料理功夫／福圓紅棗蒸糯米飯

福圓紅棗蒸糯米飯

龍眼通常結果於夏季時分，有些還能在農曆中秋前後吃上。果肉飽滿，味道甜蜜，冰鎮後更是消暑聖品。

除了新鮮好甜蜜的龍眼，龍眼曬乾成了具養心補血、治心虛的中藥材，也就是大家俗稱的福圓或桂圓。朋友父親送了自製龍眼乾，配上友人送來的紅棗，兩兩相加，福氣圓滿。尤其產季的新鮮龍眼乾，我總覺得滋味特別好，將食材做成蒸糯米飯，吃起來甜糯無比，可當作迎接中秋的一道美食。

材料：

糯米2杯、龍眼乾、紅棗、葡萄乾、葵瓜子、白芝麻、冰糖、高麗菜汁適量、紅酒適量（任何酒類皆可）、透明玻璃器皿一個、麵粉一些（任何筋性皆可）、水適量、熱水適量。

作法：

1.糯米洗淨，泡入高麗菜汁液2小時，顏色深淺取決於浸泡時間，可自行斟酌。

2.龍眼剝殼去籽，浸入紅酒約2小時，備用。紅棗用麵粉水輕輕洗後再用熱水泡一下，濾乾水分，備用。

3.取一乾凈玻璃器皿，最底層放入龍眼乾、紅棗、葡萄乾、葵瓜子、白芝麻；接著放入紫高麗菜汁糯米；再鋪一層龍眼乾、白芝麻，最後再一層糯米，約4至6層即可。

取一乾凈玻璃器皿，最底層放入龍眼乾、紅棗、葡萄乾、葵瓜子、白芝麻。

接著放入紫高麗菜汁糯米；再鋪一層龍眼乾、白芝麻，最後再一層糯米。

4.取個鍋子，外面放2杯水，將糯米飯入鍋蒸，水乾續燜10分鐘，放涼倒扣，紫紅漸層的福圓紅棗蒸糯米飯就完成。

小叮嚀：

1.沒有紫高麗菜汁沒關係，直接用白糯米也可。如果要吃更軟糯的口感，蒸的時間可多些。

2.龍眼肉沒泡酒也可以，只是泡些酒可增加香氣，在中秋佳節來臨前，可以動手做看看。

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