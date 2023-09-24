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熊貓醫生札記／送奶奶、病人最後一程

熊貓醫生
「永別了，家人。永別了，朋友。」（Getty mages）
「永別了，家人。永別了，朋友。」（Getty mages）

一日勞頓，看完最後一個病人，打完最後一個家屬電話。全身已然疲倦無力，看微信的精神也是為零。打完獵的獵人拖著疲憊不堪的軀體，爬上自己心愛的馬，踏上歸家的征途。現代化的金屬汽車載著現代智人從昏暗的地下停車庫慢慢駛出，突然在眼前看到的是一個白茫茫的世界，似乎瞬間吞沒了我。  

一隻棕黃色的豚鼠側躺在實驗室黑色桌子上面短促無力的呼吸，四個小爪蜷縮在那裡，隨著呼吸不斷抽搐著。顯然快不行了。

一個小男生滿面愁容看著生病的小豚鼠，把自己的紅領巾扯下來蓋在豚鼠身上，生怕牠著涼，也許這能夠讓牠起死回生？

這是熊貓醫生在小學自然小組的某一天。我負責飼養豚鼠，每天上下學都能看一眼豚鼠，看著牠們活潑可愛無憂無慮的吃東西是很快樂的時光。鈴鈴鈴…… ，上課的時間到了。實驗室的孩子都跑了，我竟然沒有馬上跑出去。這一走可能就是生死離別啊！最後回頭看了牠一眼，心裡對著豚鼠暗暗的說道：永別了，我的朋友。    

醫學院第四年末，帶著一個大箱子第一次一個人出遠門。此次去北京的協和醫院實習，不知歸途幾何？告別完不能出門送我的奶奶，我終於踏出了家門，回頭看了一下奶奶。80幾歲的她已經是老淚縱橫。這一走可能就是天人兩隔。

北京一年的實習經歷頗多，決定回杭城等待美國大學的獎學金。不久奶奶再次中風，病入膏肓。她躺在床上呼吸急促，神智不清，我守在床邊。夜靜了，雙眼禁不住閉上但又掙扎的睜開，看著奶奶，我內心說道：「讓我陪著你，送你最後一程。」  

病人在病床上像一片枯葉躺在那裡，嘴巴圓圓地張開，間隔的有一個淺淺的呼吸。我對著家屬們說道：「 請跟我出去說話。」家屬們跟著我魚貫而出房間，我關上門，然後用最柔和的語調跟家屬說：「你們的最愛，可能快不行了，嘴巴張開如O字母，是我們醫務人員認為病人快不行的一個信號。」女兒們頓時奪眶而出，啜泣起來。男士一臉的沉重但強忍鎮靜。

一次又一次熊貓醫生在醫院裡面送完病人的最後一程，與家屬的一次又一次安慰。「謝謝你們的服務，謝謝你們的治療。」家屬們給通情達理的醫務人員的感謝是對我們最好的尊重與支持。    

幾秒鐘以後，當眼睛適應了強光之後，眼前幾棵高大威猛的楓葉樹屹立在那裡，車來車往好不熱鬧。咖啡店外面車排著長龍等外賣，一群年輕朝氣的護士學生正過馬路回家。家裡，有親人等著我回來。

吃蔬菜吧，何必吃瀉藥呢。（Getty Images）
吃蔬菜吧，何必吃瀉藥呢。（Getty Images）

蔬菜與瀉藥

「熊貓醫生，你跟護士說我是full of shit !」病人張大了眼睛問我。 You’re full of shit. 字面翻譯就是「 你是一堆屎。」 這在英文裡面是一句罵人的話。女病人這麼質問我，我一下子措手不及，如何是好？我也張大了本來就不大的眼睛。她的大眼睛對著我的小眼睛，好比張飛對針眼。熊貓是個規矩人。

「是的。」我斬釘截鐵的回答道。腹部CT顯示你的整個結腸都是代謝產物。「所以你確實是 full of shit. ( 滿是屎）。」我又辯護道：「這是一個事實。」女病人立馬被我逗樂了。「謝謝你，昨天你給我瀉藥很管用，我現在感覺太好了。」

便秘不是病，嚴重起來要你命。行醫多年，曾經遇到一個很嚴重的便秘案例。病患聲稱一個月沒有1號，在家裡試了市面上所有能找到的方法，還是不管用，只聽得雷鳴聲就是不下雨。她被便秘折磨得不成人樣奄奄一息。終於，家人叫了救護車把她送到附近的一家小醫院。小醫院的急診科護士一看急了，趕緊用手指去摳，但是問題太過嚴重，用手指摳都摳不出。急診科醫生覺得情況不妙，最終法寶都用了還是不行，於是趕緊打電話給熊貓醫生的醫院尋求支援。熊貓醫生那天值班，一聽，立馬同意接收這個患者。

急急如律令，馬不停蹄。患者被直升機快速送到大醫院。病人一到，我就去看。只見患者面部表情痛苦，眉毛都擰在了一起。用手一摸，肚子堅硬如木板狀，呻吟聲不斷傳來。熊貓醫生的臉也變綠了。這是臨床急診的急腹症，趕緊打電話給值班外科醫生。

那是凌晨1點，外科醫生是個剛生完孩子的女醫生，電話裡還能聽到嬰兒的哭喊聲。真的有點對不起這位女醫生的baby，女外科醫生一聽就知道是手術急診，聲音都變聲了，趕緊推開小baby就來。手術間人員都運作起來，等待外科醫生到來。在手術室裡面一打開腹部，由於壓迫缺血已經出現了結腸缺血性的壞死。好在搶救緊急，割掉了一小段腸子，命是保住了。

看完這個便秘的瘋狂小故事，還有人敢說便秘不重要嗎？這種類似的故事每天在美國發生。大部分案例不至於做手術，但是很多患者從此老老實實吃蔬菜。    

美國人吃蔬菜不如亞洲人那麼多。很多人很少吃蔬菜甚至水果。再加上不少美國人長期吃止痛片，導致便秘問題很普遍。這些問題都導致瀉藥在藥房裡面銷路極佳。據調查，全世界瀉藥市場每年以5%增長，將會達到108億美元規模。  

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