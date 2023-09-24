美國現象／永恆加州開發案 花言巧語？

Flannery Associates集團的 「永恆加州」繪出新城市的「遠景」，但蘇拉諾官方認為為這個項目的公關宣傳 「光鮮亮麗」，但卻沒有具體說明可能建造什麽樣的住房、水從哪裡來。（圖截自「永恆加州」官網）

數百萬棵橄欖樹和「一片新的橡樹林」、在太陽能電池板下放牧的綿羊、小聯盟足球 隊和棒球隊的體育場、步行即可到達的大型企業、吸引全國知名表演團體的表演藝術中心，以上這些都是「永恆加州 」（California Forever）背後的科技大亨們，公布的一項民意調查所預示的一些誘人的可能性。

「永恆加州」倡議在蘇拉諾郡（Solano County）費爾菲德（Fairfield）和里約維斯塔（Rio Vista）之間的5萬畝農業用地上，建設一座新城。

加州蘇拉諾郡的特拉維斯空軍基地附近的農田裡，馬匹們正在吃草。Flannery Associates集團表示將在這片土地上建設一到三個城市，但有爭議。（歐新社） 加州蘇拉諾郡的特拉維斯空軍基地附近的農田裡，牛群們正在吃草。Flannery Associates集團表示將在這片土地上建設一到三個城市，但須獲得蘇拉諾選民和議會的批准。（歐新社）

這項民調 是對蘇拉諾郡居民在夏季進行的1400次訪談的結果。民調詢問了蘇拉諾郡是否走在正確的道路上、該郡面臨的首要問題以及從住房、學校到稅收等方方面面的問題。

民調出爐 8成憂心未來

根據舊金山紀事報（San Francisco Chronicle），這項誤差範圍在3.5%到4%之間的民意調查發現，81%的家長認為他們的孩子「長大後將無力在目前的社區生活」。

蘇拉諾郡「永恆加州」開發案民調結果出爐，8成受訪者憂心未來。（美聯社）

此外，遊民和犯罪這兩個問題並列成為該縣面臨的「最重要問題」。47%的受訪者將其中一個問題列為第一位，其次是高昂的住房成本，26%的受訪者認為這是該縣面臨的最關鍵問題。

集團宣傳 描繪美好遠景

Flannery Associates集團花了五年時間和8億多元併購了蘇拉諾郡東部的數萬畝土地；這片土地大部分是農田，從特拉維斯空軍基地（Travis Air Force Base）一直延伸到沙加緬度河。

該集團表示將在這片土地上建設一到三個城市，但必須同時獲得蘇拉諾郡選民和郡議會的批准。

該組織表示，它致力於創造高薪工作、在步行街區建造可負擔得起的中產階級住房、綠色太陽能，同時創造「大量稅收，以幫助該郡為減少犯罪和解決無家可歸者問題提供資金」。

此外，新城將擁有太陽能農場、保護生態環境的開放空間和農業。

交通用水 隻字未提

蘇拉諾郡農業局執行主任希普利（Lisa Shipley）認為這個項目的公關宣傳「光鮮亮麗」，但卻沒有具體說明可能建造什麽樣的住房、住房的位置、人們如何出行、在哪裡工作和上學、水從哪裡來。

前蘇拉諾郡議員克羅姆（Duane Kromm）一直在努力維護該郡的「按序增長」倡議（Orderly Growth Measure），該倡議將發展限制在該郡的七個城市，而不是非建制（unincorporated）的農業用地。

他說：「這些問題，讓他們看起來很好，聽起來也很有道理，但是，對他們真正打算做什麽，我們卻一無所知。我們不知道當選民面前擺著真正的問題，而不是公關的花言巧語時，他們又會做出怎樣的反應。」