我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

給還是不給？付「愧疚小費」有如被情緒勒索

吃貨／烤魚餐廳、現烤餅乾 搶攻華人饕客

封面故事／誰無孤獨挫敗？ 尋求協助、化解心中鬱悶

特約記者韓傑
2007年4月16日，維吉尼亞理工大學校園發生槍擊案，連同兇手在內共有33人死亡，槍案發生五年後，訪客和學生在校園獻上鮮花悼念。（Getty Images）
2007年4月16日，維吉尼亞理工大學校園發生槍擊案，連同兇手在內共有33人死亡，槍案發生五年後，訪客和學生在校園獻上鮮花悼念。（Getty Images）

紐約心念心理諮詢（Mind Connections）的首席心理學家和CEO曹君鴻說，她也追蹤了北卡大學留學生齊太磊（Tianlei Qi，音譯）的殺人案和南佛羅里達大學李旭明（Xuming Li，音譯）的投毒案。與南佛羅里達大學的已畢業的李旭明相比，北卡大學的齊太磊面臨的壓力更多更大，如出科研成果、發表論文、順利畢業、找到工作、辦理身份等。這位臨床心理博士說，根據媒體資料，留學生齊太磊可能有心理疾病。

2007年4月16日，維吉尼亞理工大學校園發生槍擊案，連同兇手在內共有33人死亡...
2007年4月16日，維吉尼亞理工大學校園發生槍擊案，連同兇手在內共有33人死亡，槍案發生一年後，校園舉行悼念儀式。（Getty Images）

共同特點 不常與人交際

她說，兩名中國博士生一個槍殺導師，一個投毒鄰居，表面上存在差異，實際上相同。槍殺和投毒有個共同點，就是他們都將憤怒外化，即把不公正的感覺外化在別人身上，採取暴力的形式，危害他人的健康和生命。也有人把憤怒內化，導致患上憂鬱症，也可能自殺。

曹君鴻說，殺人者和下毒者的共同特點是孤僻，不與人交際。有的人本身就有心理疾病，起初並不嚴重，可以通過與人交流得到幫助，減輕患病程度。但是，有人沒有接受治療，或者中途放棄治療，導致病情加重，最後出現嚴重後果。 「研究發現，患上某些心理疾病者若是不治療的話，其暴力傾向比平常人高出許多倍，而治療後其暴力傾向與平常人幾無差異。」

當然，殺人與下毒也有不同點。開槍殺人是一個極端的行為，公開剝奪他人的生命，而且不需要技巧，是暴力行為的最高級別。而投毒多是洩憤、報復，還要自我保護。投毒多是暗中進行，若不是受害人在自家門口裝上攝像機，也無法發現投毒行為。她說：「殺人和投毒只是程度的差別。」

相關研究發現，投毒者不太敢公開殺人，而試圖通過毒藥傷害他人。投毒者一般智商比較高，且投毒是一個有計畫的行動，考慮到了後果，並不希望被人發現。投毒者仇視某人，但是不能明確表達出來。

她說，南佛羅里達大學的投毒者是一位化學博士，已經畢業，被鄰居小孩吵鬧所激怒，憤而下毒。她說，其實他有其他的解決辦法，如搬家、找管理人員投訴等。但是，他沒有明確表達出來訴求。

中國留學生盧剛1991年殺人後，此後斷斷續續發生了一些留學生和華人移民的殺人案件。她說，美國有人研究殺人案件，並對行凶者做了一個畫像，就是他們喜歡鑽牛角尖，缺乏一個釋放憤怒的渠道。 「他們自己不想活了，卻想把所有人帶走，認為這是唯一的解決辦法。」很可惜，目前沒有專門針對華人的相關研究。

曹君鴻說，這些殺人者都比較孤獨，長期積累的壓力達到頂點，最後爆發而衝動殺人。她表示，其中有人患有心理疾病，但是沒有得到有效的治療。

2007年4月16日，維吉尼亞理工大學校園發生槍擊案，連同兇手在內共有33人死亡，並至少造成23人受傷。它是美國歷史上死亡人數最多的校園槍擊案，轟動全美。槍手為韓裔學生趙承熙。他在維吉尼亞州長大，是該校英文專業的四年級的學生，最後在教學大樓中自殺。

2007年4月16日，維吉尼亞理工大學校園發生槍擊案，連同兇手在內共有33人死亡...
2007年4月16日，維吉尼亞理工大學校園發生槍擊案，連同兇手在內共有33人死亡，槍案發生後，學生走過校園相互安慰。（Getty Images）

部分兇手 患有精神疾病

她說，維州理工槍擊案發生後，她曾經前往事發地點，與該校的諮詢中心主任交談，了解槍殺的原因。主任告訴她，趙承熙患有精神疾病，曾經去中心做過諮詢，但是沒有堅持下來。中心主任說，亞裔學生壓力很大，但學校很難找到亞裔心理諮詢師。 「有的兇手有諮詢史，但更多的沒有諮詢史」。

她創建紐約心念心理診所，就是想為華人、特別是留學生提供中文心理諮詢和心理治療，包括個人、家庭、婚姻諮詢等。自從診所成立後，許多留學生向她尋求幫助。她說，現在小留學生很多，有的孩子從初中就來了，因此前來諮詢的留學生有高中生、大學生、碩士生和博士生。「他們主要的問題是壓力大，留學生活與他們留學前時想像的不一樣。」他們擔心安全，想家，比較容易孤獨。

教堂山北卡大學學生8月29日在磚路上用粉筆寫下「共同療傷」，鼓勵同學們攜手走出傷...
教堂山北卡大學學生8月29日在磚路上用粉筆寫下「共同療傷」，鼓勵同學們攜手走出傷痛。(美聯社)

遇到困難 主動尋求幫助

她說，北卡大學的博士生是名男性，具有中國男性的特點，就是遇事總是忍著，不主動尋求幫助，最後陷入自我孤立。 「這一方面是中國傳統觀念的影響，另一方面也可能有語言障礙。」

中國留學生擔心的事情較多，有學業、工作、身份、家人期望等。她說，許多留學生還有很強的攀比心理，不願意比人落後。他們過去都是「別人家的孩子」，受人羨慕，但現在突然不行了。她說，齊太磊學的是化學專業，畢業後難找工作。他面臨多重困境，如經濟上不寬裕，婚姻上無優勢，想家也不能回去，種種因素使他產生挫敗感。

曹君鴻說，許多人遇到困難不知道怎麼辦，時間一長容易出現心理問題。她說，若是遇到壓力，他們首先要自己放鬆，找朋友聊聊天，尋求外部的幫助。他們可以與家人溝通交流，想通了事情可能就過去了。

她說，美國大學一般都有心理諮詢師，可以諮詢，但很少大學提供中文服務。有的學校尋求諮詢的學生較多，想諮詢要排隊，而且很難排上。若是遇到這種情況，他們可以尋求校外的幫助，多數保險支付這個諮詢費用。

家長、朋友互動很重要

家庭也要注意孩子的心理健康。許多中國家長安排孩子出國留學，想當然地認為孩子能夠順利成長。 「這就像給孩子買了泳衣，在岸上教了幾下游泳，就把他們趕下海了。」有的孩子能游，有的孩子不能游。另外，許多家長喜歡說教，孩子不願聽，因此有事也不願意與家長溝通。「家長要改變與孩子的溝通方式，像朋友一樣交談。」

留學生有朋友很重要。如果他們有幾個可以交心的朋友，遇到問題可以和他們談一談，疏解鬱悶的心情，減輕壓力，也不至於產生殺人等想法。同時，作為朋友，如果發現有人心理不正常，喜歡鑽牛角尖，應該建議他們去看心理醫生。她說，社區、媒體、教會等華人組織可以有所作為。這些華人移民了解美國的方方面面，可以向留學生提供實實在在的幫助。「各方一起努力，減少類似悲劇的發生。」

紐約江杰刑事司法學院（John Jay College of Criminal Justice）社會學系教授李安娜博士表示，預防這類惡性事件的發生要從下面幾個方面著手。1、留學生多參加學校裡的社團活動。她說，留學生孤獨是一個常態。他們遠離家鄉和親人，來到這個陌生的國度讀書，又面臨著許多困難和壓力，容易產生孤獨感。留學生應該主動融入美國校園，參加學校俱樂部的活動，打開自己的交友圈，不要陷在留學生的小圈子中。他們多與人交往，也不會鑽牛角尖了。

2、當地華人社區應向留學生伸出援手，幫助他們解決一些生活困難。她說，中國有幾個傳統節日，每逢佳節倍思親。當地的華人社區中心在華人傳統節日期間邀請他們參加聯歡，共度佳節，可以緩解他們的思鄉之苦。例如，紐約許多華人社團經常組織這樣的活動，效果不錯。

3、華人的心理諮詢機構也應該向留學生提供諮詢服務，盡量少收費或者不收費。她說，有的學生出現精神障礙，不一定是精神疾病，也可能是一時想不開。華人心理醫生可以解決他們的心理問題，預防他們走上絕路。「不管是自殺還是他殺，都是一種損失。」

水牛城紐約州立大學（Buffalo State University,SUNY）社會學系資深教授張傑表示，他所在的學校也有許多中國留學生，但他沒有發現留學生對教授仇恨到殺人的程度。他說，雖然學校規定不能帶槍進入校園，但是學生可能有槍，有違法帶槍入校的可能。不過這不是解決問題的根本方法，公平公正才是化解社會矛盾的有效手段。「無論如何，一個公平公正的社會必須對暴力謀殺的行為實施嚴厲懲罰。」

教堂山北卡大學最新一期校報以8月28日槍案發生後，學生傳出去或接收到的短訊作為頭...
教堂山北卡大學最新一期校報以8月28日槍案發生後，學生傳出去或接收到的短訊作為頭版的內容。(美聯社)

中國留學生 華人 齊太磊

上一則

美國現象／禁阿拉斯加鑽油 做對了嗎？

下一則

封面故事／恨從暗處生 華人投毒謀殺漸增

延伸閱讀

主恩堂暑期短宣隊滿載而歸

主恩堂暑期短宣隊滿載而歸
中國國航客機引擎空中起火 留學生：一手摀口鼻一手寫好了遺書

中國國航客機引擎空中起火 留學生：一手摀口鼻一手寫好了遺書
中領館表彰優秀自費留學生 49人獲獎

中領館表彰優秀自費留學生 49人獲獎
華裔博士生投毒 液體含類鴉片藥物

華裔博士生投毒 液體含類鴉片藥物

熱門新聞

理財專家主張把錢用於增進人生「體驗」，認為退休儲蓄可少存一點。（Pexels）

理財／退休儲蓄可少存點 理財書「死時剩下零」告訴你4理由

2023-09-17 02:16
兩名大學新鮮人在牛津密西西比大學裝飾精美的宿舍裡，擺姿勢拍照。（美聯社）

美國現象／砸錢裝飾宿舍 大學生花誰的錢

2023-09-17 09:43
作者憶起和李登輝夫婦同車採訪發生的那則「漏網新聞」，曾文惠那記揮手打在李登輝腿上，警示他勿失言的清脆手掌聲，心中仍激盪不已 。(本報資料照片)

憶往／曾文惠當年1掌拍下去 李登輝話吞回去 保住副總統？

2023-09-17 10:31
林先生想安裝太陽能板，卻有不愉快的經歷。圖為示意圖。（Getty Images）

生活／裝太陽能板 簽約容易 解約難

2023-09-17 02:19
1982年的華埠反監獄抗爭中，賈麥穗等人率領工會為社區爭取的松柏大廈至今仍是華埠社區的重要組成部分。(本報檔案照)

封面故事／反建監獄 華人政治覺醒

2023-09-17 15:26
CrowdStreet平台上的Nightingale Properties原本募資5400萬美元預計購買亞特蘭大這幢價值1.8億美元的金融大樓。（取自維基百科共享資源）

地產投資／群眾街vs.華爾街 韭菜能翻身？

2023-09-17 02:15

超人氣

更多 >
汪峰問「你跟幾個男人回家？」章子怡的回答讓人服了

汪峰問「你跟幾個男人回家？」章子怡的回答讓人服了
杭州亞運開幕式中華隊入場 央視直播跳出「1畫面」

杭州亞運開幕式中華隊入場 央視直播跳出「1畫面」
華為與蘋果爭霸 廣東工廠掀搶人大戰

華為與蘋果爭霸 廣東工廠掀搶人大戰
華人豪車大亨 從叱吒風雲到靠人救濟 只因...

華人豪車大亨 從叱吒風雲到靠人救濟 只因...
亡命超過30年終在墨西哥落網 美國男子在機場要被上銬時笑出聲

亡命超過30年終在墨西哥落網 美國男子在機場要被上銬時笑出聲