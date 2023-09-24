星座／9月24日至9月30日 金牛座好事發生 射手座運勢平穩

牡羊座

總運指數：★☆☆☆☆

瓶頸將以不同的形式出現在你生活的各個方面，其中溝通障礙是令你感到最為傷腦筋的瓶頸。若沒有花一點耐心反覆說明、解釋，你很難在溝通上獲得突破。

幸運色彩：水晶紫

速配星座：巨蟹座

貴人星座：天秤座

金牛座

總運指數：★★★★☆

不少好事均會在本周上演，工作愛情將演變成相輔相成的關係，戀人的鼓勵會讓你工作更加發奮；單身者可望在職場中找到自己的春天。

幸運色彩：美橙黃

速配星座：處女座

貴人星座：天秤座

雙子座

總運指數：★★★☆☆

本周你待在家裡的時間會比較多，與家人的互動也會因此增加。慢慢你會發現「家」可以讓你避開一些風險，家人還能給你的愛情、事業「充電」。

幸運色彩：玳瑁棕

速配星座：牡羊座

貴人星座：金牛座

巨蟹座

總運指數：★★☆☆☆

本周你會患上拖延的毛病，總是用遲到、延期、猶猶豫豫去考驗他人的耐性，往往結局不樂甚至慘痛。你需要加強時間觀念，不給自己磨蹭的理由。

幸運色彩：檸檬黃

速配星座：巨蟹座

貴人星座：摩羯座

獅子座

總運指數：★★★★★

壓力漸漸消散，身心在這周會得到很好的釋放。你將會有更多的時間和精力去做自己感興趣的事情，歡喜連連。

幸運色彩：月光藍

速配星座：天秤座

貴人星座：水瓶座

處女座

總運指數：★★★☆☆

總需要和數字打交道的一周，許多時候你都會要經受數據考驗。對數字不敏感可不行，太粗心也不行，否則很容易就會在好運面前敗下陣來。

幸運色彩：太空 銀

速配星座：處女座

貴人星座：射手座

天秤座

總運指數：★★★★★

異性助力特別強的一周，在工作、生活中異性朋友時常會扮演你的貴人，當你遇到困難時會得到他們的意外援助，讓你一次次度過難關。

幸運色彩：瑪瑙紅

速配星座：摩羯座

貴人星座：雙魚座

天蠍座

總運指數：★★★☆☆

無論你是希望與心儀的人確定戀愛關係，還是希望一項工程順利完工，都不可能立即實現。但是倘若本周你去做了，就能擁有一個完美的開頭。

幸運色彩：海軍藍

速配星座：處女座

貴人星座：摩羯座

射手座

總運指數：★★★★☆

本周運勢平穩運行，將有新希望注入到你的愛情生命裡；工作不可太心急，穩妥做好本分才能苛求攀升；財運方面，可以在新項目中求發展。

幸運色彩：石板灰

速配星座：天秤座

貴人星座：雙魚座

摩羯座

總運指數：★★★☆☆

平淡中有期待的一周，偶爾的一些小驚喜將會打破你平淡的愛情；工作可以找到要領，讓你倍感輕鬆；加強資金管理，可以防止不必要的開銷。

幸運色彩：石板灰

速配星座：金牛座

貴人星座：巨蟹座

水瓶座

總運指數：★★★★☆

自我解壓能力極強的一周，在任何領域你都能感到輕鬆自如，可以隨心所欲的去做任何事，收穫將比平時多很多。

幸運色彩：琥珀橙

速配星座：天蠍座

貴人星座：雙魚座

雙魚座

總運指數：★★☆☆☆

本周看似一成不變的生活，其實卻是充滿挑戰的戰場。你需要脫離過去的習慣，去適應一些新的環境、任務、人物。雖然會感到不適，但也會從中激發出你的一些潛能。

幸運色彩：芙蓉粉

速配星座：雙子座

貴人星座：天蠍座

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