料理功夫／中秋佳節 沙拉輕食解油膩

酪梨鮪魚沙拉

中秋佳節很多人會在家烤肉，有了絕對飽足的肉類蛋白質 主菜，再準備二、三道簡單的沙拉輕食，不但口味平衡又為節日的健康加分。

酪梨鮪魚沙拉

材料：酪梨1個、鮪魚罐頭1罐、小黃瓜2條、蘋果半個、紅洋蔥半個、蒜頭3瓣、檸檬1個、香菜少許。

調味料：橄欖油、鹽、黑胡椒。

酪梨鮪魚沙拉食材

作法：

1.酪梨、蘋果切小塊，小黃瓜切小片，蒜頭拍碎，紅洋蔥切絲，香菜切碎、鮪魚罐頭開罐混合。

2.再擠上檸檬汁，淋上橄欖油、鹽、黑胡椒，即可上桌。

小叮嚀：

1.鮪魚罐頭的營養不輸新鮮海產，又隨時可取用，是最方便的料理食材。

2.加入檸檬汁，可避免酪梨在空氣中氧化變褐色。

烤鮭魚搭配草莓芝麻菜

烤鮭魚搭配草莓芝麻菜

材料：

鮭魚2片、草莓、芝麻葉、紅洋蔥半個、檸檬數片。

調味料：

美乃滋、黑胡椒、海鹽、橄欖油2湯匙、芥末醬1/2湯匙、巴蕯米克黑醋（Balsamic vinegar)1湯匙、蜂蜜1湯匙。

作法：

1.烤箱預熱400℉。鮭魚洗淨拭乾，抹上美乃滋，撒上海鹽、黑胡椒，檸檬切薄片，鋪在魚片上，送進烤箱，烤15分鐘（視魚片厚薄而定）左右。

檸檬切薄片，鋪在魚片上

2.芝麻葉洗淨，紅洋蔥切絲，草莓切半混合。

3.再將上述調味料中的橄欖油、芥末醬、巴蕯米克黑醋、蜂蜜充分攪拌均勻，淋在芝麻葉草莓沙拉上，即可擺盤上桌。

小叮嚀：

1.芝麻葉略帶苦味與酸甜草莓搭配，風味獨特。

2.如果家中烤肉，鮭魚也可適時加入，不必另外使用烤箱。

3.烤魚抹上美乃滋，等同同時抹上橄欖油和糖，鎖住水分，更加鮮嫩多汁。

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