料理功夫／中秋應景 冰沁綠豆糕

冰沁綠豆糕

為了做點心，買了不少甜點模型，中秋節又成了玩這些器材的時候。從櫥櫃中拿出各式壓模來做綠豆糕，可當中秋節應景甜 點，和親友們分享。

餅皮材料：

去皮綠豆400克、蜂蜜100克、奶油100克

內餡材料：黑芝麻泥半包。

作法：

1.先將去皮綠豆泡約4小時，瀝乾再入鍋蒸約50分，燜約10分鐘後取出；用食物處理機將其攪至綿細狀後拌入蜂蜜。

2.炒鍋內置入融化的奶油，在微熱狀態下把綠豆泥倒入，用中火不斷翻炒，把水氣炒掉至稍黏稠狀，關火，置旁待涼。

綠豆泥炒至稍有黏性即可

3.把芝麻搓成小丸子狀。另把涼透的綠豆泥挖約30克一份，揉成圓狀，包入芝麻球並揉圓壓入模器。

4.將模器反過來，拍出成型的綠豆糕就完成了。木製模子用敲的敲出即可。

小叮嚀：

1.炒綠豆泥時要注意，得不停翻炒，看到稍有黏性即可關火。若再炒，鍋邊會形成一層焦焦薄皮，會使整個綠豆泥有焦糊味。

2.綠豆用蒸的方式比煮的好，用煮的水氣太重。

3.此配方不會很甜，喜甜味者自行調整，再多加砂糖也可。

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