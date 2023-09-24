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養生／認知下降 未必是失智 4關卡檢測釐清原因

陳雨鑫
失智症目前不能治癒，僅能延緩腦部功能退化的時間。(本報資料照片)
失智症目前不能治癒，僅能延緩腦部功能退化的時間。(本報資料照片)

失智症分為「退化性」與「血管性」兩大類，退化性失智多於血管性失智患者，而退化性失智症中，以阿茲海默症最常見。目前失智症並沒有藥物或其他方式治癒，僅能延緩腦部功能退化的時間；不過，除了退化性以及血管性的失智症以外，還有些人是因為使用特定藥物，或是缺乏營養素等，出現類似失智症的症狀，這類的失智問題，有機會透過對症下藥，讓症狀逆轉。

●醫師問診

台北醫學大學附設醫院神經內科主治醫師呂旻益表示，不是所有認知功能下降都是失智症，退化性失智症占所有失智症約六成、血管性失智症近四成，其餘零星的案例，屬於其他原因引起的認知障礙，這類患者多數可找出原因，並有機會讓失智症逆轉。

診斷失智症，會先透過「醫師問診」、「填寫量表」以及「抽血」，同時輔以「儀器檢測」，協助明確診斷罹患哪一類型的失智症。台灣林口長庚神經內科失智症科主任陳怡君表示，第一關醫師問診以及填寫量表，可以先區分出屬於哪一類的認知障礙，並辨別嚴重程度，也是最重要的一道關卡。

●填寫量表

陳怡君表示，以最常見的阿茲海默症為例，患者大多是由家屬陪伴就診，症狀大多主訴「記憶力變差」，也有些是「行為表現異常」，以前不會忘記的事情開始忘東忘西，學習力變差；平常很會理財，卻突然不會規畫；平時情緒穩定近期卻時常失控；偶爾迷路回不了家、誤闖管制區等。

呂旻益表示，當判定極可能為失智症患者時，醫師會協助做簡短式智能評估（MMSE）、臨床失智評估量表（CDR），後續再依照判斷做不同量表的評估。

評量失智症的量表有非常多種，包含極早期失智症篩檢量表（AD-8）、簡易認知功能評估表（SPMSQ）、簡短式智能評估（MMSE）、臨床失智評估量表（CDR）、認知功能障礙篩檢量表（CASI）等。其中AD-8，家屬在懷疑親人罹患失智症時，即可從網路上找尋量表自評。

●抽血

陳怡君表示，抽血是為了釐清是否為特殊原因引起的認知功能障礙，如甲狀腺功能低下、電解質不平衡、缺乏維他命B12或是葉酸、中樞神經系統感染、藥物副作用、酗酒、睡眠障礙、憂鬱症或是焦慮症，又或是水腦症等，這類情況只要給予適當的補充或是改善感染、降低腦壓等，都能讓原本出現的認知功能障礙恢復到正常。

●儀器檢查

儀器檢查是透過電腦斷層掃描（CT）以及磁振造影（MRI）協助確認診斷，像阿茲海默症早期會出現內側顳葉萎縮。最後再透過神經心理學檢查，釐清患者罹患的是原發性失智症還是次發性失智症，呂旻益說，原發性失智症就是指退化性失智症，次發性是指可以找得出原因的失智症。

呂旻益表示，阿茲海默症目前已知的原因是腦中的β-類澱粉蛋白堆積，影響腦中分泌乙醯膽鹼，乙醯膽鹼是腦神經傳導物質，當大腦逐漸退化，乙醯膽鹼會愈來愈少。因此透過膽鹼酶抑制劑減少患者腦中乙醯膽鹼被分解的機會，進而改善失智症狀。

失智 阿茲海默症 篩檢

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