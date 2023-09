每周一書／拯救地球 他有39種方法 你呢？

湯姆.希普的《三十九種拯救地球的方法》。(圖:紐約世界書局提供)

「沒有所謂的命運,一切由我們創造」(There is no fate but what we make for ourselves)不只是《魔鬼終結者》(Terminator)的一句精采台詞而已,也是我們所有人都能應用在生活中的哲學。

阿諾.史瓦辛格不僅是影星,還在擔任加州 州長時推動環保法案。他為「三十九種拯救地球的方法」(39 Ways to Save the Planets)一書撰寫推薦序,並希望本書能讓讀者知道,我們仍有方法「創造乾淨、綠色又健康的未來」。

本書作者湯姆.希普 (Tom Heap)是BBC旗艦氣候變遷 Podcast《三十九種拯救地球的方法》製作人與主持人。作者在本書的前言中提到,他在2021年完成本書時,感覺應對氣候變遷的公眾需求正前所未有地高漲。這當然令人興奮,但也令人驚訝,因為呼籲採取行動的訴求,居然是在新冠肺炎大流行這種更即時的威脅下逐漸成長。

從環保人士到各國領袖,大家正憂心忡忡地說,人們對氣候變遷、減少碳排放做得不夠多。但是,我們還能怎麼做?我們有許多理由可以悲觀,畢竟環保與進步總是看似矛盾。但我們也有許多理由足以樂觀,因為有許多專家開始找到環保與進步並存的方式。

就讓BBC主持人湯姆.希普帶你走過七大領域,一覽三十九種拯救地球的方法,知道我們對抗危機的最新科技與規範:

‧將太陽能板架在水上,既能減少水藻繁殖,也不必搶佔陸地

‧好的砍樹方式不僅更安全,保護環境,還能降低碳排

‧再生農作不需犁田與施肥,就能讓土壤長出高品質作物

‧原住民管理山林的古老智慧,讓澳洲 野火無法在他們的領域蔓延

‧用氫燃料電池的飛機達成零碳排飛行

‧用木材造屋可以輕盈、保暖又耐震,還能固碳

‧光是減少浪費食物,就有機會降低5%的碳排

我們現在應該停止告訴大家需要失去什麼,而是開始告訴大家需要贏得什麼。我們需要收回我們的白旗、終結我們的愁雲慘霧,並開始建立一項以樂觀和希望為基石的真實運動。

不知道該從哪裡著手嗎?你現在拿的這本書就是不錯的起點。你一定會對本書描述的人和計畫感到崇拜又深受啟發。

