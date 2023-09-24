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料理功夫／綠茶梅肉水晶凍月餅

朵澐
綠茶梅肉水晶凍月餅
綠茶梅肉水晶凍月餅

中秋月餅種類百花齊放，很多特色好吃的甜品向大家招手，也有各自喜愛的月餅。不吃傳統月餅的人，可以改吃彈牙果凍吧。以下分享有滋有味、帶些微酸梅子口味的茶果凍，用上月餅膜，讓吃月餅也走另類派。

材料：

茶包2包(高山茶葉20克)、梅子4～5顆(或梅酒梅子皆可)、吉利丁粉15克、砂糖50克、冷水200毫升、熱開水700毫升、月餅模數個。

綠茶梅肉水晶凍月餅材料
綠茶梅肉水晶凍月餅材料

作法：

1.把茶包2包(高山茶葉20克)用熱開水泡開，同時加入砂糖，丟掉茶包或濾去茶葉渣。

2.梅子去籽留果肉，切細塊，放適量到月餅模中。

3.吉利丁粉加冷水攪拌均勻，一定要用冷水，反之會結塊不好融化；接著用小火煮，須不停攪拌，以免糊鍋底，直到水沸騰關火。

4.把高山茶倒入煮沸後的吉利丁汁，混合攪拌。

5.接著趁熱倒入月餅模中，靜置降溫。

6.放涼冷卻放冰箱冷藏，冰涼後倒扣脫模成月餅樣式，全家開吃。

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