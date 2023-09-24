娛樂／天才玩家逆襲 「GT」搖桿、排檔神切換

「GT賽車：極速狂飆」場景在真實賽車與電玩間切換，視覺效果優異。（取材自IMDb）

電影「GT：跨界玩家」（Gran Turismo，又譯「GT賽車 ：極速狂飆」）改編自英國賽車手詹恩馬登伯勒（Jann Mardenborough）的真實故事，由南非導演尼爾布洛姆坎普（Neill Blomkamp）執導，奧蘭多布魯（Orlando Bloom）和大衛哈伯（David Harbour）等實力演員加盟，共同演繹一場引人入勝的賽車狂歡。該片不僅有豪華賽車齊聚，還在全球九大頂級賽道實地取景。

「GT：跨界玩家」改編自PlayStation遊戲玩家的真實傳奇故事：懷抱賽車夢的少年詹恩馬登伯勒是一個愛打電動的男孩，本來家人覺得他將來一定一無是處，而從小熱愛賽車的他，期待能以賽車證明自己。於是，他憑藉天賦與努力，在生死一瞬的速度對決中不斷超越極限，打破富人壟斷的賽車運動，站上全球頂尖賽事的領獎台，改寫賽車運動歷史。一個資 深的GT賽車遊戲玩家登上現實賽車世界領獎台，這件事本身就是富有傳奇色彩。

「GT賽車：極速狂飆」主角原型人物英國賽車手詹恩馬登伯勒。（取材自維基百科）

詹恩馬登伯勒在進入GT學院之前，從來沒有駕駛過真實賽車，只在PlayStation的「GT賽車」遊戲中飆過車的他，僅用8個月便能駕駛時速320公里的賽車在真實賽道上疾馳，從一名遊戲玩家逆襲成為職業賽車手。

接演前 主角不會開車

而在電影中，飾演主角的英國演員亞契馬德維（Archie Madekwe）在接觸賽車時也遇到了困難——他不會開車。在「GT：跨界玩家」開拍之前，他還在另一個劇組拍攝。於是，他白天拍戲，夜晚上駕駛課。他很快就學會開車，卻又遇到了更大的困難——必須成為真正的「GT賽車」遊戲高手。「我真的要擅長這個遊戲才行，在網吧拍的場景是我們真的在玩遊戲，而且我必須戰勝高難度的AI。我壓力很大，因為我很清楚擅長這種遊戲需要很多練習和技巧。」

亞契馬德維回憶，一年前，他和一位編劇見面，對方為他講述了這個他從未聽過的故事，「作為演員，我發現不為人知的勵志故事的主角有著和我類似的長相時，我很高興，也非常想把這個故事講給別人聽。」

亞契馬德維答應演出「GT賽車：極速狂飆」時，其實不會開車。（取材自IMDb）

被問到是否對賽車事業產生了興趣時，亞契馬德維卻說：「我對世界上的每一個賽車手，除了尊敬還是尊敬。我討厭在車裡的感覺，又悶又熱，空間狹小壓抑，壓力又大還頭昏。我身高196cm，也就勉強坐得進賽車。最難的是，必須要在緊急情況下做出瞬間的判斷。在比賽中你全身被汗濕透，這是一種全身運動、最高級別的運動。 」

全實拍 場景橫跨4國

由於導演尼爾布洛姆坎普希望以最為可信、最真實的方式講述這個故事，執行製片馬修赫希（Matthew Hirsch）需解決後勤方面的問題——尋找賽車、車手和賽道，並將之組合在一起。他表示，光是讀劇本，就清楚這部電影會是個巨大的挑戰，「這對我來說非常有吸引力。當我和布洛姆坎普見面時，他告訴我他想一切都用實拍。」

馬修赫希表示，當時吃驚得下巴都要掉下來了，「怎樣能讓演員坐在時速超過260公里的賽車裡在賽道上飛馳？這樣安全嗎？電影變得更具挑戰性了，但我們還是希望將布洛姆坎普的設想變為現實。」

最終，他們的解決方案是製作一輛吊艙賽車，用於拍攝高速駕駛時賽車內的場景。賽車經過改裝，可以從車頂上的一組控制器操作，由經驗豐富的特技車手在車頂上駕駛，演員可以坐在正常的駕駛座上，用假方向盤、換擋和踏板進行表演，這樣演員就能在超高速行駛時做出真實的反應。「這些賽車需要持續維護。因此，我們還必須組建一支由合格的汽修工、技術人員和計算機人員組成的團隊。他們每天都要與這些賽車打交道，並保證我們能正常拍攝。」

「GT賽車：極速狂飆」拍片用的改裝賽車。（取材自IMDb）

布洛姆坎普說，超過500人組成的「GT：跨界玩家」劇組，不斷從一個地點移動到另一個地點，從布達佩斯到德國 ，接著到奧地利和斯洛伐克，再到杜拜和東京。

「GT：跨界玩家」和其他賽車片最大的區別在於，利用主角視角不斷地在模擬環境和真實賽場之間轉換，快速的剪輯、震耳的音效、多機位的攝影為影片增色不少。為了捕捉極度緊張刺激的賽車，布洛姆坎普採用許多尖端技術：「我想以一種直觀的、體驗式的方式傳達高速賽車的動態，這主要取決於攝像機的選擇，於是使用了FPV無人機來捕捉動作場景，它為我們提供了最生動、最直觀的視角，並且以前並沒有在賽車電影中廣泛使用過無人機。」

亞契馬德維（左）和大衛哈伯（右）在「GT賽車：極速狂飆」飆戲。（取材自IMDb）

（取材自新京報）