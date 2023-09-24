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醫藥／重度用3C、吹冷氣 小心乾眼症

邱宜君
乾眼症5大風險因子 資料來源：呂大文醫師
乾眼症5大風險因子 資料來源：呂大文醫師

在家使用3C產品線上工作的人相當多，時值熱浪來襲，冷氣、電扇齊吹下，罹患乾眼症人口激增不少。

台北三軍總醫院眼科部一般眼科主任呂大文指出，乾眼症發生原因，除了環境乾燥、用眼過度外，也可能是戴軟式隱形眼鏡、更年期、自體免疫疾病等所致，應就醫找出原因、耐心治療，千萬別亂點眼藥水，恐會讓症狀更惡化。

現代人的生活中，引發乾眼症的風險因子很多，首要大敵是3C產品。呂大文表示，現在的職場環境改變，愈來愈多人採居家工作，使用3C時間長，加上吹冷氣和電扇，加速淚液蒸發，導致眼睛出現乾澀症狀。

許多人下班後的娛樂，是滑手機、玩電動、追劇，幾乎全天眼睛盯著3C產品螢幕，用眼過度、眨眼頻率減少，都提高罹患乾眼症的風險。

呂大文說，若長時間配戴軟式隱形眼鏡，會吸附淚液，眼睛容易乾澀，導致乾眼症；類風濕性關節炎等自體免疫疾病，則可能引起淚腺發炎，進而減少淚液分泌，衍生乾眼症；步入更年期的女性，因荷爾蒙改變使淚液分泌減少，淚液中的油脂也減少，淚液變少又加速蒸發，乾眼症就發生了。

乾眼症最常見症狀是眼睛乾澀、疲勞，有些人會出現畏光、頭痛、眼眶脹痛、眼睛癢、有異物感、對外界刺激敏感而流淚等症狀。呂大文表示，很多乾眼症患者感覺眼睛乾澀，會自行購買「含類固醇眼藥水」來點，但往往愈點症狀愈嚴重。

呂大文說，使用含類固醇眼藥水會加強血管收縮，有清涼、消除疲勞的短暫效果，但隔一陣子血管會反彈，眼睛反而會更紅、更不舒服，若長期使用含有類固醇眼藥水，會使眼壓上升，不但加重乾眼症症狀，還會提高罹患青光眼的風險。

治療乾眼症需要詳細評估原因，才能對症下藥，呂大文指出，若不能從根本原因去改變，治療的效果就會受限。比如是自體免疫疾病引起的，就要治療這個疾病；環境太乾燥引起的，應改善環境；生活習慣或用眼過度引起的，病人也要努力改變行為。

乾眼症是日積月累而來的疾病，要改善症狀，病人必須拿出耐心、好好配合治療。呂大文表示，一般來說，治療乾眼症需要比較密切的回診大約6到12周、配合醫囑點眼藥及調整生活方式，如果症狀改善，可以降低回診頻率，甚至可以停藥。如果淚腺有阻塞而導致保守治療效果不彰，則可以考慮用雷射手術來疏通組織，術後淚液分泌就會改善。

治療結束後，該怎麼保養眼睛？呂大文表示，有研究顯示，魚油中的Omega-3脂肪酸，具有抗氧化、抗發炎作用，可改善乾眼症狀，可考慮補充；也可使用溫毛巾放在眼部做熱敷，有助促進淚液分泌、油水平衡；此外，市售眼部熱敷器材不少，可考慮使用。

熱敷眼部時，須注意溫度及時間。呂大文說，一般以攝氏40度左右敷10分鐘，一天可熱敷3至4次，按不適程度可自行增減次數；若是眼睛正處於發炎、紅腫熱痛等症狀，此時就不宜熱敷，以避免加重發炎反應或增加交叉感染風險。

重度使用3C，又常吹冷氣，小心罹患乾眼症。（本報資料照片）
重度使用3C，又常吹冷氣，小心罹患乾眼症。（本報資料照片）

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