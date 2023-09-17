星座／9月17日至9月23日 金牛座切勿馬虎 射手座自信滿滿

牡羊座

總運指數：★★★☆☆

愛情穩定，可以與戀人嘗試一些新的約會方式；事業平穩，有機會忙裡偷個閒；經濟市場資訊瞬息萬變，投資 最好憑藉自身經驗。

幸運色彩：青金石藍

速配星座：金牛座

貴人星座：處女座

金牛座

總運指數：★★☆☆☆

馬馬虎虎無所謂的態度，讓你很難真正做好一件事。那些看似完成的事，實際留下了許多漏洞。若一開始沒做好，後期修補漏洞會是個龐大的工程。

幸運色彩：翡翠綠

速配星座：巨蟹座

貴人星座：天秤座

雙子座

總運指數：★☆☆☆☆

戀人、同事是本週你最需要關心的對象，忽視他們就等於忽視了自己的愛情、事業乃至財富發展。只有平日多善待他們，你的運勢才會稍有改善。

幸運色彩：朝霞紅

速配星座：處女座

貴人星座：射手座

巨蟹座

總運指數：★★★★☆

整體運勢順意，尤其在愛情和財運方面都很順你的心，戀人對你也比較包容，讓你內心感到很溫暖；工作上會有不公平的事情發生，需淡然處之。

幸運色彩：瑪瑙紅

速配星座：牡羊座

貴人星座：水瓶座

獅子座

總運指數：★★★☆☆

這一週整體而言是好消息多過壞消息，凡是能夠增添你成就感、自信心的事情都值得去做，你會從中找到不一樣的自己。

幸運色彩：草根白

速配星座：天蠍座

貴人星座：雙魚座

處女座

總運指數：★★★★☆

令你心動的對象將會出現，千萬別逃避自己的情感；工作上積極勤懇，敢挑重擔，成績斐然；求財之事宜多請教長者，盲目跟風則會吃虧。

幸運色彩：琥珀棕

速配星座：處女座

貴人星座：水瓶座

天秤座

總運指數：★★☆☆☆

玩心太重，是你這一週正事總是做不好的主要原因。壓力大時偶爾需要放鬆，但放鬆過度便是放縱。務必減少休閒娛樂活動，讓自己收收心。

幸運色彩：水晶紫

速配星座：金牛座

貴人星座：天蠍座

天蠍座

總運指數：★★☆☆☆

本週你會有種提前進入衰老狀態的錯覺，一些話才說過就忘記了。因此，偶爾你會出現否認自己說過的話、做過的事的情況，讓他人覺得你沒有誠信。這時你也不要覺得對方是在錯怪你。

幸運色彩：森林綠

速配星座：金牛座

貴人星座：天蠍座

射手座

總運指數：★★★★★

自信滿滿的一週，做什麼都感覺游刃有餘，許多事情你都不用費吹灰之力便能處理得漂漂亮亮，讓你頗有成就感。

幸運色彩：牡蠣白

速配星座：巨蟹座

貴人星座：獅子座

摩羯座

總運指數：★★★★☆

積極樂觀的心態將會帶給你笑口常開的一週，即使偶爾遇到不愉快，也能很快釋懷。有開心的事情不妨與好朋友分享，讓快樂傳播開來。

幸運色彩：辣椒紅

速配星座：牡羊座

貴人星座：水瓶座

水瓶座

總運指數：★★★☆☆

無論你是希望與心儀的人確定戀愛關係，還是希望一項工程順利完工，都不可能立即實現。但是倘若本週你去做了，就能擁有一個完美的開頭。

幸運色彩：玫瑰紅

速配星座：牡羊座

貴人星座：處女座

雙魚座

總運指數：★★★☆☆

如果你先前有考慮開始一段新的旅程，可以在本週翻開新的篇章。在希望與自信的正能量下，你將會踏出邁向成功的第一步。

幸運色彩：草地綠

速配星座：雙子座

貴人星座：獅子座

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