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吃貨／烤魚餐廳、現烤餅乾 搶攻華人饕客

吃貨／烤魚餐廳、現烤餅乾 搶攻華人饕客

記者張宏
California Fish Grill加州烤魚是一家連鎖烤魚餐廳近日也落戶羅斯密。（記者張宏／攝影）
California Fish Grill加州烤魚是一家連鎖烤魚餐廳近日也落戶羅斯密。（記者張宏／攝影）

主流餐廳紛紛進駐南加州華人區，包括以魚類快餐著稱的California Fish Grill、網紅餅乾Crumbl、還有在洛杉磯東郊奇諾(Chino）新開張的明星廚師Miguel Reyes的首家餐廳Gozo kitchen and lounge，讓華人區的美食品類日漸豐富。

網紅餅乾店Crumbl Cookies近期落戶羅斯密。（記者張宏／攝影）
網紅餅乾店Crumbl Cookies近期落戶羅斯密。（記者張宏／攝影）
Gozo kitchen and lounge招牌菜價值150元，有60多盎司的...
Gozo kitchen and lounge招牌菜價值150元，有60多盎司的牛排牛骨還有龍蝦搭配。（記者張宏／攝影）

加州烤魚 新鮮美味

California Fish Grill（加州烤魚）是一家連鎖烤魚餐廳，主打新鮮的魚類海鮮料理，近日在洛杉磯市東郊羅斯密（Rosemead）開設新店。店主表示，其實很早就有開店計畫，但因為疫情耽擱，如今終於能把加州烤魚帶到華人區。

在物價上漲的今天，加州烤魚依然堅持新鮮與品質，且價格也很良心。其招牌烤魚和炸魚搭配蒜味奶油或是Cajun香料都很美味，配餐還可以選擇華人最愛的米飯，讓許多華人大飽口福。

華人丁小姐近日頻頻光顧加州烤魚。她說，魚屬於健康的白肉，三文魚和鯰魚都很好吃，且這裡價格實惠，一大盤有米飯、沙拉和烤魚的料理約十幾元。她說，Dynamite蝦是她的最愛，口感濃郁，13元吃起來很過癮。

加州烤魚主打新鮮魚類料理。（記者張宏／攝影）
加州烤魚主打新鮮魚類料理。（記者張宏／攝影）
加州烤魚的Dynamite蝦口感濃郁，吃起來很過癮。（記者張宏／攝影）
加州烤魚的Dynamite蝦口感濃郁，吃起來很過癮。（記者張宏／攝影）

Crumbl餅乾 粉紅吸睛

主打粉色的網紅餅乾店Crumbl Cookies也在近期落戶羅斯密，這是Sawyer Hemsley和Jason McGowan兩個堂兄弟在六年前創立的品牌，因為店內從裝潢到食物的包裝都採用粉紅色，非常有特色吸引很多網紅打卡，如今已有數百家分店。店內的菜單每個星期都會更換，帶給消費者新鮮感。

Crumbl Cookies餅乾的圖案、造型和口味也不一，當然這裡的餅乾也價格不菲，半個手掌大的餅乾單價近五元。餅乾現烤現做，很多客人拿到餅乾時還是熱呼呼。不過餅乾口感對部分亞裔消費者來說，可能偏甜，需要搭配茶。黑巧克力餅乾的甜度，相對比較符合亞裔口味；它口感鬆軟，剛出爐時巧克力醬流動宛如爆漿蛋糕。

Crumbl Cookies店內到包裝都採用粉紅色，非常夢幻，吸引很多網紅打卡。...
Crumbl Cookies店內到包裝都採用粉紅色，非常夢幻，吸引很多網紅打卡。（記者張宏／攝影）
Crumbl Cookies餅乾的圖案、造型和口味不一，但也價格不菲，一個半個手...
Crumbl Cookies餅乾的圖案、造型和口味不一，但也價格不菲，一個半個手掌大的餅乾單價近五元。（記者張宏／攝影）

Gozo kitchen and lounge 食材高檔

在奇諾，明星主廚Miguel Reyes近日開了他的第一家餐廳Gozo kitchen and lounge，在餐飲業奮戰十多年的他，有豐富的料理經驗，會做各國美食。Miguel Reyes說，這是融合多個國家口味，亞裔民眾在這裡也會吃到日本的生魚片、黃瓜沙拉等熟悉的食物。他的料理注重高檔食材，招牌菜價值150元，有60多盎司的牛排還有龍蝦搭配。

餐廳所在商場是華裔企業家古紹崙（Allen Ku）所有。古紹崙表示，他很開心看到南加的東區有愈來愈多的多元化美食，華人很注重美食，也很會吃，希望大家能來這裡品嘗不同風味的料理。

華人 加州 亞裔

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