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美國現象／砸錢裝飾宿舍 大學生花誰的錢

編譯黃祖綺
兩名大學新鮮人在牛津密西西比大學裝飾精美的宿舍裡，擺姿勢拍照。（美聯社）
兩名大學新鮮人在牛津密西西比大學裝飾精美的宿舍裡，擺姿勢拍照。（美聯社）

上大學的成本，現在可能得多估一項宿舍設計費用。大學生們現在傾向花大筆錢裝飾他們的宿舍房間，有人花300元買床頭板、上百元咖啡桌、甚至是可以隱藏小冰箱的訂製櫥櫃；有些人還重金禮聘室內設計師，來美化他們那只有幾坪的小小的宿舍空間。

★大學成本 又多一筆

18歲的萊斯利‧拉赫曼(Lesley Lachman)在今年5月決定要就讀密西西比大學後，就開始與室友一起展開宿舍房間設計規畫。她不僅挑選了從Essentials with Eden頂級設計品牌到IKEA平價品牌的家具飾品，也會從Facebook Marketplace上挑選自己喜愛的家具，而最後花了共約3000元的改造費用，全由她的父母支付。她還在自己的TikTok網站上發布了自己宿舍改造前和改造後的比較影片，受到熱烈迴響。

從影片中看得出來，原本的宿舍是亮黃色磚牆、有一個芥末色的書桌和一個開放的櫥櫃，而改造後的宿舍增加了蕾絲窗簾來遮擋壁櫥，多了刺繡設計的枕頭，以及一個白色柔軟的床頭板，還有訂製的畫作為裝飾。

根據全國零售聯合會(NRF)和市場研究公司(Prosper Insights & Analytics)的調查顯示，家庭中每人平均花費約為1367元，較一年前增長14%，而其中的大額項目包括宿舍家具和電子產品，以及食物等生活必需品，就占了增長的一半以上。而就讀大學的成本，包括學費、費用、住宿和飲食等，在1992年至2022年之間從平均每年1萬4441元上升到2萬6903元，其中宿舍費用也從3824元上升到7097元。

紐約大學19歲的莎拉‧亨特只有100元的布置宿舍預算。她用植物、紀念品和印有寵物...
紐約大學19歲的莎拉‧亨特只有100元的布置宿舍預算。她用植物、紀念品和印有寵物圖像的枕頭來裝飾她的房間。（美聯社）

紐約大學(NYU)19歲的大二生莎拉‧亨特(Sara Hunt)說，由於學費太貴，她每周工作超過60小時來幫助支付學費，因此只有100元重新布置宿舍的預算。她於是在Goodwill、Dollar Tree和T.J. Maxx等平價商店找到了特價燈飾、壁紙和寢具，也從折扣商場中買到一些過季特價商品。

維吉尼亞州威廉和瑪麗學院(William & Mary College)教授唐納(Jamel Donnor)指出，學生宿舍室內設計上的落差，正凸顯出顯著的差異，這個現象甚至會讓一些學生懷疑自己是否適合在這所大學就讀。

兩名大學新鮮人在牛津密西西比大學的宿舍裡，還布置了隱藏式冰箱。 （美聯社）
兩名大學新鮮人在牛津密西西比大學的宿舍裡，還布置了隱藏式冰箱。 （美聯社）

★裝飾得好 TikTok暴紅

宿舍用品零售商Dormify滿足了不同預算的需求，提供價格159元的19件物品基本套裝，包括浴巾和被子，適合平價需求的學生。Dormify也有450元的室內設計師服務，滿足有高檔設計需求的學生。

Dormify的聯合創始人兼總裁阿曼達‧祖克曼(Amanda Zuckerman)表示，TikTok的存在提高了學生對於宿舍家具的標準，學生會因為房間裝飾得好，而在TikTok上暴紅。

20年前，湯瑪斯(Dawn Thomas)在密西西比州傑克遜創立了一家名為After Five Designs的室內設計公司，專為上大學的學生設計宿舍房間。湯瑪斯表示，有的父母甚至會花費會高達1萬元幫孩子的宿舍進行改造，其中，一個用來遮蔽宿舍的冰箱櫥櫃就相當受歡迎，要價高達1900元。

兩名大學新鮮人在牛津密西西比大學裝飾精美的宿舍裡，裝飾鑲金的床板、粉色的床單被套...
兩名大學新鮮人在牛津密西西比大學裝飾精美的宿舍裡，裝飾鑲金的床板、粉色的床單被套、粉綠的枕頭套和白色的書架等。 （美聯社）

大一新生艾瑪‧柯克(Emma Kirk)利用湯瑪斯的服務，購買  了一個鑲嵌式金色床頭板、訂製的枕頭和床單等物品。帳單全由她的父母支付，她完全不知道花了多少錢。不過當她挑選了太貴的東西時，父母還是會制止她。柯克分享心得，若是預算有限，湯瑪斯還會提供一些類似設計但價格較低的物品供選擇。

TikTok 預算 維吉尼亞州

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