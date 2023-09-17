城市傳真／緬因州之寳 龍蝦迎饕客

水族館裡有「橘色龍蝦」比藍色的更為珍貴，300萬隻龍蝦中才會看到一隻。（作者提供）

每年夏天都與家人到緬因州 的「孟特迪哲島」（Mount Dessert Island）度假，除了欣賞「阿卡迪亞國家公園」（Acadia National Park）秀麗的風景外，隨時可以吃到這裡有名的龍蝦。

緬因的「西南港」有各式各樣的船。(作者提供)

我住在緬因的「西南港」(Southwest Harbor) ， 閑暇無事，喜歡到港口看各式各樣的船：大郵輪、私人帆船、汽艇、還有不少龍蝦船，清涼帶鹹味的海風撲面而來，白鷗在天空翺翔，海面漂著五顔六色的「浮標」（buoy），像是一幅美麗的風景畫，讓人百看不厭。

在美加邊界的「芬提海灣」（Fundy Bay）是龍蝦盛產之地，靠捕龍蝦為業的龍蝦漁夫，一大早就開船出海打撈龍蝦。當地的朋友告訴我，龍蝦漁夫收入豐厚，年入幾萬元，要成為龍蝦漁夫，需先取得執照；緬因州的龍蝦執照規定很嚴格，年輕人先要跟有經驗的漁夫在船上學習，兩年之内，要完成1000小時的學習過程，才能申請到執照，拿到執照就可下海捕龍蝦了。

主要產地 1年上億磅

在緬因拿到執照的漁夫有7000多人，漁夫一次放下海的籠子有250到500個，或甚至多達800個，緬因每年下海的籠子共計300萬個之多，緬因是美國生產龍蝦最多的一州，年產量高達1億多磅，不但提供國内的市場的需求，也行銷全球。

漁夫用特別設計的「龍蝦籠」來捕捉龍蝦，籠子一頭打開，裏面放了魚蝦，引誘龍蝦，一旦進入，另一頭封閉，龍蝦就出不去了。（作者提供）

漁夫用特別設計的「龍蝦籠」來捕捉龍蝦，籠子一頭打開，裡面放了魚蝦，引誘龍蝦，一旦進入，另一頭封閉，龍蝦就出不去了。緬因規定龍蝦的合法尺寸為3.5到5英寸之間，才可以留著，太小或母龍蝦，都得放生 。

另外，捕到很大的老龍蝦，叫「龍蝦爺爺」(grandpa lobster）也要放生，是非常有人性的法律。一般龍蝦漁夫都具備一個量尺，捕到龍蝦後，從龍蝦的頭部量到尾部，如果龍蝦符合尺寸，就可以留下，叫「Keeper」，先要用橡皮筋工具綁住龍蝦的兩個鉗子，以免夾到手或龍蝦之間打架， 綁好的龍蝦放在水箱後，再賣到市場去。

「焗龍蝦」是色香味俱全的佳餚，令人垂延三尺。（作者提供）

水煮焗烤 一樣美味

龍蝦是以重量計價。我們來喜歡買1磅半的龍蝦，煮起來，肉嫩鮮美，十分好吃。活龍蝦是深綠色或帶褐色，最簡單的吃法就是水煮，把龍蝦放在鍋内冷水煮15分鐘左右，等龍蝦變成橘紅色就好了，把龍蝦肉從殼内拿出來，需要一些工具如鉗子、剔肉叉子、剪刀等。

較複雜的烹飪方法是Lobster Themidor「焗龍蝦」，我用法國廚師的食譜，先把龍蝦從頭部切開一半，再將龍蝦肉、白蘑菇、洋葱切碎後一起炒，加調味料及白酒，另外一個鍋内放牛油、牛奶、麵粉煮好，放在一邊；把炒好的龍蝦、白蘑菇、洋葱加入，再填入龍蝦殼内，上面撒上碎奶酪，在烤箱内烤到龍蝦上面微黃就可上桌，色香味俱全的佳餚，令人垂延三尺。

這裡龍蝦餐廳比比皆是，尤其是靠海港的地方，餐廳裡的龍蝦都是剛打撈上來的，保證新鮮，但是價錢不菲。親友來訪，必定請吃一頓龍蝦大餐。

我公寓的旁邊是個教堂，到了周末，停車場就變成農夫市場，擺滿各種攤位，有個攤位的老闆娘，家人是靠捕龍蝦為生，她賣新鮮的龍蝦，每磅只賣10元，我們喜出望外，每到周末就買兩隻龍蝦回來，自己烹飪，大快朵頤，在緬因才能享受到如此便宜的口福。

橘色龍蝦 稀有珍貴

19世紀中，新英格蘭 地區盛產龍蝦，當時龍蝦是很低賤的食物，常給僕人及犯人食用，聽説麻州一個監牢的犯人抗議，要求立法，一周只能給他們吃三次龍蝦，剩下的龍蝦拿去餵豬，或當作魚餌或肥料之用。曾幾何時，龍蝦卻被視爲高檔佳餚，成爲宴會及酒席上必備的一道菜。

在報上曾看到漁夫捕到藍色龍蝦的消息，這個機會很難得， 估計每200萬隻龍蝦才有一隻藍色龍蝦，有的漁夫捕到藍色龍蝦會馬上放生，有的會送到水族館去。我很好奇去了一趟水族館 ，水族館不大，有幾個水箱，第一個就是奇特的藍色龍蝦 ，名叫「藍莓」（blueberry），很瘦小，躲在石頭後邊；第二個是一隻橘色龍蝦，名叫「柑橘」（tangerine ），體格較大，有好幾磅重，初看以爲是一隻煮好的龍蝦，再仔細一看，還會游走，這種橘色的龍蝦比藍色的更為珍貴，300萬隻龍蝦中才會看到一隻，我立刻拍照紀念。

我曾去參觀旁邊的展覽館，館內展示著五顔六色的海玻璃及海瓷器，海玻璃是被人丟棄到海裡的玻璃瓶，破碎的玻璃片又被冲回到岸上，很多人去海邊撿拾，拿來做首飾，現在數量不多，也很珍貴。館内還有一個巨型的鯨魚標本，這隻鯨魚只有三歲，在海灘擱淺死亡後，海洋人員撿回來製成標本，供人參觀，也是難得一見。

這一本兒童繪本書名叫《龍蝦夫人》（Lobster Lady），書中描繪103歲的維吉尼亞老太太，仍與兒子一起捕龍蝦。(取自亞馬遜書店)

龍蝦夫人 故事感人

最近看到一本有繪圖的兒童讀物，書名叫《龍蝦夫人》（Lobster Lady）雖是兒童讀物，讀起來，卻津津有味，書中描繪一位叫維吉尼亞 ·奧立佛 (Virginia Oliver) 的老太太，今年已經103歲了，是世界上最老的龍蝦婆婆，住在緬因的「洛克藍市」（Rockland），號稱為「世界龍蝦之都」，與兒子馬科斯 (Max) 一起捕龍蝦。

緬因「西南港」有不少龍蝦船。（作者提供）

每天朝陽初上，她即起身，準備早餐，吃完早餐，放好魚餌，加滿汽油，他們兩人就駕船出海捕龍蝦。先到海面找到他們的浮標，浮標勾住放下海的龍蝦籠子，籠子打撈上來後，檢查一下是否有龍蝦在内，老太太再小心翼翼地把龍蝦從籠裡拿出來，用尺量一下，看是否符合尺寸，太小的、母的都丟回海裡，把留下的龍蝦的用橡皮筋工具綁住兩個鉗子，再把龍蝦放到水箱内，這是她的一貫作業，動作熟練、迅速，一點也看不出她的年齡，朝朝夕夕，數十年如一日，從不停止。

維吉尼亞的故事逐漸被媒體報導，現在已成為當地知名之士。這個故事很感人，維吉尼亞是一位不凡的女士，一生都奉獻給龍蝦事業及她的家人。作者用很簡潔的文筆描述她，雖然已103歲，卻不願在家享福，每天不辭辛勞，出海做她所愛的龍蝦工作，這也是她老當益壯，充滿活力的秘密，讓人由衷佩服她的勤奮及毅力。

後記：今年8月底從緬因帶20隻龍蝦囘家，邀請了20多位朋友及鄰居來吃晚餐，做一道「焗龍蝦」宴客。自從疫情開始，很多老友久未謀面，他們都很高興應邀來享受這頓龍蝦美食。