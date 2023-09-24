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憶往／當年女兵 與我聊823砲戰

原志

自從我於三年前的9月20日在「世界周刊」上發表了《遙憶8.23炮戰》一文以來，我就擁有了一個忘年交朋友。她跟我有完全不一樣的人生，無論家庭出身，成長經歷，還是居住地點，所受教育，都沒有任何共同之處，年齡甚至相差了一輩，但我們卻因為在同一個晚上，同一個海峽的兩岸，經歷了同一個刻骨銘心的事件，而有了共同的記憶。

《遙憶8.23炮戰》講的是我的家鄉福建省晉江縣圍頭半島（大金門對面），在1958年8月23日那場震驚世界的砲擊金門戰鬥中，我當年作為一個幼兒園女孩的親歷和62年來圍頭半島的變遷。

追憶文章 87歲讀者共鳴

那是拙作發表的第二天，9月21日星期一上午，我收到「世界周刊」編輯部黃女士發給我的一個Email。郵件說「世界周刊」編輯部收到一位紐約讀者邱女士的來電，想就《遙憶8.23炮戰》一文跟我聯繫。看到這樣的郵件，我的心情既驚喜又惶惑。驚喜的是，自己寫的文章能被讀者關注，產生了跟作者交流互動的興趣，那是多大的幸事啊，但同時又有一點兒擔心，生怕是不是拙文中有什麽不合適的地方引起讀者異議。

懷著忐忑的心情我給邱女士打去了電話。電話鈴響了幾聲沒人接，我掛掉再重新撥號，五、六聲後還是沒人接。於是我給黃女士發了一個郵件，詢問電話號碼是否準確。黃女士告訴我，邱女士年紀大了，耳朵不是太好，可能沒聽見。我把我的手機號碼和家裡座機都給了黃女士，請她轉給邱女士，如果我再打不通，她可以打給我。果然，午飯過後邱女士的電話就打過來了。

很難想像，那麽高亢、清亮、圓潤的聲音是從一個87歲耄耋之年的女士口中傳來。她先做了自我介紹，告訴我她的姓名和年齡，然後告訴我她讀了我的文章後，沉浸在對62年前那場砲戰的深深回憶，作為一個和我一樣的親歷者，她有太多的共鳴想和我分享。

她憶慘狀 處處殘肢斷臂

原來，當年25歲的邱女士是一名駐紮在小金門的國軍女兵，職務是廣播員（難怪她的聲音那麽美妙動聽）。她親身經歷了砲火紛飛地動山搖的砲擊場面，親眼目睹房屋轟然倒塌，親見有人剎那間被炸得血肉橫飛，身邊戰友和駐地百姓一個個死去，夜裡出去解手，驚見白花花的殘肢斷臂。

而陣地上的年輕士兵們在缺吃少喝的條件下堅守，隨時遭遇死亡，更是艱苦異常。她有時也爬到戰壕裡給正在硝煙彌漫中上砲彈的戰士送一塊饅頭，或遞一杯水。後來，連吃的都沒有了，水也緊張，每人一天只有一小盆水。直到第七艦隊送上給養，他們才吃上一點罐頭、醬瓜。由於連日饑渴，大家吃得連罐頭底都舔得光光的。

邱女士敘述的每一句話，都在我腦海中刻進一幅畫，這些畫很久很久一直在我腦海中交替出現，又勾出我留存在記憶中的另一些畫：幼兒園阿姨把我們匆匆遣送回家的場景，村幹部敲著銅鑼呼喊鄉親們躲進防空洞的身影，閃閃發光呼嘯而過的信號彈，硝煙滾滾的天空，急促的腳步聲，掛著馬燈的滴血擔架……這些畫面都是我在那個晚上在村口大路邊的防空洞裡親眼所見。

釋放悲傷 同和歷史和解

雖然我經歷的畫面沒有邱女士的畫面血腥和慘烈，但卻是我童年最驚悚最難忘的記憶。這些畫面在中國歷史長河裡可能僅僅只是一個瞬間，但卻可以在個人的人生旅程裡停留一輩子。正如邱女士所說，那些血腥慘烈的畫面讓她永生難忘，每每想起就會情不自禁地想痛哭，所以才有了想跟我聊一聊的願望。

我們這一聊就足足聊了一個半鐘頭，用廣東話說就是煲了一鍋電話粥。我希望邱女士能藉著這鍋電話粥與那段歷史和解，逐漸模糊掉那些永生難忘的慘烈畫面，把住在心底的悲傷徹底釋放，讓痛哭的衝動從此隨電波消逝。

從聊天中我得知邱女士是個妥妥的軍二代，父親是一位山東籍的國軍軍官，從北方到雲南，再進入緬甸，可謂身經百戰，最後以少將軍銜退休。邱女士有著山東人的豪爽和坦蕩。說到她家1949年從青島一路逃難到臺灣，山東老家後來被抄家，土地家產全數充公的往事，沒有一絲哀怨和憤懣，有的是暴風驟雨過後的雲淡風輕。

談起她們剛到臺灣連住的地方都沒有，全靠一股精神支撐，全家胼手胝足建立起家園，口氣裡是滿滿的自豪。她還笑說自己當年也是一個熱血青年，非常愛國，所以在1954年加入國軍，後來隨部隊派駐小金門，因而經歷了1958年那場血與火的洗禮。

邱女士在砲擊金門的第二年退役，後來乘著太平洋自由的風帆飛到美利堅定居紐約，她和先生育有三個女兒，家庭幸福，退休前是一名老師，閑暇時最愛看林語堂的小說「京華煙雲」。她毫無疑問是「世界日報」最忠實的讀者，每篇文章她都仔細閱讀，所以才會看到我的《遙憶8.23炮戰》一文。

意外交集 訴小人物無奈

邱女士說她很希望能跟我見見面給我一個擁抱。這樣溫暖可愛的話語讓我好多天都沉浸在幸福之中，感嘆緣分是個不可捉摸又無比奇妙的東西。我們的生活軌跡本來毫無交集之處，卻能在「世界日報」的「世界周刊」偶遇，像多年不見的老朋友一樣，毫無隔閡地聊得十分投機。我們一起穿過歲月山河回望了一眼歷史，既有憂國憂民的情懷，也有大時代下小人物的無奈，還有，彼此都有一種發自內心的感動和釋然。

時光匆匆，三年的日子悠忽而過，我經常會想到邱女士，每年的8.23前後尤甚。今年是8.23炮戰65周年，算來邱女士已是鮐背之年了，我忽然有一種想問候她的急迫感，於是撥通了她的電話。

從紐約到多倫多，隔著800公里的山川河流，90歲的邱女士聲音依然鏗鏘有力，甜美悅耳，說起話來字正腔圓，抑揚頓挫，笑起來銀鈴似的咯咯響，連聲說要給我一百個感謝。我何其有幸！

（寄自多倫多）

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