杭州亞運／2分絕殺擊敗日本 中國女籃7連霸

中國隊主教練鄭薇5日與隊員慶祝奪冠。(新華社)

杭州亞運 女籃決賽5日舉行，憑藉著王思雨的突破絕殺，中國女籃74：72擊敗日本 女籃，以2分之差，成功衛冕亞運會女籃冠軍，這也是中國女籃第七次奪得亞運會金牌。

澎湃新聞報導，全場比賽，王思雨拿下14分，李夢17分，黃思靜6分9籃板，韓旭10分8籃板，李月汝13分9籃板。

據報導，上半場，日本女籃三分球12投5中，三分命中率42%，並且製造十個罰球，命中九個。而中國女籃則在內線占絕對優勢，禁區得分15：7領先對手。

第三節比賽，雙方命中率都有下降──中國女籃還是持續利用內線優勢，日本女籃也是選擇用速度不斷突破。本節結束，中國女籃57：51領先。

第四節，中國隊進攻受阻，日本隊在最後兩分半將比數追平。但隨後李緣命中關鍵三分，王思雨突破得手，不過最後13秒，日本隊也命中三分，雙方72：72戰平。

最後一攻，王思雨突破絕殺，中國女籃有驚無險地拿下金牌。

2018年雅加達亞運會，中日女籃兩次交手，中國女籃先是在小組賽105：73大勝對手，隨後又在半決賽86：74淘汰日本女籃。收穫雅加達亞運冠軍後，中國女籃在過往五年時間裡飛速成長。