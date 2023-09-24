娛樂／出道31年不老 林志穎「披荊」再掀話題

「披荊斬棘第三季」林志穎（左一）在初舞台得到最高票。（取材自豆瓣電影）

中國綜藝節目「披荊斬棘第三季」8月首播後話題不斷，其中最引人關注的「哥哥」是車禍後復出的林志穎 ，他上台狀態極好，一首「十七歲那年的雨季」讓人夢迴他17歲時的青春年華，在初舞台個人投票環節拿到第一名。

亞洲小旋風

提起林志穎，一張帥臉的魅力老少咸宜。他1994年和郝劭文因為電影「笑林小子」上節目，主持人問4歲的郝劭文最喜歡誰，郝立刻回：「林志穎，因為他漂亮！」林志穎快40歲時參加中國綜藝節目「爸爸去哪兒」，小童星王詩齡看到也脫口而出：「kimi爸爸，你好帥啊！」，就連一向顏控的林心如，也坦言在拍「學校霸王」（1995）時林志穎比金城武還要帥。

林志穎16歲時在學校表演舞台劇，僅在台上現身10秒，就被星探曾恕宇眼尖捕捉，據曾恕宇回憶，他當時驚呼：「哇，怎麼有人可以長成這個樣子」。在多次拜訪林志穎家成功說服林父後，林志穎正式簽約了飛碟唱片。

飛碟唱片是華納音樂集團的台灣子公司、台灣華納唱片的前身，與滾石唱片並列為1980年代台灣唱片界兩大龍頭，1992年，僅17歲的林志穎推出第一張專輯「不是每個戀曲都有美好回憶」，迅速暴紅。

彼時，香港 「四大天王」鋒頭正盛，台灣有小虎隊虎視眈眈，但林依舊異軍突起，掀起狂潮，同年，乘勝追擊地連續推出第二、三張專輯「今年夏天」和「為什麼受傷的總是我」，一張比一張熱賣，總銷量突破1000萬張，次年，18歲的林志穎就在香港紅磡體育館舉辦了四場個人演唱會，成為登上紅磡年齡最小的歌手，至今無人打破。

港星張衛健過去在綜藝節目提到，有一天收工後看到外面一群人尖叫，以為是自己的粉絲，沒想到她們全都直接越過他，圍到林志穎身邊。

之後，林志穎先後前往南韓和泰國，上了韓國人氣歌謠、接受當時的泰王蒲美蓬邀請擔任Asia For Tailand演唱會壓軸嘉賓，連他就讀的台北華岡藝校也跟著聲名大噪，許多粉絲為了見到林志穎報考，戲劇科招生人數一下增長了10倍。因為走紅速度過快，林志穎當時被稱作「亞洲小旋風」。

林志穎在1990年代掀起旋風。（取材自豆瓣電影）

大紅大紫兩年後，他做了一個大膽的決定——入伍，本來以為可以休息好了繼續出發，可令他沒想到的是，娛樂圈瞬息萬變，等到他兩年退伍後，飛碟唱片都被收購了。後來他自創了吉米工作室，接連推出專輯「期待」、「男人是很好騙的」、「我仍然是我」，但都反響平平。

於是林志穎一頭栽進自己熱愛的賽車事業，不過很快，他的演藝事業又迎來轉機──投入戲劇圈。1999年，林志穎在「絕代雙驕」中和乖乖虎蘇有朋飾演雙胞胎兄弟，林智穎所飾演的「小魚兒」個性吊兒郎當，他設計一個歪嘴笑表情，帶著一絲得逞的狡黠；2003年出演「天龍八部」裡的段譽，他學會收著演戲，哭戲不誇張，但從眼神能看出破碎感。一席白衣襯得他如貴公子，很符合原著中「俊秀雪白」的描述，很多觀眾認為後面幾個版本的段譽都不如他。

2007年台灣電視劇「放羊的星星」更是讓他火上加火，選角時製作人力排眾議選他，因為林當時已經33歲了，業內很多人不相信秀氣的長相能演好賽車手，而最終林志穎也沒讓劇組失望，飆車戲碼全部親自上陣，該劇在中國大陸播出後，引發極大反響，後來他又憑藉「爸爸去哪兒」再次翻紅。

捲賣假藥風波

2013年9月，林志穎在微博 稱自己找來一群頂尖生技團隊研究逆生長的祕密，發布幾張看似專業的合照，順勢推出他代言的膠原蛋白飲品，後來遭人爆料他「賣假藥」，稱售1080元的產品成本僅需4元，引起輿論嘩然。在風波過後，林便很少在微博更新生活。

而這次林志穎再次復出，表演中可見他對舞台的認真和嚴苛。其實在他最火紅的1990年代，林志穎仍敬業敢拚，錄音時曾高燒39度，仍沒有休息；出道的前兩年，除了睡覺的時間都在工作，幾乎沒有私人時間。這次「披荊斬棘」錄影時，身上因車禍打了好幾個鋼釘，還沒完全恢復，但還是一遍遍排練。

有歌迷說，當看到林志穎在「披荊斬棘」唱「十七歲那年的雨季」時非常感動，台上48歲的林志穎和記憶中17歲的小志逐漸重疊，好像一直沒有離開過。

（取材自鳳凰網）