醫藥／睡眠呼吸中止症 恐影響性福

男性睡眠呼吸中止症若不治療，將嚴重影響性生活，恐致「雄風不再」。 （本報資料照片）

男性睡眠呼吸中止症不治療，將嚴重影響性生活，恐致「雄風不再」。醫師表示，阻塞型睡眠呼吸中止症因睡眠「缺氧」常引發心血管、內分泌、神經、消化和泌尿系統等疾病，如三高 、胃食道逆流等，但為人少知的是，性功能障礙及早洩也是睡眠呼吸中止患者的常見病症，提醒應積極接受治療。

台灣大林慈濟醫院耳鼻喉科主任黃俊豪說，引起睡眠呼吸中止症常見原因，包括鼻中隔彎曲、鼻息肉、慢性鼻炎、肥厚性鼻炎，以及舌根、軟顎過長等，導致睡眠時缺氧，引起自律神經失調，交感神經過度亢奮，同時增加動脈硬化風險，也影響陰莖海綿體的動脈充血功能，進而增加性功能障礙風險，降低性生活品質、性慾和親密感。

罹患睡眠呼吸中止症的45歲黃先生說，記得6年前，有次開車載著家人，沒想到遇到塞車，開著、開著竟就睡著了，車子差一點擦撞護欄，有過那次經驗後，就醫檢查確診睡眠呼吸中止症，致病原因原來是肥胖 ，當時體重高達120公斤，經陽壓呼吸器治療，睡眠呼吸中止症狀逐漸好轉，體重也降至95公斤。

黃先生說，罹患睡眠呼吸中止症期間，因精神不濟對任何事情都提不起勁，下班回家後，也無法陪伴大女兒，影響親子 關係，同時與太太的性生活也不協調，生活十分痛苦，且有了兩個女兒後，一直想生一個男生，沒想到治療後，性生活協調，終於讓兒子出生。

黃俊豪說，約有5成睡覺打鼾者患有睡眠呼吸中止症，罹病後因缺氧容易引起全身性疾病，包括勃起功能障礙等，建議應積極治療睡眠呼吸中止症，以改善勃起功能障礙，若男性出現白天嗜睡應提高警覺，伴侶若發現另一半有打鼾問題，應協助盡速就醫治療。