我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

給還是不給？付「愧疚小費」有如被情緒勒索

吃貨／烤魚餐廳、現烤餅乾 搶攻華人饕客

旅遊／契納河搭船 賞北極風光

／立青
水獺之家。（圖：作者提供）
水獺之家。（圖：作者提供）

費爾邦克斯（Fairbanks）是阿拉斯加北部的一個城市，鄰近北極圈，在公路上看到路標指示，左往碼頭，右往北極（North Pole）就驚呆了。那不是聖誕老公公的家嗎？不由得在腦中出現他坐在麋鹿拉的雪橇，送孩子們禮物的身影。無論是童話還是地理位置，這裡真是有夠北了！

發現三號郵輪。（圖：作者提供）
發現三號郵輪。（圖：作者提供）

到了碼頭，一艘古典的蒸汽郵輪停泊在契納河（Chena River）邊，「發現三號」（Discovery III）是艘三層甲板頂樓陽台的平底船，排水量280噸、34呎長、載客量900人，尾巴後面有個大型滾動排水輪，嘩啦嘩啦的運轉，真是令人歡悅，在這風景旖旎的環境裡，搭乘著夢幻般的船隻，會有多美。

在大家魚貫而行上船之際，我卻發現了一家子水獺，就在岸邊水中用樹枝修築了巢穴，大大小小的五、六隻，穿梭在河道享受豐盛的早餐，甚是可愛。

船的兩側都是玻璃窗口，外緣還有陽台走道，天氣好時可享受微風拂面的感覺。河谷兩岸的住家都是豪宅至少占地很大，像是公司的會所、富人的別墅或家庭的休閒屋，大多都收拾的非常整潔，歡迎遊客流覽。「契納河」是少數流速平穩水量較多的河流，因為政府在下遊建有水庫可以調整水位，利於行船。冬天船舶都移居南下，河道變成為水上飛機的跑道，阿拉斯加地廣人稀，公共建設有限，以飛機代步是很尋常的。

雪橇犬訓練拖車

停駐的第一站是「雪橇犬訓練站」，還沒到就聽到狗狗們的叫聲，場地很大可以容納百來隻各種狗。解說小姐首先抱來出生三周的一對哈士奇犬，毛茸茸的像對毛線球，已將整船的人心都融化了；接著就看到自動遛狗機，中間台上有個馬達控制的栓狗繩，拉著狗狗繞圈子小跑步，省卻不少人力，效率很高，滿場都是狗狗在繞圈，熱鬧非常。

雪橇犬訓練中心。（圖：作者提供）
雪橇犬訓練中心。（圖：作者提供）

雪橇犬的訓練更難，有四組狗共八隻，也許是到了運動的時間，顯得非常不耐煩，一聲號令拖著越野車飛奔前去，跑了約十幾分鐘，才回來休息，按次序一一的解開狗栓，狗狗也依序跳入河中洗澡沖涼，然後一起到定點尿尿，真是訓練有素。

多年前本地遭大風雪，海陸空交通中斷，有人急病需藥物治療，雪橇隊急奔首府朱諾（Juneau），取得藥品來回千哩成為傳奇，拍成電影是這群狗狗的最高榮耀。

原住民示範捕鮭魚

「因鈕帕愛斯基摩人（Inupiaq Eskimos）是原住民，「愛斯基摩」是南方印地安人稱呼他們「北方的人」，白人也就跟著稱呼，以訛傳訛至今。雖然處在冰寒地區漁獵為生，有豐盛的鮭魚為食物，吃不完就煙熏成美味，野獸皮毛足以保溫，冰原上有許多熊、鹿、狼和狐狸。

郵輪的第二站是原住民村落，由漂亮的原住民小姐導覽，介紹如何利用樹枝建成急水道，誘導鮭魚逆水而行落入陷阱，如何刨魚、晾乾、煙熏、儲存，如何剝製獸皮、鞣質風乾，以及如何蓄養麋鹿等工作，經我實際的觸摸感覺，只有白狐的皮毛最柔軟，其他的都太過粗硬。同時也介紹他們出行的獨木舟、雪鞋和雪橇以及居住的高腳屋和捕魚期間的樹皮帳篷，也許天氣不夠冷，沒機會見到他們在冰面上蓋的圓頂冰屋。壓軸大戲則是導覽小姐華麗轉身，穿戴新娘服飾出場，雖是皮草革履搭配貝殼寶石掛鏈，仍掩不住新嫁娘的嬌美，大家在驚艷之餘結束了行程。

原住民新娘服飾。（圖：作者提供）
原住民新娘服飾。（圖：作者提供）

回程中一架水上飛機降落水面，顯然是船長朋友，經過無線電聯絡，特別為我們表演，飛機在河面時而左旋轉、忽而右旋轉、時而加速、忽又停滯，最後一記漂亮的起飛，留下大家的掌聲。夕陽下的河面超極平靜，老船長響起了氣笛，呼喚碼頭上的服務人員趕快準備，一群饑餓的遊客正要登陸。

水上飛機交通工具。（圖：作者提供）
水上飛機交通工具。（圖：作者提供）
旅遊全圖。（圖：作者提供）
旅遊全圖。（圖：作者提供）
麋鹿體型超大。（圖：作者提供）
麋鹿體型超大。（圖：作者提供）

原住民 郵輪

上一則

星座／9月24日至9月30日 金牛座好事發生 射手座運勢平穩

下一則

旅遊／訪高句麗遺址 走進邊疆史

延伸閱讀

被坑？日客遊新加坡吃頓飯要價近千美元 憤而報警

被坑？日客遊新加坡吃頓飯要價近千美元 憤而報警
用排灣家屋概念治校 台原住民校長曾昱山獲領導卓越獎

用排灣家屋概念治校 台原住民校長曾昱山獲領導卓越獎
阿拉斯加 出現「神祕金蛋」

阿拉斯加 出現「神祕金蛋」
阿拉斯加國會眾議員佩爾托拉丈夫墜機亡

阿拉斯加國會眾議員佩爾托拉丈夫墜機亡

熱門新聞

理財專家主張把錢用於增進人生「體驗」，認為退休儲蓄可少存一點。（Pexels）

理財／退休儲蓄可少存點 理財書「死時剩下零」告訴你4理由

2023-09-17 02:16
兩名大學新鮮人在牛津密西西比大學裝飾精美的宿舍裡，擺姿勢拍照。（美聯社）

美國現象／砸錢裝飾宿舍 大學生花誰的錢

2023-09-17 09:43
作者憶起和李登輝夫婦同車採訪發生的那則「漏網新聞」，曾文惠那記揮手打在李登輝腿上，警示他勿失言的清脆手掌聲，心中仍激盪不已 。(本報資料照片)

憶往／曾文惠當年1掌拍下去 李登輝話吞回去 保住副總統？

2023-09-17 10:31
林先生想安裝太陽能板，卻有不愉快的經歷。圖為示意圖。（Getty Images）

生活／裝太陽能板 簽約容易 解約難

2023-09-17 02:19
1982年的華埠反監獄抗爭中，賈麥穗等人率領工會為社區爭取的松柏大廈至今仍是華埠社區的重要組成部分。(本報檔案照)

封面故事／反建監獄 華人政治覺醒

2023-09-17 15:26
CrowdStreet平台上的Nightingale Properties原本募資5400萬美元預計購買亞特蘭大這幢價值1.8億美元的金融大樓。（取自維基百科共享資源）

地產投資／群眾街vs.華爾街 韭菜能翻身？

2023-09-17 02:15

超人氣

更多 >
汪峰問「你跟幾個男人回家？」章子怡的回答讓人服了

汪峰問「你跟幾個男人回家？」章子怡的回答讓人服了
杭州亞運開幕式中華隊入場 央視直播跳出「1畫面」

杭州亞運開幕式中華隊入場 央視直播跳出「1畫面」
華為與蘋果爭霸 廣東工廠掀搶人大戰

華為與蘋果爭霸 廣東工廠掀搶人大戰
華人豪車大亨 從叱吒風雲到靠人救濟 只因...

華人豪車大亨 從叱吒風雲到靠人救濟 只因...
亡命超過30年終在墨西哥落網 美國男子在機場要被上銬時笑出聲

亡命超過30年終在墨西哥落網 美國男子在機場要被上銬時笑出聲