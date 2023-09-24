我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

給還是不給？付「愧疚小費」有如被情緒勒索

吃貨／烤魚餐廳、現烤餅乾 搶攻華人饕客

料理功夫／中秋佳節 沙拉輕食解油膩

許怡靜
酪梨鮪魚沙拉
酪梨鮪魚沙拉

中秋佳節很多人會在家烤肉，有了絕對飽足的肉類蛋白質主菜，再準備二、三道簡單的沙拉輕食，不但口味平衡又為節日的健康加分。

酪梨鮪魚沙拉

材料：酪梨1個、鮪魚罐頭1罐、小黃瓜2條、蘋果半個、紅洋蔥半個、蒜頭3瓣、檸檬1個、香菜少許。

調味料：橄欖油、鹽、黑胡椒。

酪梨鮪魚沙拉食材
酪梨鮪魚沙拉食材

作法：

1.酪梨、蘋果切小塊，小黃瓜切小片，蒜頭拍碎，紅洋蔥切絲，香菜切碎、鮪魚罐頭開罐混合。

2.再擠上檸檬汁，淋上橄欖油、鹽、黑胡椒，即可上桌。

小叮嚀：

1.鮪魚罐頭的營養不輸新鮮海產，又隨時可取用，是最方便的料理食材。

2.加入檸檬汁，可避免酪梨在空氣中氧化變褐色。

烤鮭魚搭配草莓芝麻菜

烤鮭魚搭配草莓芝麻菜
烤鮭魚搭配草莓芝麻菜

材料：

鮭魚2片、草莓、芝麻葉、紅洋蔥半個、檸檬數片。

調味料：

美乃滋、黑胡椒、海鹽、橄欖油2湯匙、芥末醬1/2湯匙、巴蕯米克黑醋（Balsamic vinegar)1湯匙、蜂蜜1湯匙。

作法：

1.烤箱預熱400℉。鮭魚洗淨拭乾，抹上美乃滋，撒上海鹽、黑胡椒，檸檬切薄片，鋪在魚片上，送進烤箱，烤15分鐘（視魚片厚薄而定）左右。

檸檬切薄片，鋪在魚片上
檸檬切薄片，鋪在魚片上

2.芝麻葉洗淨，紅洋蔥切絲，草莓切半混合。

3.再將上述調味料中的橄欖油、芥末醬、巴蕯米克黑醋、蜂蜜充分攪拌均勻，淋在芝麻葉草莓沙拉上，即可擺盤上桌。

小叮嚀：

1.芝麻葉略帶苦味與酸甜草莓搭配，風味獨特。

2.如果家中烤肉，鮭魚也可適時加入，不必另外使用烤箱。

3.烤魚抹上美乃滋，等同同時抹上橄欖油和糖，鎖住水分，更加鮮嫩多汁。

★世界周刊廣徵天下各家廚藝祕笈

歡迎充滿創意的中西料理、點心烘焙、獨家私房菜等食譜投稿，讓你大展廚藝：

1.除了材料、作法外，請提供做菜關鍵或小叮嚀。

2.請附料理過程及成品照片檔至少4張，畫素至少要300萬以上，勿使用濾鏡。

3.投稿請至email：[email protected]

4.來函請附中英文姓名、電話、稿費寄送地址、稿費支付抬頭，請留底稿，不論來函刊出與否，恕不退件。請勿一稿兩投，編者有權刪節。

5.本報系海內外各報紙相關版面或世界日報新聞網得選用刊登，並收錄於聯合知識庫(udndata.com)。

6.嚴禁抄襲、一稿兩投，違者將永不錄用。

蛋白質

上一則

料理功夫／應景佳餚 酒香烤雞翅腿

下一則

移民專頁／自行申請EB-1A 不需要雇用信

延伸閱讀

嗨中秋/大獎長榮機票頒出 幸運女期待首航台灣

嗨中秋/大獎長榮機票頒出 幸運女期待首航台灣
保持健康老化 營養師建議常吃這四種長壽食物

保持健康老化 營養師建議常吃這四種長壽食物
世報中秋嘉年華周六登場 十大亮點

世報中秋嘉年華周六登場 十大亮點
2023法拉盛中秋煙火遊行街坊節 9/30登場

2023法拉盛中秋煙火遊行街坊節 9/30登場

熱門新聞

理財專家主張把錢用於增進人生「體驗」，認為退休儲蓄可少存一點。（Pexels）

理財／退休儲蓄可少存點 理財書「死時剩下零」告訴你4理由

2023-09-17 02:16
兩名大學新鮮人在牛津密西西比大學裝飾精美的宿舍裡，擺姿勢拍照。（美聯社）

美國現象／砸錢裝飾宿舍 大學生花誰的錢

2023-09-17 09:43
作者憶起和李登輝夫婦同車採訪發生的那則「漏網新聞」，曾文惠那記揮手打在李登輝腿上，警示他勿失言的清脆手掌聲，心中仍激盪不已 。(本報資料照片)

憶往／曾文惠當年1掌拍下去 李登輝話吞回去 保住副總統？

2023-09-17 10:31
林先生想安裝太陽能板，卻有不愉快的經歷。圖為示意圖。（Getty Images）

生活／裝太陽能板 簽約容易 解約難

2023-09-17 02:19
1982年的華埠反監獄抗爭中，賈麥穗等人率領工會為社區爭取的松柏大廈至今仍是華埠社區的重要組成部分。(本報檔案照)

封面故事／反建監獄 華人政治覺醒

2023-09-17 15:26
CrowdStreet平台上的Nightingale Properties原本募資5400萬美元預計購買亞特蘭大這幢價值1.8億美元的金融大樓。（取自維基百科共享資源）

地產投資／群眾街vs.華爾街 韭菜能翻身？

2023-09-17 02:15

超人氣

更多 >
汪峰問「你跟幾個男人回家？」章子怡的回答讓人服了

汪峰問「你跟幾個男人回家？」章子怡的回答讓人服了
杭州亞運開幕式中華隊入場 央視直播跳出「1畫面」

杭州亞運開幕式中華隊入場 央視直播跳出「1畫面」
華為與蘋果爭霸 廣東工廠掀搶人大戰

華為與蘋果爭霸 廣東工廠掀搶人大戰
華人豪車大亨 從叱吒風雲到靠人救濟 只因...

華人豪車大亨 從叱吒風雲到靠人救濟 只因...
亡命超過30年終在墨西哥落網 美國男子在機場要被上銬時笑出聲

亡命超過30年終在墨西哥落網 美國男子在機場要被上銬時笑出聲