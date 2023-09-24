旅遊／契納河搭船 賞北極風光

水獺之家。（圖：作者提供）

費爾邦克斯（Fairbanks）是阿拉斯加北部的一個城市，鄰近北極圈，在公路上看到路標指示，左往碼頭，右往北極（North Pole）就驚呆了。那不是聖誕老公公的家嗎？不由得在腦中出現他坐在麋鹿拉的雪橇，送孩子們禮物的身影。無論是童話還是地理位置，這裡真是有夠北了！

發現三號郵輪。（圖：作者提供）

到了碼頭，一艘古典的蒸汽郵輪 停泊在契納河（Chena River）邊，「發現三號」（Discovery III）是艘三層甲板頂樓陽台的平底船，排水量280噸、34呎長、載客量900人，尾巴後面有個大型滾動排水輪，嘩啦嘩啦的運轉，真是令人歡悅，在這風景旖旎的環境裡，搭乘著夢幻般的船隻，會有多美。

在大家魚貫而行上船之際，我卻發現了一家子水獺，就在岸邊水中用樹枝修築了巢穴，大大小小的五、六隻，穿梭在河道享受豐盛的早餐，甚是可愛。

船的兩側都是玻璃窗口，外緣還有陽台走道，天氣好時可享受微風拂面的感覺。河谷兩岸的住家都是豪宅至少占地很大，像是公司的會所、富人的別墅或家庭的休閒屋，大多都收拾的非常整潔，歡迎遊客流覽。「契納河」是少數流速平穩水量較多的河流，因為政府在下遊建有水庫可以調整水位，利於行船。冬天船舶都移居南下，河道變成為水上飛機的跑道，阿拉斯加地廣人稀，公共建設有限，以飛機代步是很尋常的。

雪橇犬訓練拖車

停駐的第一站是「雪橇犬訓練站」，還沒到就聽到狗狗們的叫聲，場地很大可以容納百來隻各種狗。解說小姐首先抱來出生三周的一對哈士奇犬，毛茸茸的像對毛線球，已將整船的人心都融化了；接著就看到自動遛狗機，中間台上有個馬達控制的栓狗繩，拉著狗狗繞圈子小跑步，省卻不少人力，效率很高，滿場都是狗狗在繞圈，熱鬧非常。

雪橇犬訓練中心。（圖：作者提供）

雪橇犬的訓練更難，有四組狗共八隻，也許是到了運動的時間，顯得非常不耐煩，一聲號令拖著越野車飛奔前去，跑了約十幾分鐘，才回來休息，按次序一一的解開狗栓，狗狗也依序跳入河中洗澡沖涼，然後一起到定點尿尿，真是訓練有素。

多年前本地遭大風雪，海陸空交通中斷，有人急病需藥物治療，雪橇隊急奔首府朱諾（Juneau），取得藥品來回千哩成為傳奇，拍成電影是這群狗狗的最高榮耀。

原住民 示範捕鮭魚

「因鈕帕愛斯基摩人（Inupiaq Eskimos）是原住民，「愛斯基摩」是南方印地安人稱呼他們「北方的人」，白人也就跟著稱呼，以訛傳訛至今。雖然處在冰寒地區漁獵為生，有豐盛的鮭魚為食物，吃不完就煙熏成美味，野獸皮毛足以保溫，冰原上有許多熊、鹿、狼和狐狸。

郵輪的第二站是原住民村落，由漂亮的原住民小姐導覽，介紹如何利用樹枝建成急水道，誘導鮭魚逆水而行落入陷阱，如何刨魚、晾乾、煙熏、儲存，如何剝製獸皮、鞣質風乾，以及如何蓄養麋鹿等工作，經我實際的觸摸感覺，只有白狐的皮毛最柔軟，其他的都太過粗硬。同時也介紹他們出行的獨木舟、雪鞋和雪橇以及居住的高腳屋和捕魚期間的樹皮帳篷，也許天氣不夠冷，沒機會見到他們在冰面上蓋的圓頂冰屋。壓軸大戲則是導覽小姐華麗轉身，穿戴新娘服飾出場，雖是皮草革履搭配貝殼寶石掛鏈，仍掩不住新嫁娘的嬌美，大家在驚艷之餘結束了行程。

原住民新娘服飾。（圖：作者提供）