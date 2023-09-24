料理功夫／應景佳餚 酒香烤雞翅腿

烤高粱酒雞翅腿

中秋節除了賞月吃月餅，許多人也會結合烤肉活動，有了美食助陣，佳節也更顯熱鬧有趣。

此道烤雞翅腿備料少，容易準備，適合烤箱、電烤盤、氣炸鍋烘烤功能和室外烤爐。

成品除了有著淡淡的高粱酒香，尚有鹽引出雞翅腿肉的鮮甜，與辣椒粉小小的助攻帶來的微辣，簡單組合出的烤物，卻也搗騰出令人允指回味的美食。

材料：

雞翅腿(翅小腿)22支、高粱酒2大匙、橄欖油1大匙、辣椒粉1大匙、鹽1茶匙。

作法：

1.將所有材料放入容器內，戴上手套抓拌均勻。

2.蓋上容器，冷藏2、3小時。

3.取出容器，將雞翅腿排放在鋪有錫箔紙的烤盤上。

4.烤箱預熱至350℉，將烤盤移入烤箱中層烤40分鐘即成。

小叮嚀：

雞翅的中段也是不錯的部位，抑或中段的雞翅混合雞翅腿亦可。

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