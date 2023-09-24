新聞眼／烏國2萬斷肢者的身心挑戰

烏克蘭人米哈伊洛·巴托什克在義大利一家診所試戴假肢。烏克蘭面臨義肢缺貨，又以上肢義肢最為短缺。（歐新社）

烏俄戰爭爆發一年半，烏克蘭 至少累積逾2萬名截肢患者，其中大部分為前線士兵，人數還在不斷上升。儘管戰事膠著，俄羅斯 仍持續投入更多砲火，還在烏東地區埋設長達近1300公里的地雷區。在不斷有士兵與平民受傷而被迫截肢情形下，烏克蘭不僅面臨義肢與輔具技術人員雙雙短缺，截肢者後續的心理健康更是一大隱憂，戰爭殘酷的副作用才剛要開始顯現。

近來俄羅斯對烏克蘭的空襲益發密集，令救傷和義肢工作更加沉重。「很不幸，患者的人數明顯增加很多。」義肢診所「無極限」（Without Limits）所長帕拉夏（Nagender Parashar）表示，他在2022年下半製作了約7000組義肢零件，這個數量與2021年全年的產出相等。而且，「這樣還不夠。」他說。

烏克蘭基輔的一家診所，一名醫生幫助「水牛」訓練他的新義肢。「水牛」的義肢上貼著一隻黃色塑料小鳥；他說「在工作中我是個男人，但在我心裡，我還是個孩子。」 （美聯社）

求裝義肢 患者暴增3倍

現今烏克蘭境內共有79家義肢與復健機構，比起2021年增加了14家。帕拉夏公司旗下有9間診所，總共只有25位義肢輔具技師。在基輔、利沃夫等最忙碌的地區，以前每個月平均會有20至30名患者上門。但帕拉夏透露，現在患者的數量已暴增三倍，他至少需要75位技師才能消化日益增加的需求。

「義肢真的十分短缺，幾乎每天都有許多需要服務的人上門。」烏克蘭衛生部長利亞施科（Viktor Liashko）接受路透採訪時說。「現在最急需的部位是上肢，這部分的技師工作量都超出負荷。」

德國大廠奧托柏克（Ottobock）是全球市占率最大的義肢設備製造商，其CEO傑科比（Oliver Jakob）透露，在俄羅斯入侵烏克蘭以前，該公司銷售的下肢義肢與上肢義肢比率約9：1，現在已經接近1：1。

慈善組織「Protez Hub」也指出，目前烏克蘭全境約有300名義肢裝具師、技師與學徒，僅僅5人能夠針對手掌或手臂的義肢進行適配（fit），有些患者要排隊足足六個月才能等到裝義肢的機會，後續使用狀況也缺乏人力與資源去追蹤。

烏克蘭前傘兵約爾朱克和他的妻子瑪麗亞帶著剛出生的女兒奧利維亞在烏克蘭利沃夫的家附近散步。他於2022年3月受傷，裝上義肢後，身心才漸復原。（美聯社）

烏克蘭前傘兵約爾朱克裝上義肢後，可以推女兒出門散步。（美聯社）

全新人生 習慣義肢不易

美聯社採訪了幾位烏克蘭士兵的復健經歷。比利 亞克（Vitaliy Bilyak）在今年4月駕駛坦克時遭受戰防雷（反坦克地雷）炸傷，昏迷了整整六個星期。他的左腿大腿以下包含膝蓋都截肢了，下顎、手部、腳跟等多處受傷，歷經十次手術才漸漸好轉。如今各種疤痕在比利亞克骨瘦如柴的身體上交織成網，他才剛開始復健，還不知道何時能安裝義肢。

傘兵約爾朱克（Mykhailo Yurchuk）在戰爭頭幾個星期就受了重傷，他的同袍用梯子當擔架，扛著他走了整整一小時求助。當約爾朱克醒來，左手手肘以下與右腿大腿以下都已截肢。18個月過去，約爾朱克的身心已恢復平靜。他在復健醫院結識了當志工的太太，裝上墨黑的義手和義足，還能抱著兩人新生的女兒散步。重啟人生的約爾朱克也變成醫院的「氣氛擔當」，經常陪伴從前線退下的傷兵，引導他們適應新的不便以及學習運用義肢活動。

不是所有人都能像約爾朱克一樣，在如此短的時間內適應新人生。他陪伴其他傷兵的經驗更是烏克蘭急需借鏡、以便拿來幫助成千上萬名截肢者的模式。

倫敦帝國學院醫療史學家梅修（Emily Mayhew）指出，習慣義肢並不容易，患者需要練習分配重心，全身的肌肉、關節等運動系統都需重新適應。「這樣的調整非常複雜，而且需要另一個人的協助，」梅修說。

烏克蘭傷兵費斯楚克裝上義肢後，又回到軍中繼續服役。（美聯社）

在俄軍占領地區受傷而截肢的烏克蘭女性。（美聯社）

罹精神病 恐占烏1/4人口

除了復健之苦，患者也要忍耐傷口的疼痛、義肢摩擦壓迫的疼痛以及爆破衝擊波造成的神經或腦部損傷等等，這些都是截肢者大難不死後需要忍受的後遺症。安裝義肢的花費也是沉重負擔。端賴受傷程度不同，一份下肢義肢可能要價500至7萬美元不等。烏克蘭社會政策部門2022年共為1萬3219副義肢埋單，與前一年同比增加15%之多。

梅修也指出心理痛苦與生理痛苦密不可分。外表嚴重傷殘的患者容易認為每個人都會注意到自己的殘缺，進而影響情緒健康，整形手術是他們重新融入社會的重要關鍵。專責臉部整形的外科醫師科瑪什科（Natalia Komashko）點出急迫性：「我們不能等上一年、兩年，必須盡快處理這一切。」

但在所有挑戰背後，看不見的磨難或許才是最令患者痛苦的原因。世界衛生組織（WHO）在2022年年底曾警告，烏克蘭可能將有約1000萬人因為這場戰爭而罹患某種形式的精神疾病，人數約占全國總人口四分之一。

烏克蘭維尼基的超人康復中心，一隻義肢被放在長凳上，它的主人正在打網球。烏克蘭面臨義肢缺貨，又以上肢義肢最為短缺。（美聯社）

烏克蘭士兵羅曼在義大利一家診所試戴假肢。烏克蘭面臨義肢缺貨，又以上肢義肢最為短缺。（歐新社）

傷兵作夢 遭近距離掃射

戰爭在人們身上造成的創傷後壓力症候群（PTSD），即使戰爭結束後多年都未必能根絕。WHO研究認為，過去十年中曾經歷軍事衝突的人約有五分之一會出現PTSD、憂鬱、焦慮、躁鬱或思覺失調等精神疾病。

重傷截肢的士兵最有可能出現與戰鬥有關的夢魘、失眠、情緒麻木或易怒等症狀，有些因此陷入酒精與藥物依賴。

被戰防雷炸傷的比利亞克現在還會在夢裡重回戰鬥現場。他描述某場噩夢：「我人躺在床上，有不認識的人朝我走來，我發現他們是俄國人，而且開始用手槍和步槍近距離瞄準我的頭掃射。」

美國參謀長聯席會議主席麥利（Mark Milley）去年11月預估，俄羅斯軍隊的傷亡人數約10萬人，烏克蘭「可能也差不多」。但今年部分歐美政府高層估計，俄方傷亡人數可能來到20萬。這場戰爭還會創造多少傷患，無人能給出準確數字。

義肢與矯形聯盟「Ortone」執行長卡札里安（Oleksandra Kazarian）表示，該聯盟其中一間公司「Tellus」的患者去年增加了20%，今年可能還會成長30%至40%。Tellus正在計畫增開更多診所，但還不確定要開設在哪些地點。

卡札里安說：「哪裡才是安全的呢？你永遠說不準。」

（文／王穎芝）