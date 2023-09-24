新聞眼／富學生 更容易進頂尖私校

香檳伊利諾大學位於伊利諾州中部偏東的香檳、厄巴那雙子城。（取自University of Illinois at Urbana-Champaign臉書）

最新研究報告顯示，若想進入某些私立大學就讀，家庭富裕是重要關鍵，父母收入位在前1%的學生就學率高許多，而這種收入差異的情況在其他幾間指標性公立大學中較無顯著不同，收入無論高或低，就學率都差不多。

家庭收入 逾半排前20%

此數據來自來自一項關於大學就學的研究，將大學就學紀錄與聯邦所得稅數據相結合比對，要來看看準備上大學的學生中，父母的收入與就學率的關係，數據中發現，具有相同考試成績且同樣符合資格的學生，進入某些大學的機會確實與父母的收入有關聯。

此研究來自哈佛大學的拉吉‧切蒂(Raj Chetty)所帶領的經濟學家團隊「Opportunity Insights」，他們在7月發布了這項大規模研究，將1999年至2015年間共139所大學學生的稅收和錄取數據與申請者的考試成績相結合，研究人員同時也蒐集了一些頂尖私立學院的內部入學數據。

從數據中發現，來自高收入家庭的學生更有可能上頂尖大學。在許多排名前面的大學中，無論是公立還是私立，超過一半的學生來自收入排名前20%的家庭，而只有不到20名學生的父母收入是在最底層20%。

在最頂尖的私立大學，例如常春藤 名校中，來自富裕家庭的學生，以比其他同樣具有入學資格且考試分數相同的學生擁有更高的就學比率。例如在哈佛大學，家庭收入為位在前1%的學生以比具有相同分數的學生就學率高出1.5倍。

根據調查，如果成績相同，常春藤名校會優先錄取家境富裕的學生，造成階級世襲的現象。圖為哈佛大學。（Getty Images）

在次級的頂尖私立大學中，富裕學生也有類似優勢，但收入的多樣性甚至更低，即使擁有相同的成績，貧困學生上學的機會更低。像是在喬治敦大學，收入在前1%的學生就學的機會是一般學生的2.7倍，而來自底層20%的學生就學機會只有一般學生的一半。

相同成績 窮學生機會低

部分原因可能是這些次級學校往往沒有足夠的資金，來提供獎學金以吸引低收入 家庭的傑出學生來就讀，但常春藤名校通常可提供收入低於一定金額的學生全額獎學金。而在公立大學中則是完全相反的狀況，例如，在洛杉磯加州大學 ，來自收入底層20%的學生的就學率比擁有相同分數學生的就學率高1.5倍，而最富裕的學生的就學率只有平均的0.8。

原因是公立大學背負著不同的任務，必須盡可能的提供該州的學生大學教育，加州大學甚至明文規定禁止優先錄取校友或捐贈者子女。即使公立大學會給予有運動專長的學生優先就學的機會，但由於公立大學人數比私立大學多，整體而言在比率上沒有太大差異。至於對於那些支付較高學費的外州學生，就學率可能就相對較低。

至於一般州立大學則更具收入多樣性，來自最富裕家庭學生的比率較低，而來自貧困家庭的學生的比率高於平均。例如，在石溪紐約州立大學，來自底層20％的學生的就學率是相同成績一般學生的2.5倍，而最富裕的學生與相同成績的一般學生相比，則就學率明顯較低。

一名女生在雨中走過耶魯大學位於康州的一棟校舍。（美聯社）

至於以專業技術為主的大學，如麻省理工學院和卡內基梅隆大學，相同分數下來自低收入和高收入家庭的學生就學率大致相似。斯沃斯莫爾和威爾斯利等私立文理學院也是同樣狀況。

儘管父母的收入與上大學有關，但無論父母的收入多少，公立大學的角色在美國四年制大學的制度上極為重要。雖仍有些差距，但欣慰的是情況並沒有變得更糟，絕大多數的學生是接受公平的錄取標準。