旅遊／運河+老城 巴拿馬動靜皆美

聖多明戈教堂遺址。

過了三年沒出遠門的日子。對這次加勒比海-巴哈馬10天郵輪 行很是嚮往。欣欣然在邁阿密登上了地中海神曲號郵輪。5天之後，來到了巴拿馬共和國的科隆港。科隆，就是哥倫布的西班牙語。

在做旅行攻略的時候，知道科隆港雖是巴拿馬共和國的第二大城市，有自貿區，但沒什麼觀光 景點。科隆離巴拿馬城只有80公里，大概2小時車程，如果不看巴拿馬運河，就太遺憾了。郵輪停靠科隆港，船長的廣播提醒大家，不要著急下船。因為這裡船很多，清關時間長一些。從陽台上望去，各種船、郵輪、貨船，都在等待靠岸清關。

待登上事先訂好的旅行社大巴，30多輛大巴，浩浩蕩蕩駛向運河。

巴拿馬運河 溝通兩大洋

公路時而靠近運河，時而鑽入雨林。雖然在車上仍然感覺得出地勢在漸漸升高。導遊一路講解，這時看到一個大湖，叫加通湖；遠遠地，能看見一座大鐵橋，它橫跨運河，是著名的美洲大橋。導遊說，我們現在看到的運河是擴建之後的新運河，在大橋上能看到運河全貌。百聞不如一見，這就是「連接南北美，溝通兩大洋」的巴拿馬運河。

幾分鐘後，車停在一座3層建築前，它就是清澈水船閘的訪客中心。中心裡有瞭望台、陳列館和電影廳。徑直去了瞭望台，非常幸運，剛好有一艘巨型貨輪進入船閘。

運河船閘。

巴拿馬運河之所以被譽為世界七大建築奇觀之一，是因為就在巴拿馬地峽最窄的蜂腰部分開鑿了溝通兩洋的運河。我們剛剛經過的加通湖就是運河水面最高的地方，比太平洋和加勒比海高出26米。因此巴拿馬運河必須使用船閘控制法，以調整水位高低差距，就像爬樓梯一樣，讓輪船順利通過運河。試想，在百年前的技術條件下是何等不易。

輪船「爬樓梯」 工程極艱難

在瞭望台上看到巨型貨輪緩緩進入船閘，船尾清晰印著阿萊茵號，是阿拉伯聯合酋長國的船。 它是從加勒比海/大西洋駛向太平洋。船身進入閘室後，大門徐徐關上。船閘大門全部是鋼結構的，每扇寬20米，厚2米多，高度依閘室的深淺不等，最高的25米，相當於10層樓房高。

據導遊說，閘門最重的有4000多噸。船在閘室中必須關閉發動機，處於無動力狀態，待水位高度調整好，由拖船把它拽到第二閘室，泄水系統又開始放水，直到與太平洋水位持平，然後被拖出船閘，向太平洋方向駛去，整個過程大概不超過一小時。

然後，來到一樓的電影廳看紀錄片─講述運河修建的歷史和百年來的林林總總。法國人在1869年完成蘇伊士運河工程，信心大增，於1879年開鑿巴拿馬運河，可是巴拿馬運河沿線地勢差異很大，海平式運河根本行不通，只能修船閘。除了技術瓶頸，也低估了巴拿馬的氣候地勢等自然條件，巴拿馬是熱帶雨林氣候，潮溼悶熱、叢林密布、交通閉塞、地形複雜，當施工大軍進駐之後，工人們才發現那裡毒蟲遍布，溼熱難耐，黃熱病和瘧疾肆虐，還有颶風 海嘯，簡直是人間地獄。惡劣的環境導致2萬多名工人的死亡，最終公司也破產停工。

直到1904年，美國買下運河公司的資產，控制疾疫，改善方案，繼續興建，10年後完工。因時值第一次世界大戰，正式通航是在1920年。當時的美國總統羅斯福竭盡全力促使運河開鑿。也因為運河成功的政績，成為美國史上最卓越的總統之一。並因此將其肖像成功雕刻在總統山上。

看完影片就是集合時間了，大巴士載著我們去巴拿馬老城區。離市區越近越塞車，好在有導遊為我們講解，沒有那麼無聊。知道巴拿馬運河怎樣收費嗎？導遊告訴我們，一艘海輪通過運河，大約要8至10個小時，包括等待時間在內，平均要24小時。過運河要繳買路錢，一條萬噸級的海輪，通行費為10萬美元。輪船越大，繳費越多，最高達幾十萬元。這麼高的費用值不值？當然值。往來於兩大洋的船穿過巴拿馬運河比繞道南美洲合恩角要縮短1萬多公里路。比如從紐約到舊金山，走合恩角，海上航程2.1萬公里，通過運河，只有8400公里。大約節省21天的航行時間，所以巴拿馬運河有「黃金水道」之稱。

徒步老城區 露天史博館

一路塞車，原本一個半小時的車程，足足開了兩個半小時。老城的街道非常窄，但兩邊的建築非常有特色，而且建築時間跨度很大，說這裡是巴拿馬露天歷史博物館不為過，很適合徒步旅行。第一個景點是聖何塞教堂，它不大，外牆和大門很古樸；進了正殿，頓時感覺莊嚴肅穆。這教堂始建於1612年，大理石地磚是從歐洲運來的，600年來維護修繕得很好，導遊給我們講了它的故事。聖壇是木頭外面鑲金的，不過，在1671年，加勒比海大海盜、來自威爾士的亨利·摩根攻下巴拿馬城，當時的教父讓人把聖壇刷上黑漆，躲過了海盜的劫掠。

巴拿馬老城街道。

聖何塞教堂的鑲金神壇。

從教堂出來沒走幾步，眼前就是一座建築的殘垣斷壁，它是聖多明戈教堂的舊址，也是建於17世紀末，後來毀於一場大火，塔樓燒掉了，可是還有牆壁頑強地屹立著。在當時，它的拱門弧度特別平，被建築界嘖嘖稱奇。火災後，人們依然來這裡祭拜。500年來，經歷了數不清的地震、颶風和海嘯，它依然在那裡。2003年，整個老城被聯合國列為世界遺產。

聖多明戈教堂 殘缺是美

在被火洗禮後的斷壁旁，出現了很多旅館、餐廳、酒吧，商店，這裡儼然成了老城區遊客雲集的旅遊熱點。回頭望去，殘垣斷壁與周圍翻修精美的殖民式建築相映成趣，誰說殘缺不是一種美呢。

又跟著導遊匆匆參觀了另一個景點：聖瑪麗亞安提關大教堂。在殖民時代，它是城裡的最高建築，現在遙望新城區，高樓鱗次櫛比，然而與北美其他海濱城市沒有太大區別，沒有老城的韻味了。

曾經巴拿馬最高建築-聖瑪麗亞安提關大教堂。

然後是跟老城說再見的時候了，在大巴上回顧這一天，僅僅7小時的旅行，收獲滿滿。雖然過程不完美，7小時中有4個小時在車上，沒有自由行時間，沒有時間午餐，一路匆忙，馬不停蹄；雖然浮光掠影，可它徹底打碎了我許多年前在中國大陸書裡讀到的：巴拿馬城毒品泛濫，槍擊不斷，而今天我看到的是世界橋梁巴拿馬運河的壯觀繁忙，巴拿馬城區的閒適安逸。 從巴拿馬老城遙望新城。

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