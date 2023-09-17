我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

安排拜習會？王毅突與蘇利文舉行多輪會晤

率先復工錄節目 茱兒芭莉摩哭著道歉

每周一書／拯救地球 他有39種方法 你呢？

紐約世界書局
湯姆．希普的《三十九種拯救地球的方法》。(圖：紐約世界書局提供)
湯姆．希普的《三十九種拯救地球的方法》。(圖：紐約世界書局提供)

「沒有所謂的命運，一切由我們創造」（There is no fate but what we make for ourselves）不只是《魔鬼終結者》（Terminator）的一句精采台詞而已，也是我們所有人都能應用在生活中的哲學。

阿諾．史瓦辛格不僅是影星，還在擔任加州州長時推動環保法案。他為「三十九種拯救地球的方法」（39 Ways to Save the Planets）一書撰寫推薦序，並希望本書能讓讀者知道，我們仍有方法「創造乾淨、綠色又健康的未來」。

本書作者湯姆．希普 (Tom Heap)是BBC旗艦氣候變遷Podcast《三十九種拯救地球的方法》製作人與主持人。作者在本書的前言中提到，他在2021年完成本書時，感覺應對氣候變遷的公眾需求正前所未有地高漲。這當然令人興奮，但也令人驚訝，因為呼籲採取行動的訴求，居然是在新冠肺炎大流行這種更即時的威脅下逐漸成長。

從環保人士到各國領袖，大家正憂心忡忡地說，人們對氣候變遷、減少碳排放做得不夠多。但是，我們還能怎麼做？我們有許多理由可以悲觀，畢竟環保與進步總是看似矛盾。但我們也有許多理由足以樂觀，因為有許多專家開始找到環保與進步並存的方式。

就讓BBC主持人湯姆．希普帶你走過七大領域，一覽三十九種拯救地球的方法，知道我們對抗危機的最新科技與規範：

‧將太陽能板架在水上，既能減少水藻繁殖，也不必搶佔陸地

‧好的砍樹方式不僅更安全，保護環境，還能降低碳排

‧再生農作不需犁田與施肥，就能讓土壤長出高品質作物

‧原住民管理山林的古老智慧，讓澳洲野火無法在他們的領域蔓延

‧用氫燃料電池的飛機達成零碳排飛行

‧用木材造屋可以輕盈、保暖又耐震，還能固碳

‧光是減少浪費食物，就有機會降低5％的碳排

我們現在應該停止告訴大家需要失去什麼，而是開始告訴大家需要贏得什麼。我們需要收回我們的白旗、終結我們的愁雲慘霧，並開始建立一項以樂觀和希望為基石的真實運動。

不知道該從哪裡著手嗎？你現在拿的這本書就是不錯的起點。你一定會對本書描述的人和計畫感到崇拜又深受啟發。

(本欄由紐約世界書局提供，購書專線718-445-2665轉100-102)

氣候變遷 加州 澳洲

上一則

大仁說財經／歐盟數位服務法上路 科技巨頭應變

下一則

理財／退休儲蓄可少存點 理財書「死時剩下零」告訴你4理由

延伸閱讀

高顏值三角戀？布萊德利庫柏和名模、湯姆布萊迪扯不清

高顏值三角戀？布萊德利庫柏和名模、湯姆布萊迪扯不清
舊愛玩愛情遊戲 庫柏爭風吃醋

舊愛玩愛情遊戲 庫柏爭風吃醋
娛樂／湯姆貓與傑利鼠 80年後依然經典

娛樂／湯姆貓與傑利鼠 80年後依然經典
NFL／湯姆布雷迪陷三角戀 為美艷名模與好萊塢男星柏爭風吃醋

NFL／湯姆布雷迪陷三角戀 為美艷名模與好萊塢男星柏爭風吃醋

熱門新聞

「股神」巴菲特。（美聯社）

理財百科／拚退休儲蓄 巴菲特：押注史坦普500

2023-09-10 02:16
理財專家主張把錢用於增進人生「體驗」，認為退休儲蓄可少存一點。（Pexels）

理財／退休儲蓄可少存點 理財書「死時剩下零」告訴你4理由

2023-09-17 02:16
冷泉港公園內有一塊紀念碑，碑石兩米高，是從911廢墟中取出，安放於此，紀念那些在911中失去的生命，也為了感謝那些為了救援而不顧自己安危的人。（記者康錦卿／攝影）

911周年：憶水路大撤退「二戰後最大規模」 長島船隻總動員

2023-09-10 22:14
2001年911事件發生當天，海岸警衛隊的船員正在曼哈頓下城的港口巡邏，目睹災難發生。（取自維基USCG photo by PA3 Tom Sperduto）

911周年：憶人們在奔跑 800船員駛進曼哈頓救援

2023-09-11 00:01
韓星姬的「心理醫師媽媽給女兒的人生真心話」。(圖：紐約世界書局提供)

每周一書／心理醫師寫給女兒的智慧

2023-09-10 02:16
作者憶起和李登輝夫婦同車採訪發生的那則「漏網新聞」，曾文惠那記揮手打在李登輝腿上，警示他勿失言的清脆手掌聲，心中仍激盪不已 。(本報資料照片)

憶往／曾文惠當年1掌拍下去 李登輝話吞回去 保住副總統？

2023-09-17 10:31

超人氣

更多 >
1人財產勝過3位前妻的身家總和 湯姆克魯斯是富翁

1人財產勝過3位前妻的身家總和 湯姆克魯斯是富翁
容易人財兩失「血型+星座」？ 第1名被騙還幫數鈔票

容易人財兩失「血型+星座」？ 第1名被騙還幫數鈔票
918起司漢堡日 溫蒂只賣1美分 麥當勞、漢堡王也有優惠

918起司漢堡日 溫蒂只賣1美分 麥當勞、漢堡王也有優惠
理財／退休儲蓄可少存點 理財書「死時剩下零」告訴你4理由

理財／退休儲蓄可少存點 理財書「死時剩下零」告訴你4理由
避險基金天王達里歐：應暫時持有現金 別碰債券

避險基金天王達里歐：應暫時持有現金 別碰債券