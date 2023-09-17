每周一書／拯救地球 他有39種方法 你呢？

湯姆．希普的《三十九種拯救地球的方法》。(圖：紐約世界書局提供)

「沒有所謂的命運，一切由我們創造」（There is no fate but what we make for ourselves）不只是《魔鬼終結者》（Terminator）的一句精采台詞而已，也是我們所有人都能應用在生活中的哲學。

阿諾．史瓦辛格不僅是影星，還在擔任加州 州長時推動環保法案。他為「三十九種拯救地球的方法」（39 Ways to Save the Planets）一書撰寫推薦序，並希望本書能讓讀者知道，我們仍有方法「創造乾淨、綠色又健康的未來」。

本書作者湯姆．希普 (Tom Heap)是BBC旗艦氣候變遷 Podcast《三十九種拯救地球的方法》製作人與主持人。作者在本書的前言中提到，他在2021年完成本書時，感覺應對氣候變遷的公眾需求正前所未有地高漲。這當然令人興奮，但也令人驚訝，因為呼籲採取行動的訴求，居然是在新冠肺炎大流行這種更即時的威脅下逐漸成長。

從環保人士到各國領袖，大家正憂心忡忡地說，人們對氣候變遷、減少碳排放做得不夠多。但是，我們還能怎麼做？我們有許多理由可以悲觀，畢竟環保與進步總是看似矛盾。但我們也有許多理由足以樂觀，因為有許多專家開始找到環保與進步並存的方式。

就讓BBC主持人湯姆．希普帶你走過七大領域，一覽三十九種拯救地球的方法，知道我們對抗危機的最新科技與規範：

‧將太陽能板架在水上，既能減少水藻繁殖，也不必搶佔陸地

‧好的砍樹方式不僅更安全，保護環境，還能降低碳排

‧再生農作不需犁田與施肥，就能讓土壤長出高品質作物

‧原住民管理山林的古老智慧，讓澳洲 野火無法在他們的領域蔓延

‧用氫燃料電池的飛機達成零碳排飛行

‧用木材造屋可以輕盈、保暖又耐震，還能固碳

‧光是減少浪費食物，就有機會降低5％的碳排

我們現在應該停止告訴大家需要失去什麼，而是開始告訴大家需要贏得什麼。我們需要收回我們的白旗、終結我們的愁雲慘霧，並開始建立一項以樂觀和希望為基石的真實運動。

不知道該從哪裡著手嗎？你現在拿的這本書就是不錯的起點。你一定會對本書描述的人和計畫感到崇拜又深受啟發。

(本欄由紐約世界書局提供，購書專線718-445-2665轉100-102)