我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

安排拜習會？王毅突與蘇利文舉行多輪會晤

率先復工錄節目 茱兒芭莉摩哭著道歉

理財／退休儲蓄可少存點 理財書「死時剩下零」告訴你4理由

編譯張聲肇
理財專家主張把錢用於增進人生「體驗」，認為退休儲蓄可少存一點。（Pexels）
理財專家主張把錢用於增進人生「體驗」，認為退休儲蓄可少存一點。（Pexels）

理財書「死時剩下零」（Die with Zero）作者柏金斯（ Bill Perkins ）的用錢觀念跟傳統的退休儲蓄邏輯很不一樣。他認為死前就該把錢花光，不要留給後代。他主張把錢用於增進人生「體驗」，幫助子女成家立業，自己有必要用錢時就用。基於這不合傳統的邏輯，他認為退休儲蓄可少存一點。

柏金斯2020年出版的「死時剩下零」提出四大理由，說明退休老本存得不如「理想」中那麼多，其實是很OK的事：

1.資產淨值退休後仍會增加。

資產減去負債和貸款就是淨值，一個人的資產淨值會隨著年齡漸長而增長，退休後亦然。該書指出，約三分之一退休人士的資產，退休後仍在增加。2016年聯準會資料顯示，75歲以上老人的平均資產淨額為28萬1600元，高於65-74年齡群的23萬7600元。

雖然也有人做到「死時錢花光」的書中理想，但更多退休人士死後，資產淨值仍往上升。

2.健保成本雖高，但最糟情況出現時，再多錢都不夠。

退休後，醫療保健的支出占總支出比率很高，但柏金斯說，既然如此，就不值得去擔心。「不客氣地說，需要付最貴的醫療健保帳單的時候，你存再多錢都不夠。」他舉父親治療癌症住院每晚就要5萬元為例，光這筆支出就逾百萬，即使醫療保險可幫些忙，若須面對最壞情況時，再怎麼存都不夠。「醫療保險不保的部分很貴，對絕大多數人來說，存或不存這筆自付醫療費都沒差。」

他覺得不如年輕時多花錢保健、防病，好過年老時再來花大錢醫病。

3.減少支出比你想得容易。

很多人退休後花費較以往少，生活支出自然也減少。「一般家庭支出與收入的比例是1：1，這表示大家的用錢與收入一直呈正比。」雖然健保等支出可能增加，其他如衣服、娛樂支出會漸少。2017年消費者支出調查顯示，55-64歲家庭的平均年支出為6.4萬，65-74歲5.5萬，75歲以上降為4.2萬。

4.多數人只花了畢生積蓄的一部分。

本書指出，多數人死前，只用掉所有儲蓄的一部分。柏金斯從各種退休預算數據找出證據：退休金存了50萬元以上的人，20年後或離開人世前，平均只用掉其中的11.5%。退休老本不到20萬的人，退休18年後平均也只用掉退休金的25%。

柏金斯因此認為，存太多退休金本質上不是壞事，但若你在還動得了的時候，卻不敢花錢做想做的事，那就不好了。

退休金 醫療保險 健保

上一則

每周一書／拯救地球 他有39種方法 你呢？

下一則

城市傳真／緬因州之寳 龍蝦迎饕客

延伸閱讀

知名理財顧問范琦勇舉辦中年人理財講座

知名理財顧問范琦勇舉辦中年人理財講座
優越健保 愛心村VillageCareMax 法拉盛社區中心四週年誌慶

優越健保 愛心村VillageCareMax 法拉盛社區中心四週年誌慶
理財百科／拚退休儲蓄 巴菲特：押注史坦普500

理財百科／拚退休儲蓄 巴菲特：押注史坦普500
嘿中秋／中心健保 世報園遊會設諮詢攤位

嘿中秋／中心健保 世報園遊會設諮詢攤位

熱門新聞

「股神」巴菲特。（美聯社）

理財百科／拚退休儲蓄 巴菲特：押注史坦普500

2023-09-10 02:16
理財專家主張把錢用於增進人生「體驗」，認為退休儲蓄可少存一點。（Pexels）

理財／退休儲蓄可少存點 理財書「死時剩下零」告訴你4理由

2023-09-17 02:16
冷泉港公園內有一塊紀念碑，碑石兩米高，是從911廢墟中取出，安放於此，紀念那些在911中失去的生命，也為了感謝那些為了救援而不顧自己安危的人。（記者康錦卿／攝影）

911周年：憶水路大撤退「二戰後最大規模」 長島船隻總動員

2023-09-10 22:14
2001年911事件發生當天，海岸警衛隊的船員正在曼哈頓下城的港口巡邏，目睹災難發生。（取自維基USCG photo by PA3 Tom Sperduto）

911周年：憶人們在奔跑 800船員駛進曼哈頓救援

2023-09-11 00:01
韓星姬的「心理醫師媽媽給女兒的人生真心話」。(圖：紐約世界書局提供)

每周一書／心理醫師寫給女兒的智慧

2023-09-10 02:16
作者憶起和李登輝夫婦同車採訪發生的那則「漏網新聞」，曾文惠那記揮手打在李登輝腿上，警示他勿失言的清脆手掌聲，心中仍激盪不已 。(本報資料照片)

憶往／曾文惠當年1掌拍下去 李登輝話吞回去 保住副總統？

2023-09-17 10:31

超人氣

更多 >
1人財產勝過3位前妻的身家總和 湯姆克魯斯是富翁

1人財產勝過3位前妻的身家總和 湯姆克魯斯是富翁
容易人財兩失「血型+星座」？ 第1名被騙還幫數鈔票

容易人財兩失「血型+星座」？ 第1名被騙還幫數鈔票
918起司漢堡日 溫蒂只賣1美分 麥當勞、漢堡王也有優惠

918起司漢堡日 溫蒂只賣1美分 麥當勞、漢堡王也有優惠
理財／退休儲蓄可少存點 理財書「死時剩下零」告訴你4理由

理財／退休儲蓄可少存點 理財書「死時剩下零」告訴你4理由
避險基金天王達里歐：應暫時持有現金 別碰債券

避險基金天王達里歐：應暫時持有現金 別碰債券