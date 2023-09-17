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醫藥／過敏或鼻竇炎？ 鼻涕不同

許政榆
慢性鼻竇炎患者有黃綠色鼻涕、鼻涕倒流、眼部額頭悶脹痛、嗅覺變差、鼻塞等症狀出現。(本報資料照片)
慢性鼻竇炎患者有黃綠色鼻涕、鼻涕倒流、眼部額頭悶脹痛、嗅覺變差、鼻塞等症狀出現。(本報資料照片)

鼻竇位於眼眶及鼻腔周圍的頭骨空腔，空腔也與鼻腔相通，鼻竇分別有四對空腔，分別是位於前額的「額竇」、位於鼻腔外側的「上頷竇」、位在兩眼中間的「篩竇」，以及在鼻腔後上部的「蝶竇」。空腔內表皮稱為「黏膜」，分泌出來的黏液可協助滋潤並過濾吸入的空氣。

台灣新光醫院耳鼻喉科主治醫師蔡易錚表示，鼻竇具有重要免疫功能，可抵抗外來的細菌、病毒、菸害等。鼻竇炎分為急性及慢性，若為急性鼻竇炎，發作時宛如感冒症狀，會出現流黃膿鼻涕等，基本上服藥一周即可好轉。

慢性鼻竇炎三大原因

蔡易錚指出，慢性鼻竇炎則是鼻竇長期發炎、化膿，加上鼻腔黏膜纖毛產生變異，鼻息肉或肉芽組織不斷增生，讓鼻竇與外界的通道口愈來愈小，導致膿液排不出，不斷堆積在內，形成惡性循環，患者也一直有黃綠色鼻涕、鼻涕倒流、眼部額頭悶脹痛、嗅覺變差、鼻塞等症狀出現。

蔡易錚表示，形成慢性鼻竇炎常見三種原因，包括空汙或吸菸者、遺傳過敏性體質者，及本身鼻竇解剖變異者。

遺傳性體質包括氣喘、異位性皮膚炎、過敏性鼻炎等；若本身鼻竇解剖變異，也會因細菌或病毒入侵後不容易排出，堆積在鼻竇內成為鼻蓄膿，導致發炎變成鼻竇炎。

台灣三軍總醫院耳鼻喉暨頭頸外科部主治醫師孫萬烜表示，台灣屬於潮濕的海島天氣，加上空汙問題，都是鼻腔黏膜的潛在危險因子，容易讓鼻腔黏膜長期處於過敏狀態。且黏膜系統連結鼻腔、鼻咽到耳朵，若持續發炎腫脹導致循環不佳，除了鼻竇炎，還可能引發中耳炎、潛水夫病等。

孫萬烜表示，像是感冒或新冠病毒感染，上呼吸道症狀多類似鼻竇炎表現，包括鼻竇肥厚、過敏、發炎。若症狀持續不超過三個月，屬於急性鼻竇炎，可透過藥物控制，讓黏膜發炎狀況穩定下來；但若超過三個月，黏膜持續處於肥厚狀態，導致長年蓄膿或黏液，則成為慢性鼻竇炎。

不過鼻竇炎與過敏性鼻炎、感冒症狀相像，蔡易錚表示，過敏性鼻炎的鼻水、鼻涕屬於較清澈或白色，臉部不會腫脹；鼻竇炎的鼻涕多為黃綠色，感冒的鼻涕多為清澈或黃色；感冒復元時間約三至五天症狀就緩解，慢性鼻竇炎症狀不會很快緩解，基本上持續超過三個月。

台灣新莊錦明耳鼻喉科診所院長周慶明表示，鼻竇炎是局部發炎及感染，典型症狀是鼻涕濃、鼻涕有臭味、咳嗽、鼻涕倒流等，患者很少會發燒，但有時感染嚴重、範圍較大，病人可能也會頭暈頭痛，或是在鼻竇所在的臉部對應位置有痛感，例如額頭痛，嚴重時甚至有失明或腦部感染的風險。

沖洗鼻腔 緩解鼻竇炎

「鼻竇炎大多是兩側，如果是單側要特別注意。」周慶明提醒，單側鼻竇炎可能是黴菌感染、長腫瘤，也可能是牙齒的問題，需要耳鼻喉科和牙科合作，才能治得好。因為鼻竇的天花板上面是腦，地板底下就是牙齒，臨床上看過牙齒發育異常，長到鼻竇裡，或是植牙打太深，這些都可能會導致鼻竇炎。

蔡易錚提醒，民眾平時若感覺鼻塞、有黃綠鼻涕出現，可到藥局購買一般洗鼻器，搭配生理食鹽水做鼻腔沖洗，緩解鼻竇炎症狀。輕微鼻竇炎患者只要透過簡單洗鼻即可改善症狀，但若沖洗鼻腔後症狀沒有改善，建議到醫院進一步做內視鏡等檢查，評估是否用藥或手術治療。

鼻竇炎、過敏性鼻炎、感冒症狀差異。(取材自元氣周報)
鼻竇炎、過敏性鼻炎、感冒症狀差異。(取材自元氣周報)

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