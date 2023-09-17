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移民專頁／收養移民 因收養人綠卡或公民身分不同

鄭毅律師主答
根據移民法，收養手續要在孩子16周歲前發生，而且遞交I-130前，收養人和被收養子女必須共同居住至少兩年，以及收養人必須擁有兩年的法律監護權。（Getty Images）
根據移民法，收養手續要在孩子16周歲前發生，而且遞交I-130前，收養人和被收養子女必須共同居住至少兩年，以及收養人必須擁有兩年的法律監護權。（Getty Images）

讀者問：

我是綠卡持有人，與妻子生有兩個女兒，沒有兒子。我的弟弟生前住在國內，不久前出車禍去世，留下妻子和兒子。我想收養這個侄子，問了弟媳，她也表示同意。我的問題是，我的身分能不能收養？收養需要哪些條件？

答：

不清楚你太太是什麼身分。如果她也是綠卡身分或其他合法身分，則完成收養手續後，可為你侄兒向移民局遞交 I-130申請，I-130批准後轉到簽證中心，在排期排到並全部移民簽證申請材料遞交齊全後，轉到領事館面談。面談通過後，持移民簽證進入美國。

根據美國移民法，收養手續要在孩子16周歲前發生，而且遞交I-130前，收養人和被收養子女必須共同居住至少兩年，以及收養人必須擁有兩年的法律監護權。收養要符合收養發生地的法律，即符合中國相關的收養法。

如果你太太是公民，則因為中國是《海牙領養公約》的簽字國，須按照公約的程序進行。其程序比較繁瑣，包括如下步驟：

一、選擇美國認可或批准的收養服務提供商。

二、向美國移民局遞交I-800A表格，請求被確認適合併有資格收養，作為此申請的一部分，需要完成家庭調查、指紋和背景調查。

三、I-800A批准後，以夫妻的名義通過授權的收養組織向中國民政部下屬的中國收養中心遞交申請。中國收養中心經審核，認為符合有關中國法律規定條件的，將參照收養人的意願為其選擇適當的被收養人 (不能自己選定被收養人)。注意，這個階段先不要完成法律收養程序。

四、向美國移民局遞交I-800申請，確認孩子暫時有資格作為公約收養者移民美國，並獲得美國政府的同意進行收養。

五、收養孩子並獲得對孩子的法定監護權。

六、向領事館申請孩子的移民簽證。

移民局 簽證 綠卡

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