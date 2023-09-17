我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

安排拜習會？王毅突與蘇利文舉行多輪會晤

率先復工錄節目 茱兒芭莉摩哭著道歉

封面故事／組織工會 她們飛蛾撲火

周正理整理
1900年代，紐約市兩名服裝工人在「兩萬人起義」期間參與罷工行動。（取自維基共享資源）
1900年代，紐約市兩名服裝工人在「兩萬人起義」期間參與罷工行動。（取自維基共享資源）

勞工日（9月的第一個周一）過後，汽車工人聯合會醞釀罷工，代表紐約公校校車的工會也說「可能罷工」……。疫情過後的勞資糾紛與罷工特別多嗎？從去年的鐵路工會差一點罷工成真、多地的教師工會要求提高薪資，到今年的16萬名好萊塢編劇與演員的罷工尚在進行中，幸好逾30萬的UPS運輸工人的罷工喊卡。

如果談判破裂，15萬名汽車工人真的罷工，那麼今年將是2018年以來，最多勞工罷工的一年。2018年有37萬教師（2019年有26萬教師）罷工，疫情期間維持平靜；紐約時報在勞工日前夕報導，今年美國的罷工狀況可能達到近幾十年來罕見的「盛況」，康乃爾大學工業與勞工關係學院的數據顯示（其中包括各種規模的罷工），今年迄今已記錄了251起停工事件，比政府的統計數字多了數百起。

1970年代和80年代以來，工會活動整體減少，當時每年罷工的工人人數經常超過40萬。

康乃爾大學的布朗芬布倫納(Kate Bronfenbrenner)博士等人認為罷工和工會組織的復甦是一種趨勢。她說，調查顯示，近年來公眾對工會的支持度增加，雖然私營企業的工會會員人數很少，但蓋洛普8月進行的一項民意調查顯示，大約67%的美國人表示他們支持工會，十年前為54%；超過三分之一的受訪者認為工會未來會比現在更強大，2018年僅有19%如此認為。

布朗芬布倫納博士說：「當大規模罷工像浪潮一樣席捲全國時，它們就會具有傳染性。」

在這樣的氣氛下，我們來回憶美國勞工運動中的重要關鍵事件。

1911年3月紐約一場「三角襯衫工廠」的火災發生之前，1900年代美國最大的工會之一「國際婦女服裝工人聯盟」 (International Ladies Garment Workers Union，ILGWU) 在1909年和1910年已有兩次成功的罷工，該聯盟代表了數十萬服裝業工人，其中大多數是女性，其成員及其盟友推動制定新法律來保護有組織的勞工。1911年這場毀滅性的火災後，他們獲得廣泛有力的支持。到了1920 年代，ILGWU已成為重量級的組織。

1911年3月25日，紐約三角襯衫工廠火災，消防員噴水救災。（取自維基共享資源）
1911年3月25日，紐約三角襯衫工廠火災，消防員噴水救災。（取自維基共享資源）

《飛蛾撲火：兩個女人組織工會的故事》( On the Line: A Story of Class, Solidarity, and Two Women's Epic Fight to Build a Union）一書中，即講述了「國際婦女服裝工人聯盟」的故事。

---------------

以下為該書第二章「火」（部分內容節選） 

我第一次談1911年的三角襯衫工廠火災是在工會培訓課上。我激動得講不下去，必須用力咬住舌緣才能鬆開哽住的喉嚨。那是2004年初，距我們第一次同坐在你家客廳已過一年。我站在20到25人面前──他們都是在鳳凰城積極組織工會的產業內部領導運動的工人：鐵工、屋頂工、油漆工和洗衣工。 

這是三日密集訓練的第一天，我應該要簡介紡織成衣工會的歷史，它衍生自已成傳奇的國際女裝服飾工會（International Ladies’ Garment Workers’ Union, ILGWU），該組織創建於1900年，在1920和30年代持續擴展的勞工運動中扮演關鍵角色。我應該要講述的簡史是個開枝散葉的故事，一個工會追著產業跑遍全球的故事。情節大致如下：19、20世紀之交，服飾業以紐約為中心，那裡的工人組織起來，爭取安全的工作條件與合理的工時和待遇。產業為逃避工會運作而移到南方，那裡的工人也開始組織。於是這產業又遷至墨西哥及中美洲的加工出口區（maquila sector），在那裡，工人也組織起來了。產業再遷往南亞和東南亞，現正移入中國。隨著美國本土的服飾生產衰退，工會將焦點轉向其他產業，如商業洗衣廠，那裡的工人面臨著類似機器上的類似危險，洗滌如今從世界另一頭製造出來的布料。

………………

你和其他受訓的洗衣工人都知道哈瓦蘇湖城洗衣廠的火災，知道那個試圖堵住出口、強迫大家繼續工作的經理。將近一世紀前，三角襯衫工廠的經理們從大多數工人無法進入的通道逃出，跑上屋頂。廠房的一個出口上了鎖──公司擔心工人竊取零頭布和線軸，或未經批准便偷懶休息，因而鎖上門，令工人下班時排成一列從唯一的出口離開，還要他們翻出口袋和皮包讓警衛檢查。當火勢延燒整間工廠，工人被鎖在裡面。他們跑到窗邊，爬出窗台，再爬上大樓的簷口。有些工人跳下來；有些掉下來。經理們逃到屋頂，再往上爬到另一棟建築。從隔壁安全的屋頂上，他們可以看見身體跳／掉下去。

我想在培訓中談火災和人，談婦女，主要是移民女性，在一個世紀首尾兩端似乎彼此呼應的時刻奮戰。我首先指出百年前──甚至在火災發生前──製衣工人便在紐約市組工會，起初是一家接一家小工廠進行。當時尚未有聯邦政府支持的程序讓工人辦工會選舉，要想強迫公司注意只能靠罷工，所以製衣工人就罷工了。他們要求提高工資、縮短工時，也要求更安全的工廠：不必花錢租椅子坐，將縫紉檯移近窗戶以便更容易看見針，需要時便可去上廁所，清除廠房裡的碎布和成堆線頭以防止火勢蔓延。

 

這個逐廠進行的策略在1909年改變，當時有位名叫克拉拉．萊姆利希（Clara Lemlich）的工人，在一場工會會議上不按順序發言，呼籲總罷工。在場工人紛紛響應，第二天便起而罷工，參加者愈來愈多，最後超過兩萬人。我向受訓的學員，向你和其他工人領袖描述──你們正在組織的同事大多為移民──公眾，尤其是富裕的婦女開始支持工人的經過：她們發現廠方為了遏制罷工毆打少女和年輕女性，而自己每天穿的衣服就是由這些血汗工廠製造；她們再也無法忽視這種暴行就發生在自己的城市，離家僅幾個街廓；她們意識到只要自己願意，便可以走到蜿蜒過紐約製衣廠區的糾察線，站在那裡見證罷工者遭受的暴力。

我就事論事，平靜地講完這部分故事──1909年的抗爭及後果，而且我想我當時非常認真，態度就像在傳達某個迫切的教訓，不是基於個人經驗，而是根植於集體的過去。那正是我的感受，覺得培訓屬於一個近乎神聖的悠久傳統：教導工人組織與獲勝的必要技能。但當我開始談三角，那家拒絕與罷工者達成協議的襯衫公司，16個月後發生美國史上最慘烈的工廠火災，害死146名工人，我的聲音哽住，不得不停下來，尷尬地站在教室前方，過一會兒才有辦法繼續。

………………

目前保存在各種檔案中的火災紀錄多半以類似文句寫成，某些措辭重複，甚至一字不差，大概因為它們都源自相同的一手資料：當時在華盛頓廣場的旁觀者威廉．薛普（William Shepherd）一面看工廠燃燒，一面打公共電話給記者，記者寫下他的敘述，透過電報發布後登上全國報紙：

 

我聽懂了一種新的聲音──恐怖得無法用言語形容。那是活生生的軀體加速撞上人行道石板的重擊聲。

 

砰－死了，砰－死了，砰－死了，砰－死了。62聲「砰－死了」。我這樣稱呼它們，因為那個聲音與死亡的念頭每次都同時襲向我。要看到他們落下的過程並不難。高度有80英尺。

最初10聲「砰－死了」令我驚駭。我抬頭望──看見窗邊有數十名女孩。從樓下往上竄的火焰撲打著她們的臉。不曉得為什麼，我知道她們也一定會落下，我內心有什麼東西──某種我沒意識到的東西──讓我堅持站在那裡。

 

我甚至看著一個女孩墜落。她揮擺雙臂，努力讓身體保持直立，直到撞上人行道的瞬間，她一直在試圖平衡自己。接著傳來砰一聲──然後是一團靜默不動的衣服和扭曲的斷肢。

 

這篇報導據稱是即時轉錄薛普的現場敘述，卻以過去式寫出，不同於那些從火災倖存工人的陳述拼湊而成的版本。工人的敘述雖記錄於事後，卻多以現在式表達，彷彿在要求讀者注視他們所目睹的，與他們一同見證這場慘劇。這些檔案許多都保存在組織中──它們關注現今工廠的工業暴力，以及身體在工作中持續面臨的危害；用現在式講述這場火災兼具隱喻與影射的效果。其內容大致如下：

 

1911年3月25日，接近下班時間，大火吞噬了三角襯衫公司所在的埃什大樓（Asch Building）第八、九、十層，短短18分鐘造成146名工人死亡。消防隊的電話在下午4點45分響起。一通，又一通，再一通，再一通，總共四通電話。消防員趕到現場，但救不出鎖在裡面的工人。窗戶冒出滾滾濃煙，接著火焰竄出，衝向街道上空。然後工人出現在窗台上。許多人往下跳。有些被燒死在建築裡。有些人跳向停止回升的貨梯，結果摔死在電梯井。有些人被崩塌的太平梯壓死，那是大樓唯一的太平梯，梯道被屍體堵塞，因為它沒通到地面。廠房裡僅有幾桶水可用來滅火。大樓外，消防員的雲梯只搆得到六樓，水帶的水噴不上九樓，安全網承載不住墜落的身體重量，像紙一樣應聲破裂。

 

培訓前夕我很緊張──那是我第一次幫忙輔導培訓課程。我將是教室裡最年輕的人，是僅有的四名女性之一，也是唯一西班牙話不流利的人。我熬夜準備，複習想講的內容，再三讀我在網路上找得到的那場火災資料，大聲練習發音。我草草寫下筆記，扔掉它們；條列要點，也把它們扔掉。最後，我決定相信自己到時候就會知道要講什麼。

 

睡著時，我又夢到蛾。鱗翅僅餘灰燼，焦黑的軀體黏在我身上。牠們並沒有真的起火，只是悶燒著。

 

這種合併的感受至今仍跟著我。有時候，宛如一種聯覺，當我在世界上看見一隻蛾，就會聞到煙味。

--------------------

書摘之外

蛾和火，是書中緊緊相纏的隱喻。蛾是盲目追逐火焰，或者迎向光明？火是象徵希望還是危險？ 

作者戴西，一個上過大學的白人女性，到亞利桑納州鳳凰城危險的洗衣廠，企圖組織一個充滿移民工的工會。工人們日復一日在沒有安全裝置的生產線上工作，從醫院、酒店、餐廳輸送來的骯髒布巾，包裹著刀、針頭、糞尿、嘔吐物……。不需向他們解釋「階級」是什麼，看看疲憊的身體、大大小小的工傷、只夠付房租和廉價食物的薪水、不斷調快生產速度的上司──階級顯而易見。問題是，如何讓「我們」團結？

墨西哥女工阿爾瑪準備好要在洗衣廠組織工會，她影印一張張的傳單、敲同事們的家門、說服周圍的人簽工會卡、帶頭停工並將請願書甩在主管桌上。她問，「每個人都害怕，所以是什麼讓某些人跨過恐懼的門檻？全憑憤怒嗎？是勇氣嗎？那些在恐懼中倒下的人，是太害怕，或只是不夠生氣？」

黛西和阿爾瑪在這場勞工運動中是並肩的戰友、親密的朋友，但仍要面對的是，專業組織者和其協助組織的工人，核心的差距是什麼？

這本書描寫組織洗衣廠工會的艱苦過程，有珍貴的歡笑、互助、友誼，同時也反省工會內部的民主、組織者由上而下的領導性、對於掌握權力的錯誤妄想、上級工會的政治鬥爭……在勞工運動中，工人要面對的不只是資方，也包含所屬的工會及自己。另一方面，書中也爬梳美國勞工運動百年來未正視的性別議題，「工會的男人總認為女人是靠不住的士兵」，然而1909年受不了男性工會幹部空話而上台登高一呼總罷工的，是一位縫衣女工。

《飛蛾撲火：兩個女人組織工會的故事》一書講述車衣業婦女的故事。（取自亞馬遜）
《飛蛾撲火：兩個女人組織工會的故事》一書講述車衣業婦女的故事。（取自亞馬遜）

罷工 勞工 移民

上一則

封面故事／燃燒殆盡 不是勞運宿命

下一則

封面故事／反建監獄 華人政治覺醒

延伸閱讀

汽車工人歷史性罷工 首度對三大車廠抗爭

汽車工人歷史性罷工 首度對三大車廠抗爭
燃料與勞工成本上揚 美國企業獲利面臨壓力

燃料與勞工成本上揚 美國企業獲利面臨壓力
3大車廠將罷工 拜登的政治挑戰 恐衝擊全國經濟

3大車廠將罷工 拜登的政治挑戰 恐衝擊全國經濟
孟加拉市場凌晨爆火災 數百間店陷火海燒毀 6小時才撲滅

孟加拉市場凌晨爆火災 數百間店陷火海燒毀 6小時才撲滅

熱門新聞

「股神」巴菲特。（美聯社）

理財百科／拚退休儲蓄 巴菲特：押注史坦普500

2023-09-10 02:16
理財專家主張把錢用於增進人生「體驗」，認為退休儲蓄可少存一點。（Pexels）

理財／退休儲蓄可少存點 理財書「死時剩下零」告訴你4理由

2023-09-17 02:16
冷泉港公園內有一塊紀念碑，碑石兩米高，是從911廢墟中取出，安放於此，紀念那些在911中失去的生命，也為了感謝那些為了救援而不顧自己安危的人。（記者康錦卿／攝影）

911周年：憶水路大撤退「二戰後最大規模」 長島船隻總動員

2023-09-10 22:14
2001年911事件發生當天，海岸警衛隊的船員正在曼哈頓下城的港口巡邏，目睹災難發生。（取自維基USCG photo by PA3 Tom Sperduto）

911周年：憶人們在奔跑 800船員駛進曼哈頓救援

2023-09-11 00:01
韓星姬的「心理醫師媽媽給女兒的人生真心話」。(圖：紐約世界書局提供)

每周一書／心理醫師寫給女兒的智慧

2023-09-10 02:16
作者憶起和李登輝夫婦同車採訪發生的那則「漏網新聞」，曾文惠那記揮手打在李登輝腿上，警示他勿失言的清脆手掌聲，心中仍激盪不已 。(本報資料照片)

憶往／曾文惠當年1掌拍下去 李登輝話吞回去 保住副總統？

2023-09-17 10:31

超人氣

更多 >
1人財產勝過3位前妻的身家總和 湯姆克魯斯是富翁

1人財產勝過3位前妻的身家總和 湯姆克魯斯是富翁
容易人財兩失「血型+星座」？ 第1名被騙還幫數鈔票

容易人財兩失「血型+星座」？ 第1名被騙還幫數鈔票
918起司漢堡日 溫蒂只賣1美分 麥當勞、漢堡王也有優惠

918起司漢堡日 溫蒂只賣1美分 麥當勞、漢堡王也有優惠
理財／退休儲蓄可少存點 理財書「死時剩下零」告訴你4理由

理財／退休儲蓄可少存點 理財書「死時剩下零」告訴你4理由
避險基金天王達里歐：應暫時持有現金 別碰債券

避險基金天王達里歐：應暫時持有現金 別碰債券