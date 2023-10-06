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杭州亞運／「當生涯最後一場」何杰跑出氣勢 中國馬拉松首金

中國新聞組／北京6日電
何杰抵達比賽終點。（新華社）
何杰抵達比賽終點。（新華社）

杭州亞運會田徑比賽昨日收官，上演最後的男女子馬拉松比賽，結果中國選手何杰以2小時13分02秒奪得男子組金牌，榮膺中國首位亞運男子馬拉松冠軍。何杰賽後表示，自己在站上起點一刻已把比賽當作競技生涯最後一場比賽來跑，希望就算拿不到冠軍，也要跑出氣勢。

香港文匯報報導，杭州亞運會馬拉松項目比賽場地在杭州智慧新天地沿江景觀帶，男子組共有18名選手參賽，中國隊派出今年創造了全國紀錄的何杰攜手隊友楊紹輝衝擊金牌。何杰在15公里後就一直領先；在39公里至41公里，何杰先是和朝鮮選手韓日龍脫離第一集團，最後更甩掉韓日龍，並將領先優勢擴大，最終以2小時13分02秒率先衝過終點。韓日龍和楊紹輝分列二、三名。

中國選手從未在亞運男子馬拉松項目奪金，從2018年才開始從事馬拉松專業訓練，到2021年才加入國家隊的何杰創造了歷史。

據報導，談到拿下這面歷史性金牌的感想時，何杰則激動地說：「從站在起點前的一刻，我就把這場比賽當作自己競技生涯的最後一場，要竭盡全力。現在拿到這面金牌我特別興奮，有種如釋重負的感覺。無疑目前馬拉松亞洲水平與世界水平還存在一定差距，但拿金牌證明了我們中國選手也可以拿到亞運會冠軍，我會在巴黎奧運會再拿個好成績。」

報導指出，何杰的主管教練肖麗賽後表示，她雖然內心有過何杰奪冠的想法，但由於馬拉松項目太殘酷，不到最後時刻的衝刺也不知冠軍誰屬，故其實不敢去想。至於何杰賽後亦感謝肖麗的教導，「她告訴我要敢想敢做，要有絕對的自信。」

另一方面，中國隊派出張德順和李芷萱出戰女子組比賽，結果張德順在30公里處被甩開，以2小時27分55秒奪得亞軍，巴林選手春巴以2小時26分14秒奪冠，李芷萱則以2小時30分02秒得第4名。張德順賽後說：「過去兩年來我受到膝蓋傷病影響，最終能在亞運會拿到銀牌，對此自己比較滿意；至於接下來目標是在奧運會和國際大賽上再去衝一衝，希望巴黎奧運會能拿一個好名次。」

馬拉松 巴黎奧運 杭州亞運

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