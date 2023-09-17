生活／裝太陽能板 簽約容易 解約難

林先生想安裝太陽能板，卻有不愉快的經歷。圖為示意圖。（Getty Images）

紐約市 皇后區的林先生希望通過分享自己的經歷，讓讀者對面對相似情況下有所警惕。

我在朋友的介紹下，認識了M字開頭的Solar公司的銷售人員陳先生；我們在通過電話聯繫後，雙方同意在2023年7月20日見面商談，我想了解安裝太陽能的事項。

7月20日，我帶著陳先生在家內外察看後，陳先生表示需要和房契上的其他人見面。由於房子是多位家人一起署名的，所以我便帶陳先生和其他家人見面。一開始我還有些納悶，只是諮詢一下關於太陽能的有關信息，還要所有家人在場嗎？後來我才發現陳先生的目的是當場跟我簽合同。

銷售急簽約 想比價被臭臉

我先告知，我現在還有很多對太陽能不解的地方，同時也在諮詢其他公司。

在交談期間，陳先生多次以同鄉的身分和我套關係，並表示他想幫助華人社區的意願。

當我的家人需離開時，陳先生以為沒人可以繼續和他簽署協議而面露不悅，以致當面懷疑我的誠意。當我表示我太太可以代為簽署協議時，陳先生才恢復笑臉。在我和陳先生確認完細節後，我再次表示，我已約好和其他幾家太陽能公司諮詢相關信息，而不想當場簽合同。

陳先生多次做出無風險擔保，說只要在他們公司申請permit之前，退出合同都可以全額退款。

在陳先生的再三保證下，我太太當天7月20日在合同上簽字，並寫了一張$4500的支票 作為首付給陳先生。陳先生表示合同上是他能給最優惠的價格且鼓勵我繼續諮詢。至於其他公司，看看能否給予更優惠的條件。

7月26日，我原先透過手機短信的方式，通知陳先生，我找到一家願意給優惠條件的公司。在沒得到陳先生的回應後，我撥通陳先生的電話把消息告訴給他。當我向陳先生表示解除之前的合同時，陳先生表示他無能為力，並冷冷的給了在新澤西 總部的聯絡電話。

我撥通總部的電話後，得知他們已結束當天的營業時間，所以只能在次日7月27日再嘗試。

7月27日，我撥通新澤西總部的電話後，我和電話另一頭的詹姆斯表示，要解除合約的意願。詹姆斯表示他可以嘗試給我更優惠的價格，看到詹姆斯的誠意，我表示願意和家人商量一下。通過商量後，我們一家還是決定和這家Solar公司解除合同並將決定告訴詹姆斯。

7月28日，我沒有得到詹姆斯的手機短信回覆，再次撥通詹姆斯的電話確認解除合約的意願。詹姆斯確認可以全額退款，我問及之前那張$4500的支票時，他表示他們會void掉，要我不必擔心。在對詹姆斯的專業態度表示讚美後，我結束了他們的對話，本想著和這家Solar的合作到此為止，卻不知惡夢才剛剛開始。

說好退支票 竟然被提領

7月31日，我再次收到陳先生的電話，稱圖紙已經畫好，是否考慮繼續合作。我對此非常不解，之前不是說好就解除合同了嗎？為什麼他們還要畫圖紙？我再次對陳先生之前的幫助表達謝意，並說明已經和其他公司簽約了。

8月11日，有這家Solar公司的員工聯繫我，詢問解除合同的原因，以及是否再考慮給他們機會。我再次表明已經和其他公司達成協議。

8月14日，我突然發現之前寫的那張$4500的支票出現在銀行帳號上，且對方已提取上面的金額。

8月15日，我發短信給陳先生，詢問為什麼那張支票還會被提款。陳先生只是冷冷的回覆總部聯繫電話及“Asking refund back”。

在無奈和憤怒交加的情況下，我再次撥通電話，在解釋事情的來龍去脈後，電話另一方的R先生表示會聯繫他們的會計部門，幫我找回金額並在當天結束前通知我具體情況。然而我當天並沒有收到R先生的訊息，次日撥打R先生的電話時並無人接聽。

8月17日，我發短信給R先生並未得到回覆，接而再次撥打總部的電話，得知R先生家裡出現緊急事故而請假。

8月18日，我收到R先生的短信解釋說家裡發生緊急事故，他表示已收到會計部的回覆，退款的申請已被批准但具體會可以收到款項的日期不清楚。

8月23日，我收到一個自稱這家Solar公司員工的來電稱退款的支票已經寄出，希望我留意並通過短信提供了tracking number。對方也終於因此事帶來的不便而道歉。

8月23日，晚上終於收到支票，此事也告一段落。

我希望以下幾點能幫助到讀者同胞：

1.雖然有熟人介紹但也要保持警惕，不要被對方的花言巧語所騙。

2.確認解除合約的情況下，為保萬全可以自己事先到銀行要求把寫出去的支票void。

3.盡量以短信確認信息且保留手機裡的通話和一切相關的短信。

4.不要被對方提出的高額手續或賠償費用嚇唬到，大公司經常以這手段恐嚇對合同不了解的大眾。

5.要是覺得投訴無門，可透過其他渠道維權，如Better Business Bureau(https://www.bbb.org/file-a-complaint?gad=1)