吃貨／烤魚餐廳、現烤餅乾 搶攻華人饕客

California Fish Grill加州烤魚是一家連鎖烤魚餐廳近日也落戶羅斯密。（記者張宏／攝影）

主流餐廳紛紛進駐南加州華人 區，包括以魚類快餐著稱的California Fish Grill、網紅餅乾Crumbl、還有在洛杉磯東郊奇諾(Chino）新開張的明星廚師Miguel Reyes的首家餐廳Gozo kitchen and lounge，讓華人區的美食品類日漸豐富。

網紅餅乾店Crumbl Cookies近期落戶羅斯密。（記者張宏／攝影） Gozo kitchen and lounge招牌菜價值150元，有60多盎司的牛排牛骨還有龍蝦搭配。（記者張宏／攝影）

加州烤魚 新鮮美味

California Fish Grill（加州烤魚）是一家連鎖烤魚餐廳，主打新鮮的魚類海鮮料理，近日在洛杉磯市東郊羅斯密（Rosemead）開設新店。店主表示，其實很早就有開店計畫，但因為疫情耽擱，如今終於能把加州烤魚帶到華人區。

在物價上漲的今天，加州烤魚依然堅持新鮮與品質，且價格也很良心。其招牌烤魚和炸魚搭配蒜味奶油或是Cajun香料都很美味，配餐還可以選擇華人最愛的米飯，讓許多華人大飽口福。

華人丁小姐近日頻頻光顧加州烤魚。她說，魚屬於健康的白肉，三文魚和鯰魚都很好吃，且這裡價格實惠，一大盤有米飯、沙拉和烤魚的料理約十幾元。她說，Dynamite蝦是她的最愛，口感濃郁，13元吃起來很過癮。

加州烤魚主打新鮮魚類料理。（記者張宏／攝影） 加州烤魚的Dynamite蝦口感濃郁，吃起來很過癮。（記者張宏／攝影）

Crumbl餅乾 粉紅吸睛

主打粉色的網紅餅乾店Crumbl Cookies也在近期落戶羅斯密，這是Sawyer Hemsley和Jason McGowan兩個堂兄弟在六年前創立的品牌，因為店內從裝潢到食物的包裝都採用粉紅色，非常有特色吸引很多網紅打卡，如今已有數百家分店。店內的菜單每個星期都會更換，帶給消費者新鮮感。

Crumbl Cookies餅乾的圖案、造型和口味也不一，當然這裡的餅乾也價格不菲，半個手掌大的餅乾單價近五元。餅乾現烤現做，很多客人拿到餅乾時還是熱呼呼。不過餅乾口感對部分亞裔 消費者來說，可能偏甜，需要搭配茶。黑巧克力餅乾的甜度，相對比較符合亞裔口味；它口感鬆軟，剛出爐時巧克力醬流動宛如爆漿蛋糕。

Crumbl Cookies店內到包裝都採用粉紅色，非常夢幻，吸引很多網紅打卡。（記者張宏／攝影） Crumbl Cookies餅乾的圖案、造型和口味不一，但也價格不菲，一個半個手掌大的餅乾單價近五元。（記者張宏／攝影）

Gozo kitchen and lounge 食材高檔

在奇諾，明星主廚Miguel Reyes近日開了他的第一家餐廳Gozo kitchen and lounge，在餐飲業奮戰十多年的他，有豐富的料理經驗，會做各國美食。Miguel Reyes說，這是融合多個國家口味，亞裔民眾在這裡也會吃到日本的生魚片、黃瓜沙拉等熟悉的食物。他的料理注重高檔食材，招牌菜價值150元，有60多盎司的牛排還有龍蝦搭配。

餐廳所在商場是華裔企業家古紹崙（Allen Ku）所有。古紹崙表示，他很開心看到南加的東區有愈來愈多的多元化美食，華人很注重美食，也很會吃，希望大家能來這裡品嘗不同風味的料理。