人物／華人造生態屋 沒冷氣也涼

黃教授講述家中不開空調也能很涼快的「妙招」。（記者朱敏梓／攝影）

南加 州熱浪襲擊，許多民眾不得不長時間開空調避暑。曾在許多學校擔任客座教授的建築和城市規畫專家黃鐵嶼，將住家打造成生態屋，即使室外氣溫破百，家裡也非常涼爽。常年不用開空調，也讓居住在5000呎大屋的黃鐵嶼省下大筆電費。他的「降溫」和「省電」妙招，在於運用「擋熱、散熱、吸熱」三種策略。

黃鐵嶼家位於洛杉磯郡的亞凱迪亞 市，這棟「生態屋」由他一手設計和打造，處處體現保護生態、節能環保的理念。南加8月底、9月初正值高溫，正午時分的室外氣溫約在100度。而黃鐵嶼家中，即使不開空調也非常涼爽。黃鐵嶼介紹，當前室內約為75度，南加的夏天雖然很炎熱，但因為家裡的特殊降溫設計，幾乎不用開空調。

「生態屋」種滿了植被，植被可以在炎炎夏日阻擋陽光的「入侵」。（記者朱敏梓／攝影）

窗高擋太陽 植被可擋熱

想要給屋子「降溫」，首先需要阻擋烈日陽光的入侵。黃鐵嶼說，窗子如果對著太陽，房間就一定會很熱。應對的方法，就是安裝雙重玻璃和擋熱材質門框，門框的材質最好選擇低熱傳導的材質，例如木頭和塑鋼等。想要達到更好的隔熱效果，還可以在門窗外搭建走廊或小露台，讓建築延伸出去，讓陽光少進來。

以南加州 的地理位置看，房屋的南邊通常會被太陽照射一整天。黃鐵嶼提醒，太陽照射的角度可以計算，房屋南側的「防曬」有策略。他講解，夏至日是每年太陽日照時數最長的一天，用夏至日的日照角度做參考，訂製對應的房簷長短，就能有效阻擋夏季陽光直射屋內的機會。

此外，房屋南邊窗戶的大小和位置也很重要。南邊最好不要安裝落地窗，窗台位置高一點，都能有效遮擋太陽。

黃鐵嶼說，他家朝南的方位，即時是夏至日正午，也鮮少有直射光，除房簷、窗戶位置等因素外，還得益於窗外的植被。建築物四周如果有很多樹木，就可形成涼快的「微環境」。他在植物選擇上也有講究，例如朝南最好選擇「落葉樹」，這樣夏季有葉子遮陰，冬天落葉後，陽光照進來讓屋內更暖和。

黃教授家中的地上鋪滿了「散熱」陶磚。（記者朱敏梓／攝影）

受窯洞啟發 用陶磚吸熱

家中適當使用「吸熱」材料，也是保持室溫的一大妙招。黃鐵嶼住家的地上鋪滿陶磚，是一種非常厚實且吸熱效果好的材料。黃鐵嶼說，鋪設陶磚借鑒中國陝西的窯洞及北美印第安原住民的Adobe建築形式，這兩種建築採用厚厚的土牆，可以吸收很多熱。相較於陶磚，許多人家中使用的瓷磚相對較薄，吸熱能力不佳。黃教授還在窗台上放滿從世界各地收集的石頭，不僅用於裝飾，還能吸收熱量，讓房間裡的熱容量上升。

裝飾塔上的通風孔可有效散熱。（記者朱敏梓／攝影）

設計出氣孔 晚上開窗戶

由於家中電器、人體自身及太陽照熱都會產生熱量，散熱也是保持室內涼快的重要環節。黃鐵嶼說，閣樓是屋頂、天花板的三角形封閉空間，很容易積蓄大量熱能。太陽曬到屋頂，被閣樓「收集」後，再經過天花板將熱傳播到室內，就會導致屋內溫度迅速升高。因此散熱最重要一步，就是散掉閣樓的熱。

要讓閣樓散熱，需要在其底端設置入氣孔，並在頂端設計出氣孔，基於熱空氣上升、冷空氣下降的原理，幫助閣樓散熱。黃鐵嶼家中還有一個建築裝飾塔，塔與閣樓相連，可將閣樓的熱通過裝飾塔的幾個通風口釋放。

除氣孔散熱，天窗也是一個實用裝置。黃鐵嶼的家中有三個散熱天窗。黃鐵嶼介紹，他通常會在晚上打開天窗，並打開地面窗戶；因為南加州屬於沙漠氣候，晚間的空氣很涼爽；冷空氣會從下方的窗戶進入，促使屋內原有的熱氣上升，藉由屋頂的天窗排到屋外。他說，「南加州日夜溫差大，大家可以選擇在晚上或清晨開窗，就像冰箱的原理一樣，為室內提供了冷空氣」。

道路上的「滲水裝置」，方便雨水進入土壤。（記者朱敏梓／攝影）

離峰開空調 善用電風扇

對於許多人來說，開空調是調節室溫最快方式，在必須開空調的情況下，黃鐵嶼建議，可以人為壓縮開空調的時間，從而降低電費。

例如錯開高峰時段開空調，通常電力公司會在低峰期用電提供優惠。黃鐵嶼介紹，提前開空調讓房屋冷卻，在用電高峰期將空調關閉，就可以節約電費開銷。

此外，電風扇也是非常省電、環保的設備，黃教授家中每個房間幾乎都安裝電扇。他說，因為家中不是每個地方都有人，開中央空調非常浪費。

黃鐵嶼家中隨處可見「蓄水桶」，用來儲存雨水。（記者朱敏梓／攝影）

蓄水桶節水 供花園使用

隨著乾旱和氣候變暖，水資源短缺成為加州不得不面對的難題。作為個人，在日常生活中節約用水，能為改善加州缺水做出貢獻。建築與城市規畫專家黃鐵嶼的「環保生態屋」中，就有許多節水的裝置和設計，將節約用水落實到日常生活的一點一滴中。部分設計還很實用，值得民眾借鑑。

在黃鐵嶼的家中，隨處可見連接著水管、表面裝著鐵絲網的水桶，這些桶大約有九個，分布在他家的各個角落。黃鐵嶼介紹，這些是「蓄水桶」，他家的屋簷有溝渠，收集雨水後通過水管，水就能流到蓄水桶中。蓄水桶的表面打了個洞，裝上鐵絲網，這樣能起到過濾雨水中雜質和落葉的功能。水桶底部則安裝龍頭，可將水接出用於澆花等。黃鐵嶼說，這些蓄水桶市場上都有賣，他家裡的則是回收的廢棄桶，將它們二次利用，更顯環保。

有的「蓄水桶」還會直接連接到他家的「迷你雨水花園」。雨水花園是一個淺淺的景觀窪地，蓄水桶所接的雨水，流經「迷你雨水花園」，通過更貼近植物根部的滴灌系統，能減少水的蒸發量，相比普通的自動灌溉系統，可以節約更多的水。黃鐵嶼家的蓄水桶除收集雨水外，還通過特製的管道，收集洗澡、洗衣服及燒飯做菜後的廢水。

將滴水頭放在植物根部的滴灌系統。（記者朱敏梓／攝影）

設滲水裝置 防汙染海洋

對於無法收集到的雨水，黃鐵嶼家的東西方、南北方設置一定的高度差，這是為雨水流動方向的特殊設計，在流水途經的水泥過道上有幾處「滲水裝置」，上面鋪設廢棄石子以及花崗岩，當雨水流過時能將其「攔截」，並讓雨水滲入土壤中。黃鐵嶼解釋，倘若沒有這些「滲水裝置」，雨水會直接流到大街的下水道，最後排入大海。南加地區空氣汙染較重，雨水將這些汙染帶到地面，倘若直接經下水道進入海洋，是一種汙染。讓雨水下沉到土壤中，一來可以緩解城市發展抽取地下水造成的地表下陷問題，二來可以減少海洋的汙染。

倘若從後院往外流的雨水躲過地面的「滲水裝置」，黃鐵嶼也有辦法將其利用。他家從前院到大街的水泥路面非直線，因為流水不會自行轉彎，所以未被「滲水裝置」攔截的雨水，將徑直流到道路旁的花圃中，而不是進入大街的下水道。