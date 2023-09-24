星座／9月24日至9月30日 金牛座好事發生 射手座運勢平穩
牡羊座
總運指數：★☆☆☆☆
瓶頸將以不同的形式出現在你生活的各個方面，其中溝通障礙是令你感到最為傷腦筋的瓶頸。若沒有花一點耐心反覆說明、解釋，你很難在溝通上獲得突破。
幸運色彩：水晶紫
速配星座：巨蟹座
貴人星座：天秤座
金牛座
總運指數：★★★★☆
不少好事均會在本周上演，工作愛情將演變成相輔相成的關係，戀人的鼓勵會讓你工作更加發奮；單身者可望在職場中找到自己的春天。
幸運色彩：美橙黃
速配星座：處女座
貴人星座：天秤座
雙子座
總運指數：★★★☆☆
本周你待在家裡的時間會比較多，與家人的互動也會因此增加。慢慢你會發現「家」可以讓你避開一些風險，家人還能給你的愛情、事業「充電」。
幸運色彩：玳瑁棕
速配星座：牡羊座
貴人星座：金牛座
巨蟹座
總運指數：★★☆☆☆
本周你會患上拖延的毛病，總是用遲到、延期、猶猶豫豫去考驗他人的耐性，往往結局不樂甚至慘痛。你需要加強時間觀念，不給自己磨蹭的理由。
幸運色彩：檸檬黃
速配星座：巨蟹座
貴人星座：摩羯座
獅子座
總運指數：★★★★★
壓力漸漸消散，身心在這周會得到很好的釋放。你將會有更多的時間和精力去做自己感興趣的事情，歡喜連連。
幸運色彩：月光藍
速配星座：天秤座
貴人星座：水瓶座
處女座
總運指數：★★★☆☆
總需要和數字打交道的一周，許多時候你都會要經受數據考驗。對數字不敏感可不行，太粗心也不行，否則很容易就會在好運面前敗下陣來。
幸運色彩：太空銀
速配星座：處女座
貴人星座：射手座
天秤座
總運指數：★★★★★
異性助力特別強的一周，在工作、生活中異性朋友時常會扮演你的貴人，當你遇到困難時會得到他們的意外援助，讓你一次次度過難關。
幸運色彩：瑪瑙紅
速配星座：摩羯座
貴人星座：雙魚座
天蠍座
總運指數：★★★☆☆
無論你是希望與心儀的人確定戀愛關係，還是希望一項工程順利完工，都不可能立即實現。但是倘若本周你去做了，就能擁有一個完美的開頭。
幸運色彩：海軍藍
速配星座：處女座
貴人星座：摩羯座
射手座
總運指數：★★★★☆
本周運勢平穩運行，將有新希望注入到你的愛情生命裡；工作不可太心急，穩妥做好本分才能苛求攀升；財運方面，可以在新項目中求發展。
幸運色彩：石板灰
速配星座：天秤座
貴人星座：雙魚座
摩羯座
總運指數：★★★☆☆
平淡中有期待的一周，偶爾的一些小驚喜將會打破你平淡的愛情；工作可以找到要領，讓你倍感輕鬆；加強資金管理，可以防止不必要的開銷。
幸運色彩：石板灰
速配星座：金牛座
貴人星座：巨蟹座
水瓶座
總運指數：★★★★☆
自我解壓能力極強的一周，在任何領域你都能感到輕鬆自如，可以隨心所欲的去做任何事，收穫將比平時多很多。
幸運色彩：琥珀橙
速配星座：天蠍座
貴人星座：雙魚座
雙魚座
總運指數：★★☆☆☆
本周看似一成不變的生活，其實卻是充滿挑戰的戰場。你需要脫離過去的習慣，去適應一些新的環境、任務、人物。雖然會感到不適，但也會從中激發出你的一些潛能。
幸運色彩：芙蓉粉
速配星座：雙子座
貴人星座：天蠍座
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