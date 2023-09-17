新聞眼／紙筆考試防弊 杜絕AI走老路

賓州天普大學學生中心主任安妮‧塞勒姆主持關於人工智能的會議，校方希望有新技術能辨認學生使用「ChatGPT」考試和寫作業。 （美聯社）

人工智慧(AI )聊天機器人ChatGPT 及其他「生成式AI」工具蔚為風潮，卻也成為學生投機取巧甚至作弊的工具，不少教育工作者思忖恢復傳統紙筆考試的可能性。

人工智慧研究實驗室OpenAI研發的ChatGPT自2022年推出以來，迅速成為產業利器，卻也是一把雙面刃。

在教育界，教師評估學生的學習成果時，普遍認同出作業或考題必須花費功夫、別出心裁，讓想請AI代勞投機取巧的學生無所遁形。部分教師指出，學生習慣的電腦作答模式可能再度被紙筆考試取代。

繳交作業 須附編輯歷程

至於報告類型的作業，教師則開始要求學生提供檔案的編輯紀錄和草稿，藉此佐證報告是由學生親力親為。有些教授則認為，學生總是有辦法作弊，而許多人出於好奇心和趕流行的心態，嘗試使用AI工具等新興輔助軟體無傷大雅，到了真正考試或面試時，也是須具備實力方能見真章。

生成式AI(generative AI))興起，相關偵測工具應運而生。這些檢測 工具可以分析文章內容是否由AI生成，但準確性有待加強，進步空間還很大。賓州天普大學(Temple University)教學發展中心主任史蒂芬妮‧拉吉尼‧菲奧(Stephanie Laggini Fiore)曾參加論文原創性比對軟體「Turnitin」的研發測試，發現Turnitin檢測AI生成文字的功能「非常不精確」。

天普大學教學發展中心主任史蒂芬妮‧拉吉尼‧菲奧曾參加論文原創性比對軟體「Turnitin」的研發測試，發現Turnitin檢測AI生成文字的功能「非常不精確」。 （美聯社）

疑似抄襲作業 過半用AI

加拿大安大略省的康尼斯多加學院(Conestoga College)傳播系教授梅恩(Timothy Main)認為，除非作弊的情況非常明顯，要確認學生是否使用AI作弊幾乎不太可能。梅恩表示，他曾經收到一份作業，內容寫道：「我只是一個AI語言模型，無法對此發表意見」。梅恩傻眼之餘，也感嘆學生偷懶抄捷徑，也不先看過、檢查，就輕率交出作業。

梅恩表示，他在上學期的必修寫作課程中，累計發現57件疑似抄襲的作業，其中超過50%使用AI作弊，與過往一學期平均僅四件的頻率相比，學術誠信問題漸趨嚴重，且讓人難以忽視。

為了降低學生使用AI作弊的可能性，梅恩與同事已如火如荼討論如何修改寫作課程內容，相關對策包括，未來指派的作業將要求學生著重描寫個人經歷、觀點與看法，並在課程大綱明確標示「禁止使用AI工具輔助寫作」。

密西根州立大學(Michigan State University)傳播學院副院長哈特-戴維森(Bill Hart-Davidson)表示，針對學生使用生成式AI的疑慮，該學院持續舉辦工作坊，協助教師制定新課程大綱與評量方式，例如提供一句有錯的句子，並要求學生糾正。

教師們在會議上討論是否要開始要求學生提供檔案的編輯紀錄和草稿，藉此佐證報告是由學生親力親為。(美聯社)

學生找資料 不去圖書館

生成式AI的出現，也改變學生搜尋資料和學習和的方式。天普大學圖書館主任盧希亞(Joe Lucia)表示，資料庫和各種電子資源等工具等使用頻率，在生成式AI出現後大幅下降，「學生似乎把AI視為一種快速找資料的方法，不用花時間去特定地點」。

紐約市聖若望大學(St. John’s University)資工系教授邦尼‧麥凱拉(Bonnie MacKellar)表示，「未來可能急轉彎，回歸紙筆寫程式碼的模式。」

科羅拉多學院(Colorado College)大二的日本籍同學滝沢(Ronan Takizawa)認為，紙筆測驗是走回頭路，但也坦言這樣會強迫學生學習，「多數學生沒有紀律，無法克制不用AI，且對於何時能善用AI而不被當成作弊感到疑惑」。

其他學生則表示，ChatGPT普及，讓他們擔心自己被誤會利用AI作弊。亞利桑納州立大學(Arizona State University)大二學生洛凡(Nathan LeVang)表示，他現在只要寫完作業，就會反覆利用AI檢測器來複查作業，唯恐教授懷疑他用AI寫功課。

洛凡以一篇2000字的散文舉例，AI檢測器可以標記特定段落「22%由人類撰寫，但其用字遣詞的表達方式則是根據AI語調」。

洛凡說：「我看到這樣的檢測結果，心想『絕對不可能是真的，因為我剛剛坐在這裡，嘔心瀝血地逐字撰寫』。」

儘管如此，潔身自愛的洛凡仍舊重新改寫了被AI檢測器偵測出的問題段落。洛凡說：「在我寫完文章後，如果我只花10分鐘檢查一切都沒問題，那也無所謂。雖然是多此一舉，但我覺得這已經成為現代學生的日常與生活現實了。」