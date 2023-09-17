新聞眼／紙筆考試防弊 杜絕AI走老路
人工智慧(AI)聊天機器人ChatGPT及其他「生成式AI」工具蔚為風潮，卻也成為學生投機取巧甚至作弊的工具，不少教育工作者思忖恢復傳統紙筆考試的可能性。
人工智慧研究實驗室OpenAI研發的ChatGPT自2022年推出以來，迅速成為產業利器，卻也是一把雙面刃。
在教育界，教師評估學生的學習成果時，普遍認同出作業或考題必須花費功夫、別出心裁，讓想請AI代勞投機取巧的學生無所遁形。部分教師指出，學生習慣的電腦作答模式可能再度被紙筆考試取代。
繳交作業 須附編輯歷程
至於報告類型的作業，教師則開始要求學生提供檔案的編輯紀錄和草稿，藉此佐證報告是由學生親力親為。有些教授則認為，學生總是有辦法作弊，而許多人出於好奇心和趕流行的心態，嘗試使用AI工具等新興輔助軟體無傷大雅，到了真正考試或面試時，也是須具備實力方能見真章。
生成式AI(generative AI))興起，相關偵測工具應運而生。這些檢測工具可以分析文章內容是否由AI生成，但準確性有待加強，進步空間還很大。賓州天普大學(Temple University)教學發展中心主任史蒂芬妮‧拉吉尼‧菲奧(Stephanie Laggini Fiore)曾參加論文原創性比對軟體「Turnitin」的研發測試，發現Turnitin檢測AI生成文字的功能「非常不精確」。
疑似抄襲作業 過半用AI
加拿大安大略省的康尼斯多加學院(Conestoga College)傳播系教授梅恩(Timothy Main)認為，除非作弊的情況非常明顯，要確認學生是否使用AI作弊幾乎不太可能。梅恩表示，他曾經收到一份作業，內容寫道：「我只是一個AI語言模型，無法對此發表意見」。梅恩傻眼之餘，也感嘆學生偷懶抄捷徑，也不先看過、檢查，就輕率交出作業。
梅恩表示，他在上學期的必修寫作課程中，累計發現57件疑似抄襲的作業，其中超過50%使用AI作弊，與過往一學期平均僅四件的頻率相比，學術誠信問題漸趨嚴重，且讓人難以忽視。
為了降低學生使用AI作弊的可能性，梅恩與同事已如火如荼討論如何修改寫作課程內容，相關對策包括，未來指派的作業將要求學生著重描寫個人經歷、觀點與看法，並在課程大綱明確標示「禁止使用AI工具輔助寫作」。
密西根州立大學(Michigan State University)傳播學院副院長哈特-戴維森(Bill Hart-Davidson)表示，針對學生使用生成式AI的疑慮，該學院持續舉辦工作坊，協助教師制定新課程大綱與評量方式，例如提供一句有錯的句子，並要求學生糾正。
學生找資料 不去圖書館
生成式AI的出現，也改變學生搜尋資料和學習和的方式。天普大學圖書館主任盧希亞(Joe Lucia)表示，資料庫和各種電子資源等工具等使用頻率，在生成式AI出現後大幅下降，「學生似乎把AI視為一種快速找資料的方法，不用花時間去特定地點」。
紐約市聖若望大學(St. John’s University)資工系教授邦尼‧麥凱拉(Bonnie MacKellar)表示，「未來可能急轉彎，回歸紙筆寫程式碼的模式。」
科羅拉多學院(Colorado College)大二的日本籍同學滝沢(Ronan Takizawa)認為，紙筆測驗是走回頭路，但也坦言這樣會強迫學生學習，「多數學生沒有紀律，無法克制不用AI，且對於何時能善用AI而不被當成作弊感到疑惑」。
其他學生則表示，ChatGPT普及，讓他們擔心自己被誤會利用AI作弊。亞利桑納州立大學(Arizona State University)大二學生洛凡(Nathan LeVang)表示，他現在只要寫完作業，就會反覆利用AI檢測器來複查作業，唯恐教授懷疑他用AI寫功課。
洛凡以一篇2000字的散文舉例，AI檢測器可以標記特定段落「22%由人類撰寫，但其用字遣詞的表達方式則是根據AI語調」。
洛凡說：「我看到這樣的檢測結果，心想『絕對不可能是真的，因為我剛剛坐在這裡，嘔心瀝血地逐字撰寫』。」
儘管如此，潔身自愛的洛凡仍舊重新改寫了被AI檢測器偵測出的問題段落。洛凡說：「在我寫完文章後，如果我只花10分鐘檢查一切都沒問題，那也無所謂。雖然是多此一舉，但我覺得這已經成為現代學生的日常與生活現實了。」
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