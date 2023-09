新聞眼／老師暑假練功 迎戰AI有利器

AI工具的出現在教育界引發恐慌與憂慮,許多教育人士擔心無法將最新科技融入課程,也擔憂抄襲情況加劇,甚至影響學生的學習能力。(路透)

人工智慧(AI )聊天機器人ChatGPT 迅速滲透教育 界,成為各大研討會、專業領域論壇的會議主題,教育工作者更積極尋找方式應對這項科技變革。

學生文章 開始有AI痕跡

ChatGPT去年11月推出以來,舊金山城市學院(City College of San Francisco)的英美語文學教授基斯特(Darren Keast)便逐漸發現,不少學生繳交的散文作業疑似由AI代勞。

這些機器生成的文章內容引述虛假例證,或憑空捏造資料來源,這些都是AI生成內容的特色與明顯痕跡。

基斯特憂慮秋季學期開始之後,AI搗亂的情況再次出現,因此他在暑假期間絞盡腦汁,準備與生成式的AI內容應戰。

基斯特在加州米爾谷(Mill Valley)的住宅中,透過視訊會議中與其他與會者激烈辯論,在課堂上使用ChatGPT輔助教學的可能性與潛藏優劣,並與學生討論時下莘莘學子對ChatGPT的看法及可能應用。

基斯特說:「參與討論的對象紛紛表示,『我們必須有現實世界的生活,這些事情太瘋狂了』。」

不過,基斯特也不諱言表示,AI已徹底顛覆整個專業教育與教學領域。基斯特表示,只有一個詞可以形容秋季學期的情況,那就是「亂七八糟」(chaotic)。

面對新型AI工具如雨後春筍般出現和普及,教育人士對此並無共識,有些教授讚揚AI是學習利器,但也有老師擔心學生因此墮落。(美聯社)

AI用不用? 各校無共識

基斯特並不孤單,各種AI工具的出現在教育界引發恐慌與憂慮,許多教育人士擔心無法將最新科技融入課程,也擔憂抄襲情況加劇,甚至影響學生的學習能力。

加州馬林學院(College of Marin)作文老師安娜·米爾斯(Anna Mills)在「美國現代語言學會」(Modern Language Association)和「大學寫作與交流會議」(College Conference on Composition and Communication)席間表示,許多教授與老師心知肚明,秋季學期開始後,學生肯定會「善用」ChatGPT。

校方目前缺乏管理學術運用AI的規範,許多教授與老師只好轉向線上論壇、網路研討會和實體會議,來彌補知識空白與落差,其中不乏自費參加活動的教職員。

面對新型AI工具如雨後春筍般出現和普及,教育人士對此並無共識,有些教授讚揚AI是學習利器,但也有老師擔心學生因此墮落。

各個大專院校對AI工具的應用也缺乏共識,部分學校修訂規則防範剽竊、造假等敗壞學術倫理的情況,但也有學校選擇漠視。

舉例來說,法國巴黎政治大學(Sciences Po),以及印度班加羅爾(Bangalore)RV大學(RV University)等高等學府禁用ChatGPT,理由是擔心ChatGPT破壞學習風氣,且變相鼓勵學生作弊。

在美國,賓州大學(University of Pennsylvania)的華頓商學院(Wharton School of Business),以及紐約的伊薩卡學院(Ithaca College)等大專院校的教授則允許學生妥善利用ChatGPT,畢竟學生必須熟悉隨著時代演進的各項工具。學生則擔心,授課教師如果本著提防的心態,以AI偵測軟體逐一審查作業內容,可能出現冤枉、誤會老實學生的情況。

打造ChatGPT的OpenAI今年1月推出AI檢測工具,後來因為「準確率不符合預期標準」,遂於7月底悄然退場。OpenAI官員表示,工程師正在研究其他更有效率的文本來源偵測技術。

已有軟體可阻止敏感數據黏貼到ChatGPT中,但也有學生曾遭教師錯誤指控使用AI作弊。 (美聯社)

AI風潮起 學生改變行為

因應AI風潮興起,學生改變自身行為,避免受到AI引發的不確定性牽連。德州威奇托瀑布市(Wichita Falls)的中西區州立大學(Midwestern State University)學生潔西卡‧齊姆尼(Jessica Zimny)自述今年夏季曾遭教師錯誤指控她使用AI作弊。

她的教授利用論文剽竊檢測工具「Turnitin.com」檢查她的政治學作業,結果那篇約302字的文章被標註有67%的內容可能由AI撰寫,教授因此給她零分。

現年20歲的齊姆尼說向教授、政治系主任和政治學院院長申訴喊冤,希望教授還她清白卻徒勞。齊姆尼表示,她現在寫作業的時候,都會錄製螢幕畫面,追蹤她做功課的編輯紀錄,作為親自寫作業的證據,以免再次遭到誣賴。

齊姆尼說:「我不喜歡師長認為我的作業是抄襲而來,或作品並非由我原創。這讓我感到憤怒且焦慮,我不希望重蹈覆轍。」