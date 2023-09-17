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移民專頁／等他入籍再結婚 我辦綠卡較快?

鄭毅律師主答
與綠卡持有人結婚和與公民結婚，哪一個比較快入籍？圖為在紐約市政廳前廣場舉辦的公民入籍儀式。(本報資料照片)
與綠卡持有人結婚和與公民結婚，哪一個比較快入籍？圖為在紐約市政廳前廣場舉辦的公民入籍儀式。(本報資料照片)

讀者問：

我是一名留學生，剛剛工作一年時間。在工作中，我認識一名華人主管，他也曾經是留學生，現在持有綠卡。他向我求婚，我也答應了。但是，我聽說如果嫁給公民，我能更快入籍。請問，我現在嫁給他，拿綠卡快，還是等他入籍以後再結婚，拿綠卡快？

答：

美國公民的配偶，屬於公民的近親(immediate relative of U.S. citizen)，在移民方面沒有名額的限制，即沒有排期，隨時結婚隨時可以申請綠卡。而綠卡的配偶，屬於親屬移民F2A類，每年是有移民名額限制的，因此有的時候會有排期。排期的長短不定。根據今年9月的簽證看板（Visa Bulletin），F2A類目前的排期排到2018年1月1日，即在此日或之前遞交移民申請的，才有綠卡名額。

當然，移民排期是經常變化的，有時會大踏步前進，有時又會倒退，視乎一定時間申請移民簽證人數的多少。在過去好幾年的時間，F2A都是一直有名額，只是最近才倒退了很多。總的來說，如果你先生是公民，不用擔心移民排期的問題。

結婚的時間和申請移民的時間是兩個問題。你不需要等你先生成為公民後才結婚。事實上，婚姻綠卡的關鍵是婚姻真實性，在遞交綠卡申請的時候，要遞交大量的材料證明婚姻是真實的，如果在遞交綠卡申請時，你們已經結婚有一段時間，就會有更多的婚姻真實的證據，如聯名報稅單、聯名銀行帳戶、聯名財產等。

另外，如果在結婚的時候，即使你先生是綠卡身分，移民也有排期，但根據簽證看板的B表符合提前遞交綠卡申請材料的條件，可以先遞表，等你先生入籍後，再通知移民局，把公民紙補上，就會節省很多時間。

綠卡 移民局 簽證

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