管給我錢，然後就靠邊站——如果這世上有哪個蠢人肯接受這樣的條件，接下來我就會在紐約拍一部電影。」

波蘭斯基歐洲發片 爛番茄被評0分

而在「幸運一擊」首映的前一天，另一名國際名導波蘭斯基的新片「瑞士華庭」（The Palace）也於威尼斯影展首映，有別於伍迪艾倫的超高讚譽，看了該片的歐美媒體人幾乎眾口一詞地猛批。在「爛番茄」上，目前該片共錄有十餘篇正式影評，最後給出的打分竟是駭人聽聞的0%新鮮度，換句話說，也就是一部爛到不能再爛的電影。這個評分出現在一位拿過奧斯卡獎及歐洲三大電影節諸多獎項的導演身上，實屬罕見。

在威尼斯影展所在地麗都島（Lido）上，還有不知名群眾掛出反波蘭斯基的小型橫幅，貼在地面上的標語也赫然寫著「金獅獎會頒給強姦犯嗎？ 」，不過「瑞士華庭」只是展映片而非參賽片。

「瑞士華庭」電影海報。（取材自IMDb） 羅曼波蘭斯基多年沒有公開露面，圖為他2017年出席電影「真實遊戲」活動。（取材自IMDb）

威尼斯影展負責人巴貝拉受訪時，不可避免被問到相關話題，被質疑為什麼會選一部「爛番茄」評分掛零的電影來威尼斯影展？對此，他表示，「為什麼針對這部電影的影評文章裡面，會有那麼強烈的負面情緒？這一點我真是百思不得其解。我也承認，『瑞士華庭』並非什麼曠世傑作，因為不然的話，我當初肯定會把它放在參賽片名單裡面。我也當面和波蘭斯基說過，說我覺得他這次的新片稍微有點弱。但我還是沒法同意那些影評人的觀點，我覺得那實在是有些過於意氣用事了，對波蘭斯基也好，對他的電影也好，都失去了最起碼的尊重。這麼做，說實話讓我覺得有些低劣。」

1977年，43歲的波蘭斯基在洛杉磯藉由灌酒、下藥，性侵一名13歲少女，被捕後與美國檢方達成認罪協商，然而在法院判決前夕，他潛逃至歐洲，從此遭到美國政府通緝，至今不敢再踏上美國國土。波蘭斯基另外還面臨多起性侵指控，但都因法律追訴期已過未面臨司法訴訟。 2018年5月3日，美國電影藝術與科學學會宣布開除他。

據悉，「瑞士華庭」的製作成本約為2100萬歐元，由義大利 廣播電視公司（RAI）下屬的電影公司負責製作發行，目前已在西班牙、德國、希臘、葡萄牙、捷克等地敲定上映計畫，但在法國暫時還未有人願意接手。事實上，相比四年前的電影「我控訴」（J'accuse），這次「瑞士華庭」沒能獲得來自法國方面的投資，似乎表明法國國內對於波蘭斯基的接受程度，相比四年前有所變化。

不過，「瑞士華庭」在威尼斯的首映式上，參演該片的法國資深演員芬妮（Fanny Ardant）阿爾丹倒是高調出場，公開大讚波蘭斯基的導演水準，而該片製片人盧卡巴巴雷斯基（Luca Barbareschi）也在現場激情高呼：「羅曼萬歲！」

波蘭斯基的新片「瑞士華庭」在爛番茄上僅有0%新鮮度。（爛番茄網站截圖）

男星飛義大利領獎 性侵罪當場被捕

與這兩位「不受歡迎導演」沾上邊還不是本屆威尼斯影展的唯一麻煩，西班牙男演員加布里埃爾格瓦拉（Gabriel Guevara）在影展開始前被義大利警方逮捕，因為他此前在法國犯下性侵罪行，因此背上全歐洲的通緝令。

很快，威尼斯影展官方發表聲明，與之切割。聲明指出，格瓦拉並非影展嘉賓，其參與的「電影義大利」（Filming Italy）頒獎活動也和威尼斯影展沒有任何關係。影展官方社群並發文：「慎重聲明，一些媒體最近報導的西班牙演員加布里埃爾格瓦拉在威尼斯被捕一事，與第80屆威尼斯影展的任何活動或製作無關。」

「電影義大利」今年已辦到了第八屆，活動主旨是表彰在展現義大利文化、歷史、人文、風情方面有所貢獻的年度電影作品和電影人，而加布里埃爾格瓦拉原本憑西班牙青春片「我的錯誤」（My Fault）獲得今年的最佳新人獎，不過，在他突然被捕後，「電影義大利」主辦方已宣布撤回該獎。

亞馬遜影業投資的西班牙青春片「我的錯誤」男主角加布里埃爾格瓦拉（右）因性侵案在威尼斯被捕。（取材自IMDb）

今年22歲的加布里埃爾格瓦拉入行已有五年，早年做過廣告模特兒，2018年因出演西班牙版劇集「羞恥」（Skam España）嶄露頭角。今年6月，由亞馬遜影業投資拍攝的西班牙青春片「我的錯誤」正式上線，獲得極高的播放量，也讓他的人氣瞬間狂飆。7月，亞馬遜宣布該片還要再拍至少兩部續集，而且都會由加布里埃爾格瓦拉繼續擔任主演。

然而，時隔不過一個多月，就傳出了他被捕入獄的消息，令續作的前景也變得撲朔迷離，至於布里埃爾格瓦拉會不會被引渡到法國接受審判，西班牙司法機構又是什麼態度，還都是未知數。

（取材自澎湃新聞）