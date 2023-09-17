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新聞眼／老師暑假練功 迎戰AI有利器

陳韻涵
AI工具的出現在教育界引發恐慌與憂慮，許多教育人士擔心無法將最新科技融入課程，也擔憂抄襲情況加劇，甚至影響學生的學習能力。（路透）
AI工具的出現在教育界引發恐慌與憂慮，許多教育人士擔心無法將最新科技融入課程，也擔憂抄襲情況加劇，甚至影響學生的學習能力。（路透）

人工智慧(AI)聊天機器人ChatGPT迅速滲透教育界，成為各大研討會、專業領域論壇的會議主題，教育工作者更積極尋找方式應對這項科技變革。

學生文章 開始有AI痕跡

ChatGPT去年11月推出以來，舊金山城市學院(City College of San Francisco)的英美語文學教授基斯特(Darren Keast)便逐漸發現，不少學生繳交的散文作業疑似由AI代勞。

這些機器生成的文章內容引述虛假例證，或憑空捏造資料來源，這些都是AI生成內容的特色與明顯痕跡。

基斯特憂慮秋季學期開始之後，AI搗亂的情況再次出現，因此他在暑假期間絞盡腦汁，準備與生成式的AI內容應戰。

基斯特在加州米爾谷(Mill Valley)的住宅中，透過視訊會議中與其他與會者激烈辯論，在課堂上使用ChatGPT輔助教學的可能性與潛藏優劣，並與學生討論時下莘莘學子對ChatGPT的看法及可能應用。

基斯特說：「參與討論的對象紛紛表示，『我們必須有現實世界的生活，這些事情太瘋狂了』。」

不過，基斯特也不諱言表示，AI已徹底顛覆整個專業教育與教學領域。基斯特表示，只有一個詞可以形容秋季學期的情況，那就是「亂七八糟」(chaotic)。

面對新型AI工具如雨後春筍般出現和普及，教育人士對此並無共識，有些教授讚揚AI是...
面對新型AI工具如雨後春筍般出現和普及，教育人士對此並無共識，有些教授讚揚AI是學習利器，但也有老師擔心學生因此墮落。（美聯社）

AI用不用？ 各校無共識

基斯特並不孤單，各種AI工具的出現在教育界引發恐慌與憂慮，許多教育人士擔心無法將最新科技融入課程，也擔憂抄襲情況加劇，甚至影響學生的學習能力。

加州馬林學院(College of Marin)作文老師安娜·米爾斯(Anna Mills)在「美國現代語言學會」(Modern Language Association)和「大學寫作與交流會議」(College Conference on Composition and Communication)席間表示，許多教授與老師心知肚明，秋季學期開始後，學生肯定會「善用」ChatGPT。

校方目前缺乏管理學術運用AI的規範，許多教授與老師只好轉向線上論壇、網路研討會和實體會議，來彌補知識空白與落差，其中不乏自費參加活動的教職員。

面對新型AI工具如雨後春筍般出現和普及，教育人士對此並無共識，有些教授讚揚AI是學習利器，但也有老師擔心學生因此墮落。

各個大專院校對AI工具的應用也缺乏共識，部分學校修訂規則防範剽竊、造假等敗壞學術倫理的情況，但也有學校選擇漠視。

舉例來說，法國巴黎政治大學(Sciences Po)，以及印度班加羅爾(Bangalore)RV大學(RV University)等高等學府禁用ChatGPT，理由是擔心ChatGPT破壞學習風氣，且變相鼓勵學生作弊。

在美國，賓州大學(University of Pennsylvania)的華頓商學院(Wharton School of Business)，以及紐約的伊薩卡學院(Ithaca College)等大專院校的教授則允許學生妥善利用ChatGPT，畢竟學生必須熟悉隨著時代演進的各項工具。學生則擔心，授課教師如果本著提防的心態，以AI偵測軟體逐一審查作業內容，可能出現冤枉、誤會老實學生的情況。

打造ChatGPT的OpenAI今年1月推出AI檢測工具，後來因為「準確率不符合預期標準」，遂於7月底悄然退場。OpenAI官員表示，工程師正在研究其他更有效率的文本來源偵測技術。

已有軟體可阻止敏感數據黏貼到ChatGPT中，但也有學生曾遭教師錯誤指控使用AI...
已有軟體可阻止敏感數據黏貼到ChatGPT中，但也有學生曾遭教師錯誤指控使用AI作弊。 （美聯社）

AI風潮起 學生改變行為

因應AI風潮興起，學生改變自身行為，避免受到AI引發的不確定性牽連。德州威奇托瀑布市(Wichita Falls)的中西區州立大學(Midwestern State University)學生潔西卡‧齊姆尼(Jessica Zimny)自述今年夏季曾遭教師錯誤指控她使用AI作弊。

她的教授利用論文剽竊檢測工具「Turnitin.com」檢查她的政治學作業，結果那篇約302字的文章被標註有67%的內容可能由AI撰寫，教授因此給她零分。

現年20歲的齊姆尼說向教授、政治系主任和政治學院院長申訴喊冤，希望教授還她清白卻徒勞。齊姆尼表示，她現在寫作業的時候，都會錄製螢幕畫面，追蹤她做功課的編輯紀錄，作為親自寫作業的證據，以免再次遭到誣賴。

齊姆尼說：「我不喜歡師長認為我的作業是抄襲而來，或作品並非由我原創。這讓我感到憤怒且焦慮，我不希望重蹈覆轍。」

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