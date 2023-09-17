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料理功夫／清蒸豆豉雞腿肉

林幸玉
清蒸豆豉雞腿肉
清蒸豆豉雞腿肉

材料：

雞腿肉(leg quarters)3根、黑豆豉3大匙、糖2大匙、醬油3大匙、紹興料酒1/4杯、紅辣椒2根、薑5片、蒜頭4瓣、太白粉3大匙、水4大匙。

作法：

1.雞腿肉切成約2吋的小塊，備用。黑豆豉放入水中洗一下，把水倒掉。紅辣椒切片、蒜頭拍碎、薑切絲，備用。

2.太白粉混4大匙水，拌勻。將所有食材混合，加太白粉水拌勻備用。

3.大鍋內放入4杯水，放入隔間蒸盤，豆豉雞腿肉入鍋蒸45分鐘即可取出。

小叮嚀：

1.蒸的時候要注意鍋中水分。

2.雞腿肉剩餘的雞骨頭可以留下做高湯。

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