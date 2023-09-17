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詐騙ing／冒名頂替、抽獎… 5大網路釣魚騙局須當心

記者劉先進
聯邦貿易委員會律師戴維森說，最多的五種騙局是冒名頂替、網路購物、抽獎和彩票、投資詐騙與商業和就業機會詐騙。（記者劉先進／翻攝）
聯邦貿易委員會律師戴維森說，最多的五種騙局是冒名頂替、網路購物、抽獎和彩票、投資詐騙與商業和就業機會詐騙。（記者劉先進／翻攝）

聯邦貿易委員會(FTC)和少數族裔媒體(EMS)9月1日舉行論壇「如何識別人工智慧和網路釣魚詐騙」。聯邦貿易委員會律師戴維森說，最多的五種騙局是：冒名頂替、網路購物、抽獎和彩票、投資詐騙與商業和就業機會詐騙。

戴維斯表示，網路釣魚指的是，試圖竊取消費者的資訊、個人資訊、財務資訊密碼。大家最熟悉的網路釣魚形式，就是基於電子郵件的網路釣魚攻擊，有人電郵聲稱自己來自微軟，或者附上一份PDF格式的發票，試圖獲得信任，說服人與他們合作。

網路釣魚正在發生變化，並以新形式出現，特別是技術領域的釣魚和增強人工智慧的釣魚。今年上半年，FTC收到的詐欺報告超過100萬份，去年超過200萬份，當消費者發現詐欺行為時，可以向FTC報告，也可向州總檢察長或商業改進局(Better Business Bureau)報告，「我們會將這些報告彙總並與執法部門分享，這是了解詐欺行為及詐欺行為如何變化的主要工具之一。」

他表示，過去數年，消費者被欺詐損失的資金為45億元，雖然報告數量下降，但消費者報告的損失金額卻在上升。

第1，冒名詐騙：

冒名詐欺或網路釣魚，壞人聲稱自己隸屬於政府、亞馬遜或微軟、某知名公司，或某個家庭成員，企圖說服消費者提供個人或財務資訊。

第2，網路購物詐騙：

消費者購買了商品，但商品卻從未送達。「我們接到的關於冒名詐欺的投訴，是第二類購物類投訴的兩倍。」

第3，抽獎和彩票騙局：

消費者會收到中獎通知或中獎資訊，他們只須支付處理費或手續費，當消費者支付費用時，才知道根本沒有中獎。

第4，投資詐騙：

在疫情期間尤為猖獗，人們被困在家中時，有人會聯絡說有一種投資策略賺錢。投資加密貨幣、外匯交易或日內交易(day trading)，但對方要麼會說，「把錢給我，幫你投資」，要麼教你投資策略，當消費者付了錢，發現錢被騙。

第5，商業和就業機會詐騙：

消費者被告知，如果付錢給某人，對方提供工作或傳授一門技術，讓人創業。也許是開設亞馬遜商店或在網上銷售產品。當消費者投資於這些機會，沒有看到承諾兌現。

戴維斯說，對去年、今年消費者報告追蹤分析發現，社群媒體是詐欺者聯絡消費者的主要方式，電話仍然是一種非常流行的方式。儘管電話詐騙的損失總額不是最高的，但損失中位數卻是最高的。因此，當消費者成為以電話為開端的詐騙的受害者時，數據顯示，他們要比其他詐騙付出更多的代價，而在2022年，短訊是詐欺投訴的主要聯絡方式。

聯邦貿易委員會律師戴維森說，最多的五種騙局是冒名頂替、網路購物、抽獎和彩票、投資...
聯邦貿易委員會律師戴維森說，最多的五種騙局是冒名頂替、網路購物、抽獎和彩票、投資詐騙和商業和就業機會詐騙。（記者劉先進／翻攝）

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